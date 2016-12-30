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Hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle THY'de 220 sefer iptali
Hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle THY'de 220 sefer iptali

TÃ¼rk Hava YollarÄ±, 30-31 AralÄ±k'ta olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle iÃ§ ve dÄ±ÅŸ hatta bazÄ± seferlerin iptal edildiÄŸini duyurdu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk Hava YollarÄ±'nÄ±nÂ (THY), resmi sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, AtatÃ¼rk ve Sabiha GÃ¶kÃ§en havalimanlarÄ±nda beklenen meteorolojik hadise (kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, buzlanma, kuvvetli rÃ¼zgar) nedeniyle bugÃ¼n ve yarÄ±n planlanan 220 tarifeli sefer yapÄ±lamayacak.

YolcularÄ±n seyahatlerinden Ã¶nce uÃ§uÅŸlarÄ±yla ilgili son durumu "www.thy.com" internet adresinden veya "444 0 849" numaralÄ± Ã§aÄŸrÄ± merkezinden Ã¶ÄŸrenmeleri istendi.



Ä°lgili Konular THY
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