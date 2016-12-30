14:17, 30 AralÄ±k 2016 Cuma

Musalla taÅŸÄ±ndan otopsiye





Manisa'nÄ±n Soma ilÃ§esinde trafik kazasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden kiÅŸinin cenazesi, camide tÃ¶ren dÃ¼zenlendiÄŸi sÄ±rada emniyet gÃ¼Ã§lerinin mÃ¼dahalesi Ã¼zerine otopsiye gÃ¶nderildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Soma ilÃ§esinde, trafik kazasÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybeden 68 yaÅŸÄ±ndaki Fuat Zabun'un cenazesi, camideki tÃ¶ren sÄ±rasÄ±nda savcÄ±nÄ±n talimatÄ±yla musalla taÅŸÄ±ndan alÄ±narak otopsi yapÄ±lmak Ã¼zere hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Cenaze, otopsi sonrasÄ± tekrar getirildiÄŸi camide kÄ±lÄ±nan namazÄ±n ardÄ±ndan defnedildi. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, trafik kazasÄ±nda yaralanan Fuat Zabun, Ã¶zel bir hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Zabun, burada yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen hayatÄ±nÄ± kaybetti. Ä°ki Ã§ocuk babasÄ± Zabun iÃ§in, Soma Ulucami'de cenaze tÃ¶reni dÃ¼zenlendi. Cenaze namazÄ± kÄ±lÄ±nacaÄŸÄ± sÄ±rada, polis ekipleri, savcÄ±lÄ±k talimatÄ±yla otopsisi yapÄ±lacaÄŸÄ± gerekÃ§esiyle musalla taÅŸÄ±ndaki tabutu aldÄ±. Soma BeÅŸyol Devlet Hastanesine gÃ¶tÃ¼rÃ¼len Zabun'un cenazesi, otopsinin ardÄ±ndan tekrar camiye getirildi. Zabun'un cenazesi, burada kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Soma ilÃ§e mezarlÄ±ÄŸÄ±na defnedildi.

Ä°lgili Konular manisa

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.