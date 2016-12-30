GÃ¼ncelleme: 12:37, 30 AralÄ±k 2016 Cuma

Ahmet ÅžÄ±k adliyeye sevk edildi





"TÃ¼rkiye Cumhuriyetini, yargÄ± organlarÄ±nÄ±, askeri ve emniyet teÅŸkilatÄ±nÄ± alenen aÅŸaÄŸÄ±lama" iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ahmet ÅžÄ±k adliyeye sevk edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len bir soruÅŸturma kapsamÄ±nda, GÃ¼venlik Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan gazeteciÂ Ahmet ÅžÄ±k'Ä±n emniyetteki iÅŸlemleri tamamlandÄ±. ÅžÄ±k'Ä±n ifadesinin, soruÅŸturmayÄ± yÃ¼rÃ¼ten savcÄ± tarafÄ±ndan Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n Vatan yerleÅŸkesinde alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. ÅžÄ±k, daha sonra adliyeye sevk edildi. Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len bir soruÅŸturma kapsamÄ±nda, GÃ¼venlik Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± ve Cumhuriyet gazetesinde yazdÄ±ÄŸÄ± bazÄ± yazÄ±larda "TÃ¼rkiye Cumhuriyetini, yargÄ± organlarÄ±nÄ±, askeri ve emniyet teÅŸkilatÄ±nÄ± alenen aÅŸaÄŸÄ±lama" ve "TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapma" suÃ§larÄ±nÄ± iÅŸlediÄŸi iddiasÄ±yla gazeteci ÅžÄ±k'Ä± gÃ¶zaltÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±.

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