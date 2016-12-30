DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
21:27, 30 AralÄ±k 2016 Cuma
GÃ¼ncel
GÃ¼ncelleme: 21:03, 30 AralÄ±k 2016 Cuma

  • PaylaÅŸ
Gazeteci Ahmet ÅžÄ±k tutuklandÄ±
Gazeteci Ahmet ÅžÄ±k tutuklandÄ±

Sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± ve Cumhuriyet gazetesinde yazdÄ±ÄŸÄ± bazÄ± yazÄ±larda "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapma" suÃ§unu iÅŸlediÄŸi iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ahmet ÅžÄ±k tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± veÂ Cumhuriyet gazetesinde yazdÄ±ÄŸÄ± bazÄ± yazÄ±larda "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapma" suÃ§unu iÅŸlediÄŸi iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve hakimliÄŸe sevk edilenÂ Ahmet ÅžÄ±k'Ä±n tutuklanmasÄ±na karar verildi.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve savcÄ±lÄ±kÃ§a tutuklanmasÄ± talebiyle hakimliÄŸe sevk edilen Ahmet ÅžÄ±k'Ä±n hakimlik sorgusu sona erdi.

NÃ¶betÃ§i Ä°stanbul 8. Sulh Ceza HakimliÄŸi, ÅŸÃ¼pheli Ahmet ÅžÄ±k'Ä±n ''terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak'' suÃ§undan tutuklanmasÄ±na karar verdi.

DÃœN GÃ–ZALTINA ALINMIÅžTI

Sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± ve Cumhuriyet gazetesinde yazdÄ±ÄŸÄ± bazÄ± yazÄ±larda "TÃ¼rkiye Cumhuriyetini, yargÄ± organlarÄ±nÄ±, askeri ve emniyet teÅŸkilatÄ±nÄ± alenen aÅŸaÄŸÄ±lama" ve "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak" suÃ§larÄ±nÄ± iÅŸlediÄŸi iddiasÄ±yla hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lan Ahmet ÅžÄ±k, dÃ¼n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.Â 

Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan bugÃ¼n Ã‡aÄŸlayan'dakiÂ Ä°stanbul Adalet SarayÄ±na gÃ¶nderilen Ahmet ÅžÄ±k, savcÄ±lÄ±k iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan hakimliÄŸe sevk edilmiÅŸti.

SoruÅŸturmayÄ± yÃ¼rÃ¼ten savcÄ±lÄ±k, hakkÄ±nda kuvvetli suÃ§ ÅŸÃ¼phesini gÃ¶steren olgularÄ±n bulunduÄŸu, hakkÄ±ndaki suÃ§lamalara iliÅŸkin sorulan sorulara doÄŸrudan ve ayrÄ±ntÄ±lÄ± somut bir cevap vermediÄŸi, mevcut delil durumu ve soruÅŸturmanÄ±n geldiÄŸi aÅŸama itibarÄ±yla PKK, DHKP-C ve FETÃ– terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±na dair delillerin bulunduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rerek, ÅžÄ±k'Ä±n ''terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak'' suÃ§undan tutuklanmasÄ±nÄ± talep etmiÅŸti.



Ä°lgili Konular ahmet ÅŸÄ±k
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

GÃ¼ncel Haberleri
Ã‡avuÅŸoÄŸlu MutabakatÄ± ihlal etmek isteyenler var
Ã‡avuÅŸoÄŸlu: MutabakatÄ± ihlal etmek isteyenler var

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Suriye'deki ateÅŸkes konusunda, "DÃ¼n itibarÄ±yla da mutabakat saÄŸladÄ±k. GÃ¶rÃ¼yorsunuz ihlal etmek isteyenler var. Bunu kÄ±skanÄ±p ateÅŸi kÃ¶rÃ¼klemek isten gruplar, Ã¼lkeler var" dedi
Gazeteci Ahmet ÅžÄ±k tutuklandÄ±
Gazeteci Ahmet ÅžÄ±k tutuklandÄ±

Sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± ve Cumhuriyet gazetesinde yazdÄ±ÄŸÄ± bazÄ± yazÄ±larda "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapma" suÃ§unu iÅŸlediÄŸi iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ahmet ÅžÄ±k tutuklandÄ±
Eski TRT Ã§alÄ±ÅŸanÄ± 29 kiÅŸi FETÃ–'den tutuklandÄ±
Eski TRT Ã§alÄ±ÅŸanÄ± 29 kiÅŸi FETÃ–'den tutuklandÄ±

FETÃ–'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 45 eski TRT Ã§alÄ±ÅŸanÄ±ndan 29'u tutuklandÄ±
AltÄ± ilde elektrik kesintisi
AltÄ± ilde elektrik kesintisi

Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye, Kilis ve Gaziantep'in bazÄ± ilÃ§elerinde, 2 Ocak gÃ¼nÃ¼ elektrik verilemeyecek
Diyanet'ten yÄ±lbaÅŸÄ± uyarÄ±sÄ±
Diyanet'ten yÄ±lbaÅŸÄ± uyarÄ±sÄ±

