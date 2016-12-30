GÃ¼ncelleme: 04:06, 31 AralÄ±k 2016 Cumartesi

FlamingolarÄ±n Irak'taki 'acÄ±' akÄ±beti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak'Ä±n gÃ¼neyinde yer alanÂ Dicle NehriÂ havzasÄ±ndakiÂ AhvarÂ bÃ¶lgesine yoÄŸun ÅŸekilde gÃ¶Ã§ etmeye baÅŸlayanÂ flamingolarÄ±n burada acÄ±masÄ±zca avlandÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

Sulak alanlarÄ±n narin ve nadir kuÅŸu olarak bilinen flamingolar, kÄ±ÅŸ mevsiminin gelmesiyle sÄ±cak bÃ¶lgelere gÃ¶Ã§ etmeye baÅŸladÄ±. Ahvar bÃ¶lgesindeki Basra, Zikar ve Meysan kentlerine de yoÄŸun bir ÅŸekilde gÃ¶Ã§ eden flamingolar, burada yÃ¶re halkÄ± tarafÄ±ndan avlanmaya maruz kalÄ±yor.

Ãœlke yasalarÄ±na gÃ¶re, hapis cezasÄ± bulunmasÄ±na raÄŸmen avlanan flamingolarÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ±n satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir kÄ±smÄ±nÄ±n da kesilerek yenildiÄŸini gÃ¶steren gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler sosyal medyada oldukÃ§a tepki topladÄ±. SÃ¶z konusu duruma engel olmak isteyen bazÄ± aktivistler de "Flamingolara dokunmayÄ±n" adÄ±yla kampanya baÅŸlattÄ±.

15 Ä°LAÂ 25 DOLAR ARASINDA SATILIYORLAR

Ahvar bÃ¶lgesi sakinlerinden Muhsin en-Nasiri, flamingolarÄ±n farklÄ± sebeplerle avlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "BazÄ± avcÄ±lar flamingo gibi nadir kuÅŸlarÄ± satmak iÃ§in avlarken bir diÄŸer kÄ±smÄ± da keyif iÃ§in avlÄ±yor." dedi. AvcÄ±larÄ±n flamingolarÄ± 15 ila 25 dolar arasÄ±nda sattÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Nasiri, bu kuÅŸlarÄ± yemek iÃ§in de avlayanlar bulunduÄŸuna dikkati Ã§ekti.

Zikar Vilayeti Ã‡evre Dairesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Muhsin Aziz de acÄ±masÄ±zca avlamanÄ±n Ã¼lke yasalarÄ±na gÃ¶re 3 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± bulunduÄŸu bilgisini vererek, kentteki gÃ¼venlik birimleriyle olayÄ± yakÄ±ndan takip ettiklerini dile getirdi.

Irak meclisi TarÄ±m ve Su KaynaklarÄ± Komitesi Ã¼yesi Ali Safi, meclisin 3 gÃ¼n sonra baÅŸlayacak oturumlarÄ±nda konuyu ele alacaklarÄ±nÄ± bildirerek, "Ahvar'da flamingo gibi nadir kuÅŸlarÄ±n acÄ±masÄ±zca avlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyduk. Komite olarak gerekli mercilere raporlarÄ±mÄ±zÄ± ileterek, bunu yapanlarÄ±n cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± isteyeceÄŸiz." diye konuÅŸtu.

BaÅŸbakan Haydar el-Ä°badi de salÄ± gÃ¼nkÃ¼ basÄ±n toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, olayÄ±n takipÃ§isini olduÄŸunu aktarmÄ±ÅŸtÄ±.

Suda yÃ¼zen sazdan yapÄ±lmÄ±ÅŸ Ã§ok sayÄ±da evin bulunduÄŸu ve BataklÄ±k AraplarÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ahvar bÃ¶lgesi, Basra, Zikar ve Meysan kentlerini kapsÄ±yor. Dicle Nehri havzasÄ±nda yer alan sÃ¶z konusu bÃ¶lgeye kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda flamingo gibi nadir kuÅŸlar gÃ¶Ã§ ediyor.

Ahvar, Ä°stanbul Kongre Merkezinde 17 Temmuz'da dÃ¼zenlenen UNESCO DÃ¼nya Miras Komitesi 40. ToplantÄ±sÄ± kapsamÄ±nda dÃ¼nya miras listesine eklenmiÅŸti.