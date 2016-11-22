Balyoz sanÄ±ÄŸÄ±na 675 bin TL tazminat

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
BakÄ±rkÃ¶y 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, Balyoz PlanÄ± davasÄ±nda 21 ay hapis yattÄ±ktan sonra beraat eden ve haksÄ±z hapis yattÄ±ÄŸÄ± sÃ¼re iÃ§in tazminat talebinde bulunan emekli Kurmay Albay Erden Ãœlgen'e 675 bin lira Ã¶denmesine karar verdi.
BakÄ±rkÃ¶y 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki duruÅŸmaya, davacÄ± Erden Ãœlgen ile avukatÄ± katÄ±ldÄ±.
DavacÄ± Ãœlgen, Hava Kuvvetlerine 35 yÄ±l hizmet ettiÄŸini, "Ã¼st akÄ±l ve bozguncularÄ± tarafÄ±ndan" kurulan kumpaslarla haksÄ±z yere hapse atÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.
Balyoz davasÄ±nÄ±n niÃ§in aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 15 Temmuz darbe giriÅŸimiyle daha iyi anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ãœlgen, "TSK'nÄ±n kilit kadrolarÄ±nÄ± kendi kadrolarÄ± ile doldurmak iÃ§in bu davayÄ± aÃ§tÄ±lar" dedi.
Kendisini mahkum eden hakim ve savcÄ±nÄ±n tutuklu bulunduÄŸunu hatÄ±rlatan Ãœlgen, maÄŸduriyetlerinin ortada olduÄŸunu belirterek, mahkemenin buna gÃ¶re karar vermesini istedi.
DavacÄ± Erden Ãœlgen'in avukatÄ± Burak BiÃ§ici, mÃ¼vekkilinin 634 gÃ¼n tutuklu kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, mahkemenin kararÄ±nÄ± saygÄ±yla karÅŸÄ±ladÄ±klarÄ±nÄ± ifade ederek, ''DavamÄ±zÄ±n amacÄ± mÃ¼vekkilim gibi vatanÄ±na ve milletine gÃ¶nÃ¼lden baÄŸlÄ± devlet adamlarÄ±mÄ±zÄ±n tekrar bÃ¶yle muamelelere maruz kalmamasÄ± adÄ±na hukuki koruma saÄŸlayacak kararlarÄ± oluÅŸturmaktÄ±r. Mahkemece takdir edilecek tazminatÄ±n, sÃ¶z konusu kumpas davaya neden olan asÄ±l faillerinden rÃ¼cu edilmesini saÄŸlamaktÄ±r.'' dedi.
Mahkeme heyeti, teknik bilirkiÅŸi raporunun tespiti olan 75 bin lira maddi tazminat ile 600 bin lira manevi tazminatÄ±, tutuklanma tarihi olan 24 EylÃ¼l 2012'den itibaren iÅŸleyecek yasal faizi ile Hazineden alÄ±narak davacÄ±ya verilmesine hÃ¼kmetti.
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Balyoz davasÄ±nda 21 ay hapis yattÄ±ktan sonra beraat eden emekli Kurmay Albay Ãœlgen'e 675 bin lira tazminat Ã¶denecek
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