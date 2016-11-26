Putin'e ABD'li 35 diplomatın sınır dışı edilmesi teklifi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, ABD'nin Rusya'da görevli 35 diplomatının sınır dışı edilmesini teklif etti.
PKK yöneticisi Karayılan Sincar'dan çekilmek için Erbil ile görüştüklerini söyledi
Siyasi değişim talep eden toplumlara ev sahipliği yapan ve sık sık şiddet olaylarına sahne olan Afrika, 2016 yılında siyasi ve güvenlik krizleriyle karşı karşıya kaldı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, ABD'nin Rusya'da görevli 35 diplomatının sınır dışı edilmesini teklif etti.
Arjantin'in eski Devlet Başkanı Kirchner hakkında 1994'te Buenos Aires'te yapılan bombalı saldırının faillerini akladığı suçlamasıyla soruşturma başlatıldı
Putin, Nazarbayev'le Astana'da yapılacak Suriye zirvesini görüştü
Yurt içinde doluluk yüzde yüze yaklaşınca tatilciler Balkanlara yöneldi
Suriye iç savaşında çatışan taraflar arasında gece yarısı yürürlüğe giren ateşkes, rejim güçlerinin yer yer saldırılar düzenlemesine karşın büyük ölçüde uygulanıyor
Hindistan'ın Jharkhand eyaletinde dün gece bir kömür madeninde meydana gelen göçükte en az 6 işçi hayatını kaybetti
Almanya'da “İslam’a karşı kışkırtmaları durdurun” adı altında imza kampanyası başlatıldı
Polonya hükümeti 86 bin parçalık Czartoryski koleksiyonunu satın aldı, Czartoryski vakfı eserlerin değerinin çok altında satıldığını söyleyerek istifa etti
Pazartesi gününden beri Brezilya'da kayıp olan Yunanistan Büyükelçisinin dün bulunan yanmış bir araçtaki ceset olduğu iddia edildi
ABD’nin bazı Rus diplomatik temsilcilikleri kapatma ve Rus diplomatları sınır dışı edilmesi yönünde aldığı karara Rusya'dan tepki yağdı
Rusya’nın Tel Aviv Büyükelçisi Alexander Petroviç’in dün gece bilinmeyen bir nedenle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Bir grup Nobel Barış Ödülü sahibi, BMGK'ya gönderdikleri mektupta, Myanmar lideri Suu Çii'yi eleştirerek, Arakan Müslümanlarına yönelik "etnik temizlik ve insanlığı karşı suçlara" son verilmesi çağrısında bulundu.
Mısır hükümeti, Kızıldeniz'deki iki adanın Suudi Arabistan'a iadesine ilişkin süreci başlattı
Kudüs ve Kutsal Mekanlara Destek İçin Müslüman-Hristiyan Heyeti Başkanı İsa, İsrail'in Kudüs'te 3 yeni tünel kazısına başladığını bildirdi