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan ve bÃ¼tÃ¼n camilerde okutulan Cuma hutbesinde yÄ±lbaÅŸÄ± kutlamalarÄ±na iliÅŸkin uyarÄ± yapÄ±ldÄ±
Ä°stanbul'daki raylÄ± sistem hatlarÄ±na 'yÄ±lbaÅŸÄ±' ayarÄ±
Ä°stanbul'daki raylÄ± sistem hatlarÄ±na 'yÄ±lbaÅŸÄ±' ayarÄ±

YÄ±lÄ±n son gecesi iÃ§in Ä°stanbul'da tÃ¼m raylÄ± sistem hatlarÄ±nÄ±n saat 02.00'ye kadar uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Ä°badi ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°badi ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar El Ä°badi'nin telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, ikili iliÅŸkilerin yanÄ± sÄ±ra terÃ¶rle ortak mÃ¼cadele konusunun ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi
Ä°stanbul'daki planlÄ± elektrik kesintileri iptal
Ä°stanbul'daki planlÄ± elektrik kesintileri iptal

Ä°stanbul'un Avrupa yakasÄ±na elektrik daÄŸÄ±tan BEDAÅž, 30, 31 AralÄ±k ve 1 Ocak'taki planlÄ± elektrik kesintilerini iptal etti. Enerji BakanlÄ±ÄŸÄ±, "KÄ±sa sÃ¼rede Ä°stanbul'un tamamÄ±na elektrik verilmesi saÄŸlanacaktÄ±r" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Van'da yedi ilÃ§ede Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgeleri
Van'da yedi ilÃ§ede Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgeleri

Van'Ä±n BaÅŸkale, ErciÅŸ, Ã‡aldÄ±ran, Ã‡atak, GevaÅŸ, Ä°pekyolu ve GÃ¼rpÄ±nar ilÃ§elerinde bazÄ± alanlar 15 gÃ¼n sÃ¼reyle "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" ilan edildi
Dursun Ã‡iÃ§ek'e kumpas soruÅŸturmasÄ± tamamlandÄ±
Dursun Ã‡iÃ§ek'e kumpas soruÅŸturmasÄ± tamamlandÄ±

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, CHP Ä°stanbul Milletvekili emekli albay Dursun Ã‡iÃ§ek'e, Ergenekon davasÄ±nda delil kabul edilen, "Ä°rtica ile MÃ¼cadele Eylem PlanÄ±'' belgesinde Ä±slak imzasÄ± bulunduÄŸu iddiasÄ±yla "kumpas" kurulduÄŸuna iliÅŸkin yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma tamamlandÄ±.
Sultangazi'de PTT ÅŸubesi soygunu
Sultangazi'de PTT ÅŸubesi soygunu

Sultangazi'de PTT ÅŸubesinde gÃ¶revlileri silahla tehdit edip paralarÄ± alarak kaÃ§an kaÃ§an maskeli ÅŸahÄ±slardan biri yakalandÄ±, Ã§alÄ±nan para ele geÃ§irildi
Ä°SKÄ°'den don uyarÄ±sÄ±
Ä°SKÄ°'den don uyarÄ±sÄ±

Ä°SKÄ°, "Su sayaÃ§ ve tesisatlarÄ±, donma tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalabilir" uyarÄ±sÄ±nda bulundu
Yemen'den 160 hasta tedavi iÃ§in TÃ¼rkiye'ye geliyor
Yemen'den 160 hasta tedavi iÃ§in TÃ¼rkiye'ye geliyor

160 Yemenli hasta tedavi iÃ§in TÃ¼rkiye'ye gelmek Ã¼zere Aden HavalimanÄ±'na ulaÅŸtÄ±
SavcÄ± Darbeden iki ay Ã¶nce 'dedikodusu' baÅŸlamÄ±ÅŸ
SavcÄ±: Darbeden iki ay Ã¶nce 'dedikodusu' baÅŸlamÄ±ÅŸ

EskiÅŸehir'de FETÃ–'ye yÃ¶nelik kabul edilen iddianamede, ÅŸÃ¼phelilerin darbe giriÅŸiminden iki ay Ã¶nce haberdar olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor
TarÄ±m sigortalarÄ±nÄ±n kapsamÄ± geniÅŸliyor
TarÄ±m sigortalarÄ±nÄ±n kapsamÄ± geniÅŸliyor

Bitkisel ve hayvansal Ã¼retimde kayÄ±plara neden olan doÄŸal risklerin Ã¶nlenmesi amacÄ±yla TarÄ±m SigortalarÄ± Havuzu (TARSÄ°M) tarafÄ±ndan sigorta kapsamÄ±na alÄ±nacak riskler, Ã¼rÃ¼nler, 2017 yÄ±lÄ±nda hem kapsam hem de oransal olarak deÄŸiÅŸiyor
94 derneÄŸin faaliyetleri durduruldu
94 derneÄŸin faaliyetleri durduruldu

20 ilde 94 derneÄŸin faaliyeti Ã§eÅŸitli yasadÄ±ÅŸÄ± Ã¶rgÃ¼tlerle baÄŸlantÄ± gerekÃ§esiyle durduruldu

Haberler

Gazeteci Ahmet ÅžÄ±k gÃ¶zaltÄ±nda
Gazeteci Ahmet ÅžÄ±k gÃ¶zaltÄ±nda






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 