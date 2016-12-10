14:14, 30 AralÄ±k 2016 Cuma

BaÅŸbakan emeklilere promosyon Ã¼cretini aÃ§Ä±kladÄ±





BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m emeklilere promosyon Ã¼cretini aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, emeklilere promosyon Ã¼creti Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na iliÅŸkin, bugÃ¼n Ã¶ÄŸleden sonra aÃ§Ä±klamalarda bulundu. YÄ±ldÄ±rÄ±m, "2017 yÄ±lÄ±nda emeklilerimize promosyon diye bilinen Ã¶deme yapÄ±lacak. 1000 lira altÄ±nda emekli maaÅŸÄ± alanlara 300 lira, 1000-200 lira arasÄ± 375 lira, 2000 lira Ã¼zerine 450 lira Ã¶deme yapÄ±lacak" dedi.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.