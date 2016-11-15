YargÄ±tay'da 5 daire kapatÄ±lÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
YargÄ±tay Birinci BaÅŸkanlÄ±k Kurulu, 6, 7 ve 18. hukuk daireleriyle 21 ve 23. ceza dairelerinin kapatÄ±lmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.
Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan karara gÃ¶re, YargÄ±tay Birinci BaÅŸkanlÄ±k Kurulu, 6723 sayÄ±lÄ± DanÄ±ÅŸtay Kanunu ile BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun'la 2797 sayÄ±lÄ± YargÄ±tay Kanunu'na eklenen geÃ§ici 15. madde uyarÄ±nca, kapanacak dairelerin saptanmasÄ± ve daireler arasÄ±ndaki iÅŸ bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n yeniden belirlenmesi amacÄ±yla toplandÄ±.
Hukuk ve ceza dairelerinin mevcut iÅŸ ve kadro durumlarÄ±nÄ±n incelenmesi sonucunda 6, 7 ve 18. hukuk daireleriyle 23. Ceza Dairesinin 1 Ocak, 21. Ceza Dairesinin ise 13 Nisan itibarÄ±yla kapatÄ±lmalarÄ±na karar verildi.
AynÄ± kanun kapsamÄ±nda, 6. Hukuk Dairesi BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan KabakÃ§Ä±, 7. Hukuk Dairesi BaÅŸkanÄ± Ã–mer Hicri Tuna, 18. Hukuk Dairesi BaÅŸkanÄ± Mustafa Aysal ve 23. Ceza Dairesi BaÅŸkanÄ± Åžakir AktÄ± Birinci, BaÅŸkanlÄ±k nezdinde gÃ¶revlendirildi.
KonularÄ± itibarÄ±yla 6. Hukuk Dairesinin baktÄ±ÄŸÄ± dosyalara 8 ve 19. hukuk daireleri, 7. Hukuk Dairesinin baktÄ±ÄŸÄ± dosyalara 9 ve 22. hukuk daireleri, 18. Hukuk Dairesinin baktÄ±ÄŸÄ± dosyalara 4 ve 13. hukuk daireleri bakacak. 23. Ceza Dairesinin baktÄ±ÄŸÄ± tÃ¼m iÅŸler 15. Ceza Dairesine, 21. Ceza Dairesinin baktÄ±ÄŸÄ± tÃ¼m iÅŸler ise 11. Ceza Dairesine devredilecek.
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