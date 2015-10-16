12:16, 30 Aralık 2016 Cuma

Putin ve Nazarbayev Suriye'yi görüştü





Putin, Nazarbayev'le Astana'da yapılacak Suriye zirvesini görüştü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Suriye konulu bir telefon görüşmesi yaptı. Rusya Devlet Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ve Nazarbayev telefon görüşmesinde Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılması planlanan Suriye barış görüşmeleriyle ilgili meseleleri konuştu. Liderler, görüşmede St. Petersburg'da yapılan Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) zirvelerinin sonuçlarını da değerlendirdi.

İlgili Konular suriye savaşı

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.