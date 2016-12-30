Musalla taÅŸÄ±ndan otopsiye

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Soma ilÃ§esinde, trafik kazasÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybeden 68 yaÅŸÄ±ndaki Fuat Zabun'un cenazesi, camideki tÃ¶ren sÄ±rasÄ±nda savcÄ±nÄ±n talimatÄ±yla musalla taÅŸÄ±ndan alÄ±narak otopsi yapÄ±lmak Ã¼zere hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Cenaze, otopsi sonrasÄ± tekrar getirildiÄŸi camide kÄ±lÄ±nan namazÄ±n ardÄ±ndan defnedildi.
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, trafik kazasÄ±nda yaralanan Fuat Zabun, Ã¶zel bir hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Zabun, burada yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Ä°ki Ã§ocuk babasÄ± Zabun iÃ§in, Soma Ulucami'de cenaze tÃ¶reni dÃ¼zenlendi. Cenaze namazÄ± kÄ±lÄ±nacaÄŸÄ± sÄ±rada, polis ekipleri, savcÄ±lÄ±k talimatÄ±yla otopsisi yapÄ±lacaÄŸÄ± gerekÃ§esiyle musalla taÅŸÄ±ndaki tabutu aldÄ±.
Soma BeÅŸyol Devlet Hastanesine gÃ¶tÃ¼rÃ¼len Zabun'un cenazesi, otopsinin ardÄ±ndan tekrar camiye getirildi.
Zabun'un cenazesi, burada kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Soma ilÃ§e mezarlÄ±ÄŸÄ±na defnedildi.
Manisa'nÄ±n Soma ilÃ§esinde trafik kazasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden kiÅŸinin cenazesi, camide tÃ¶ren dÃ¼zenlendiÄŸi sÄ±rada emniyet gÃ¼Ã§lerinin mÃ¼dahalesi Ã¼zerine otopsiye gÃ¶nderildi
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