PKK'nÄ±n 5 Ã¼st dÃ¼zey sorumlusu yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
PKK/KCK faaliyetlerinin engellenmesine yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalarda, "KCK-TÃ¼rkiye Meclisi " iÃ§erisinde Ã¼st dÃ¼zey faaliyet gÃ¶sterdiÄŸi belirlenen 5 Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi yakalandÄ±.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkililerinden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, terÃ¶rle mÃ¼cadele ekiplerinin TÃ¼rkiye genelinde yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ operasyonlarda, KCK-TÃ¼rkiye Meclisi iÃ§erisinde Ã¼st dÃ¼zey faaliyet yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ tespit edilen H.A. (34), S.A. (35) ve M.Ã–. (41) DiyarbakÄ±r, B.A. (42) Antalya, E.A (45) ise ÅžanlÄ±urfa'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
TerÃ¶ristlerden H.A'nÄ±n KCK sÃ¶zde KÃ¼rdistan sÃ¶zcÃ¼lerinden olduÄŸu, daha Ã¶nce Suriye/KamÄ±ÅŸlÄ±'da Ã¶rgÃ¼tÃ¼n haber ajansÄ± ANHA'da sorumlu dÃ¼zeyde faaliyet gÃ¶sterdiÄŸi, S.A'nÄ±n KCK sÃ¶zde KÃ¼rdistan saha sÃ¶zcÃ¼leri arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±, nisanda Ã¶rgÃ¼t Ã¼st yÃ¶neticileriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere Kandil'e gittiÄŸi, DiyarbakÄ±r'dan 13 KasÄ±m'da Erbil'e hava yoluyla geÃ§tiÄŸi ve 18 KasÄ±m'da Habur sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±ndan TÃ¼rkiye'ye giriÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±, E.A'nÄ±n ise KCK sÃ¶zde DiyarbakÄ±r sorumlusu olduÄŸu ve martta Ã¶rgÃ¼tsel temaslarda bulunmak Ã¼zere Kandil'e gittiÄŸi tespit edildi.
Ocak 2016'da Ã¶rgÃ¼tsel amaÃ§la Irak/Erbil'e gittiÄŸi belirlenen B.A. ile M.A. ve diÄŸer 3 terÃ¶ristin aynÄ± zamanda "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ kurma yÃ¶netme" ve "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma" suÃ§larÄ±ndan dosyalarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu da kaydedildi.
TÃ¼rk Hava YollarÄ±, 30-31 AralÄ±k'ta olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle iÃ§ ve dÄ±ÅŸ hatta bazÄ± seferlerin iptal edildiÄŸini duyurdu
PKK/KCK faaliyetlerinin engellenmesine yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalarda "KCK-TÃ¼rkiye Meclisi" iÃ§erisinde Ã¼st dÃ¼zey faaliyet gÃ¶sterdiÄŸi tespit edilen 5 Ã¶rgÃ¼t mensubu gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
RTÃœK, terÃ¶r olaylarÄ±yla ilgili mahkemelerce konulan yayÄ±n yasaklarÄ±na uymayan medya kuruluÅŸlarÄ±na mÃ¼eyyide uyguladÄ±
FÄ±rat KalkanÄ± operasyonu kapsamÄ±nda dÃ¼nkÃ¼ hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda DEAÅž'Ä±n sÃ¶zde emirlerinden Ebu Husen Tunusi iÃ§inde bulunduÄŸu araÃ§ ve korumalarÄ±yla birlikte vuruldu
Batman Ãœniversitesince 2013 yÄ±lÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlanan teknokent projesi, Bilim Sanayi ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ±nca kabul edildi
AyvacÄ±k'ta, yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Midilli AdasÄ±'na gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan 11 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±
Van'da gÃ¶steri ve yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸlere 30 gÃ¼nlÃ¼k geÃ§ici yasak geldi
BombalÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlemek Ã¼zere Mersin'e geldiÄŸi deÄŸerlendirilen PKK mensubu saklandÄ±ÄŸÄ± evde yakalandÄ±
TÃ¼rkiye'nin ihracatÄ±, kasÄ±mda geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 9,7 artarak 12 milyar 817 milyon dolar, dÄ±ÅŸ ticaret aÃ§Ä±ÄŸÄ± yÃ¼zde 4,1 azalarak 4 milyar 113 milyon dolar oldu
AlÄ±ÅŸveriÅŸ merkezleri 'AVM) otoparklarÄ± giriÅŸlerine "plaka tanÄ±ma sistemi" kurulmasÄ± yasal zorunluluk oldu. Resmi Gazete'nin bugÃ¼nkÃ¼ sayÄ±sÄ±nda, GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± "AlÄ±ÅŸveriÅŸ merkezleri hakkÄ±ndaki yÃ¶netmelik" deÄŸiÅŸtirildi.
FÄ±rat KalkanÄ± harekatÄ±nda bir uzman Ã§avuÅŸ ÅŸehit oldu, dokuz asker yaralandÄ±
DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice, Hazro ve KocakÃ¶y ilÃ§elerine baÄŸlÄ± 11 kÃ¶yde 28 AralÄ±k'ta ilan edilen sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±
El Bab ve Daglabash bÃ¶lgelerine dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda, DEAÅž'a ait 17 hedef imha edildi.
VarlÄ±k BarÄ±ÅŸÄ± dÃ¼zenlemesinde baÅŸvuru sÃ¼resi, 30 Haziran 2017'ye uzatÄ±ldÄ±