DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len bir soruÅŸturma kapsamÄ±nda, GÃ¼venlik Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan gazeteciÂ Ahmet ÅžÄ±k'Ä±n emniyetteki iÅŸlemleri tamamlandÄ±.
ÅžÄ±k'Ä±n ifadesinin, soruÅŸturmayÄ± yÃ¼rÃ¼ten savcÄ± tarafÄ±ndan Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n Vatan yerleÅŸkesinde alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. ÅžÄ±k, daha sonra adliyeye sevk edildi.
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len bir soruÅŸturma kapsamÄ±nda, GÃ¼venlik Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± ve Cumhuriyet gazetesinde yazdÄ±ÄŸÄ± bazÄ± yazÄ±larda "TÃ¼rkiye Cumhuriyetini, yargÄ± organlarÄ±nÄ±, askeri ve emniyet teÅŸkilatÄ±nÄ± alenen aÅŸaÄŸÄ±lama" ve "TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapma" suÃ§larÄ±nÄ± iÅŸlediÄŸi iddiasÄ±yla gazeteci ÅžÄ±k'Ä± gÃ¶zaltÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±.
Manisa'nÄ±n Soma ilÃ§esinde trafik kazasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden kiÅŸinin cenazesi, camide tÃ¶ren dÃ¼zenlendiÄŸi sÄ±rada emniyet gÃ¼Ã§lerinin mÃ¼dahalesi Ã¼zerine otopsiye gÃ¶nderildi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m emeklilere promosyon Ã¼cretini aÃ§Ä±kladÄ±
YargÄ±tay Birinci BaÅŸkanlÄ±k Kurulu, 3 hukuk ve 2 ceza dairesinin kapatÄ±lmasÄ±na karar verdi
KÄ±ÅŸ turizminin Ã¶nemli merkezlerinden UludaÄŸ'da, kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 2,2 metreye ulaÅŸtÄ±. YoÄŸun kar nedeniyle Bursa - UludaÄŸ yolunda 100 araÃ§ mahsur kaldÄ±.
Balyoz davasÄ±nda 21 ay hapis yattÄ±ktan sonra beraat eden emekli Kurmay Albay Ãœlgen'e 675 bin lira tazminat Ã¶denecek
Mersin'de, GÃ¼rcistan'dan TÃ¼rkiye'ye usulsÃ¼z getirildiÄŸi belirlenen 4 lÃ¼ks otomobil ele geÃ§irildi. Olayla ilgili 4 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
"TÃ¼rkiye Cumhuriyetini, yargÄ± organlarÄ±nÄ±, askeri ve emniyet teÅŸkilatÄ±nÄ± alenen aÅŸaÄŸÄ±lama" iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ahmet ÅžÄ±k adliyeye sevk edildi
TÃ¼rk Hava YollarÄ±, 30-31 AralÄ±k'ta olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle iÃ§ ve dÄ±ÅŸ hatta bazÄ± seferlerin iptal edildiÄŸini duyurdu
PKK/KCK faaliyetlerinin engellenmesine yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalarda "KCK-TÃ¼rkiye Meclisi" iÃ§erisinde Ã¼st dÃ¼zey faaliyet gÃ¶sterdiÄŸi tespit edilen 5 Ã¶rgÃ¼t mensubu gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
RTÃœK, terÃ¶r olaylarÄ±yla ilgili mahkemelerce konulan yayÄ±n yasaklarÄ±na uymayan medya kuruluÅŸlarÄ±na mÃ¼eyyide uyguladÄ±
FÄ±rat KalkanÄ± operasyonu kapsamÄ±nda dÃ¼nkÃ¼ hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda DEAÅž'Ä±n sÃ¶zde emirlerinden Ebu Husen Tunusi iÃ§inde bulunduÄŸu araÃ§ ve korumalarÄ±yla birlikte vuruldu
Batman Ãœniversitesince 2013 yÄ±lÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlanan teknokent projesi, Bilim Sanayi ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ±nca kabul edildi
AyvacÄ±k'ta, yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Midilli AdasÄ±'na gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan 11 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±
Van'da gÃ¶steri ve yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸlere 30 gÃ¼nlÃ¼k geÃ§ici yasak geldi
BombalÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlemek Ã¼zere Mersin'e geldiÄŸi deÄŸerlendirilen PKK mensubu saklandÄ±ÄŸÄ± evde yakalandÄ±