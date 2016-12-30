13:04, 30 AralÄ±k 2016 Cuma

UludaÄŸ'da 100 araÃ§ mahsur kaldÄ±





KÄ±ÅŸ turizminin Ã¶nemli merkezlerinden UludaÄŸ'da, kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 2,2 metreye ulaÅŸtÄ±. YoÄŸun kar nedeniyle Bursa - UludaÄŸ yolunda 100 araÃ§ mahsur kaldÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Bursa UludaÄŸ'da "oteller bÃ¶lgesi"ndeki kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±, son yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n ardÄ±ndan 2 metre 20 santimetreyi buldu.Â SÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n, en dÃ¼ÅŸÃ¼k sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 9, en yÃ¼ksek sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±da 6 derece olarak Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ UludaÄŸ'da, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yÄ±lbaÅŸÄ± akÅŸamÄ±na kadar sÃ¼rmesi bekleniyor. Bursa-UludaÄŸ karayolunda yoÄŸun kar ve tipi nedeniyle yaklaÅŸÄ±k 100 araÃ§ yolda mahsur kaldÄ±.Â Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, bÃ¶lgeye 9 kar motoru ve 1 UTV aracÄ± sevk etti. Mahsur kalan araÃ§ ve yolcularÄ± kurtaran ekipler, vatandaÅŸlara yiyecek ve su daÄŸÄ±ttÄ±. Bursa-UludaÄŸ karayolunun 10 ve17. kilometrelerinde kontrollerini artÄ±ran jandarma ekipleri, araÃ§larÄ±n zincirsiz geÃ§iÅŸine izin vermiyor.Â Ã–te yandan, KarayollarÄ± ekipleri yolun trafiÄŸe kapanmamasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± aralÄ±ksÄ±z sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

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