12:08, 30 Aralık 2016 Cuma

Uludağ doldu turistler Balkanlara yöneldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Yurt içindeki otellerin yoğun talebe cevap verememesini fırsat bilen turizm acenteleri ucuzluğu ile bilinen Balkan ülkelerine yönelik turların ağırlığını artırdı.

Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, rezervasyonlarda geçen seneye göre büyük bir artış yaşandığını söyledi. Başta Uludağ olmak üzere tüm bölgelerde son dakikalara kadar rezervasyon taleplerinin devam ettiğini ifade eden Onaran, şunları söyledi:

"Yazın tatil planlarını darbe girişimi yüzünden ertelenyen vatandaşlar bu planlarını ekim ve kasım ayında gerçekleştirdi. Bundan dolayı geçen seneye göre bu aylarda yüzde 15 civarında bir artış yaşanmıştı. Ancak kültür turlarına olan ilgi aralık ayında da azalmadı ve aynı şekile devam etti. Yeni yıl tatili için günler öncesinden kayak bölgelerindeki oteller odalarını doldurmaya başladı ve çoğu otel tamamen dolmuş durumda. Bu yüzden ucuza otel bulmak çok zor.

TÜRKİYE'DE YER BULAMAYAN BALKANLAR'A GİDİYOR

Geriye kalan müşteriler ise bizim ülkemize göre daha uygun fiyatta olan Bulgaristan ve diğer Balkan ülkelerine yapılan turlara yöneldi. Buralara 750 liraya 4 günlük turlar düzenleniyor. Aynı şartlarda bir tatil için ülke içerisinde bu fiyat 2 katına çıkıyor.

Burada yurt içindeki yoğunluktan dolayı yaşanan bir fiyat artışı ve buna bağlı olarak tatilcilerin farklı noktalara yönelmesi durumu var. Yarı yıl tatili gibi 1-2 haftalık tatiller dünyadaki örneklere bakılarak bölgesel olarak farklı zamanlarda uygulansa idi şuanki fiyatların çok daha altında tatil imkanları olacaktı."

ULUDAĞ DOLULUK ORANI YÜZDE 90

Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği Başkanı Mehmet Haluk Beceren ise yeni yıl için Uludağ bölgesindeki tüm otellerde doluluk oranının yüzde 90'a ulaştığını ifade etti.

İki gündür ülke genelinde hakim olan soğuk ve karlı havanın tatilcilerin otellere ulaşma konusunda kaygı duymasına neden olabileceğine değinen Beceren, başta uludağ bölgesindeki oteller olmak üzere tüm otellerin bu duruma karşı hazırlıklarını yapmış durumda olduğunu ifade etti.

Beceren, cumartesi günü kar yağışının hafifleyeceğini tatilcilerin yeni yıla güzel bir karlı havada gireceğini belirterek sözlerine şunları ekledi:

"Sadece Uludağ bölgesinde değil Kartalkaya, Erciyes ve Palandöken içinde artık oteller neredeyse dolmuş durumda. Geçen seneye göre hem kar kalınlığı hem da müşteri yoğunluğu beklediğimizde iyi. Yarı yıl tatili için ise şimdiden doluluk oranı yüksek seviyelere geldi, o haftayı da otellerin karlı kapatacağını düşünüyorum.