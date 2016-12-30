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LÃ¼ks otomobil kaÃ§akÃ§Ä±larÄ±na operasyon
LÃ¼ks otomobil kaÃ§akÃ§Ä±larÄ±na operasyon

Mersin'de, GÃ¼rcistan'dan TÃ¼rkiye'ye usulsÃ¼z getirildiÄŸi belirlenen 4 lÃ¼ks otomobil ele geÃ§irildi. Olayla ilgili 4 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Mersin'in Erdemli ilÃ§esinde GÃ¼rcistan'dan TÃ¼rkiye'ye sahte belgelerle getirildiÄŸi belirlenen 4 lÃ¼ks otomobil ele geÃ§irildi, 4 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Mersin Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Erdemli Ä°lÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, GÃ¼rcistan'dan sahte belgeler hazÄ±rlanarak TÃ¼rkiye'ye 4 lÃ¼ks araÃ§ getirildiÄŸi bilgisine ulaÅŸtÄ±.

Erdemli ilÃ§esinde, eÅŸ zamanlÄ± 4 ayrÄ± adrese dÃ¼zenlenen operasyonda,Ã§ift ruhsatlÄ± ve GÃ¼rcistan plakalÄ± 4 lÃ¼ks otomobil ele geÃ§irildi.

Olayla ilgili gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 4 ÅŸÃ¼pheli sorgularÄ±nÄ±n ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi.

Ele geÃ§irilen otomobiller Mersin GÃ¼mrÃ¼k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne teslim edildi.

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Ä°lgili Konular lÃ¼ks otomobil operasyonu
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