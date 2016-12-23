12:02, 30 AralÄ±k 2016 Cuma

PKK'nÄ±n 5 Ã¼st dÃ¼zey sorumlusu yakalandÄ±





PKK/KCK faaliyetlerinin engellenmesine yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalarda "KCK-TÃ¼rkiye Meclisi" iÃ§erisinde Ã¼st dÃ¼zey faaliyet gÃ¶sterdiÄŸi tespit edilen 5 Ã¶rgÃ¼t mensubu gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi PKK/KCK faaliyetlerinin engellenmesine yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalarda, "KCK-TÃ¼rkiye Meclisi " iÃ§erisinde Ã¼st dÃ¼zey faaliyet gÃ¶sterdiÄŸi belirlenen 5 Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi yakalandÄ±. Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkililerinden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, terÃ¶rle mÃ¼cadele ekiplerinin TÃ¼rkiye genelinde yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ operasyonlarda, KCK-TÃ¼rkiye Meclisi iÃ§erisinde Ã¼st dÃ¼zey faaliyet yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ tespit edilen H.A. (34), S.A. (35) ve M.Ã–. (41) DiyarbakÄ±r, B.A. (42) Antalya, E.A (45) ise ÅžanlÄ±urfa'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. TerÃ¶ristlerden H.A'nÄ±n KCK sÃ¶zde KÃ¼rdistan sÃ¶zcÃ¼lerinden olduÄŸu, daha Ã¶nce Suriye/KamÄ±ÅŸlÄ±'da Ã¶rgÃ¼tÃ¼n haber ajansÄ± ANHA'da sorumlu dÃ¼zeyde faaliyet gÃ¶sterdiÄŸi, S.A'nÄ±n KCK sÃ¶zde KÃ¼rdistan saha sÃ¶zcÃ¼leri arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±, nisanda Ã¶rgÃ¼t Ã¼st yÃ¶neticileriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere Kandil'e gittiÄŸi, DiyarbakÄ±r'dan 13 KasÄ±m'da Erbil'e hava yoluyla geÃ§tiÄŸi ve 18 KasÄ±m'da Habur sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±ndan TÃ¼rkiye'ye giriÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±, E.A'nÄ±n ise KCK sÃ¶zde DiyarbakÄ±r sorumlusu olduÄŸu ve martta Ã¶rgÃ¼tsel temaslarda bulunmak Ã¼zere Kandil'e gittiÄŸi tespit edildi. Ocak 2016'da Ã¶rgÃ¼tsel amaÃ§la Irak/Erbil'e gittiÄŸi belirlenen B.A. ile M.A. ve diÄŸer 3 terÃ¶ristin aynÄ± zamanda "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ kurma yÃ¶netme" ve "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma" suÃ§larÄ±ndan dosyalarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu da kaydedildi.

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