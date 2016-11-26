14:05, 30 Aralık 2016 Cuma

Putin'e ABD'li 35 diplomatın sınır dışı edilmesi teklifi





Rusya Dışişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, ABD'nin Rusya'da görevli 35 diplomatının sınır dışı edilmesini teklif etti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Rusya Dışişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, ABD'nin Rusya'da görevli 35 diplomatının sınır dışı edilmesini teklif etti.

İlgili Konular abd rusya

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.