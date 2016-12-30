GÃ¼ncelleme: 21:03, 30 AralÄ±k 2016 Cuma

Gazeteci Ahmet ÅžÄ±k tutuklandÄ±





Sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± ve Cumhuriyet gazetesinde yazdÄ±ÄŸÄ± bazÄ± yazÄ±larda "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapma" suÃ§unu iÅŸlediÄŸi iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ahmet ÅžÄ±k tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± veÂ Cumhuriyet gazetesinde yazdÄ±ÄŸÄ± bazÄ± yazÄ±larda "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapma" suÃ§unu iÅŸlediÄŸi iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve hakimliÄŸe sevk edilenÂ Ahmet ÅžÄ±k'Ä±n tutuklanmasÄ±na karar verildi. Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve savcÄ±lÄ±kÃ§a tutuklanmasÄ± talebiyle hakimliÄŸe sevk edilen Ahmet ÅžÄ±k'Ä±n hakimlik sorgusu sona erdi. NÃ¶betÃ§i Ä°stanbul 8. Sulh Ceza HakimliÄŸi, ÅŸÃ¼pheli Ahmet ÅžÄ±k'Ä±n ''terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak'' suÃ§undan tutuklanmasÄ±na karar verdi. DÃœN GÃ–ZALTINA ALINMIÅžTI Sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± ve Cumhuriyet gazetesinde yazdÄ±ÄŸÄ± bazÄ± yazÄ±larda "TÃ¼rkiye Cumhuriyetini, yargÄ± organlarÄ±nÄ±, askeri ve emniyet teÅŸkilatÄ±nÄ± alenen aÅŸaÄŸÄ±lama" ve "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak" suÃ§larÄ±nÄ± iÅŸlediÄŸi iddiasÄ±yla hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lan Ahmet ÅžÄ±k, dÃ¼n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.Â Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan bugÃ¼n Ã‡aÄŸlayan'dakiÂ Ä°stanbul Adalet SarayÄ±na gÃ¶nderilen Ahmet ÅžÄ±k, savcÄ±lÄ±k iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan hakimliÄŸe sevk edilmiÅŸti. SoruÅŸturmayÄ± yÃ¼rÃ¼ten savcÄ±lÄ±k, hakkÄ±nda kuvvetli suÃ§ ÅŸÃ¼phesini gÃ¶steren olgularÄ±n bulunduÄŸu, hakkÄ±ndaki suÃ§lamalara iliÅŸkin sorulan sorulara doÄŸrudan ve ayrÄ±ntÄ±lÄ± somut bir cevap vermediÄŸi, mevcut delil durumu ve soruÅŸturmanÄ±n geldiÄŸi aÅŸama itibarÄ±yla PKK, DHKP-C ve FETÃ– terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±na dair delillerin bulunduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rerek, ÅžÄ±k'Ä±n ''terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak'' suÃ§undan tutuklanmasÄ±nÄ± talep etmiÅŸti.

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