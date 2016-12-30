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Günün Haberleri
16:17, 30 Aralık 2016 Cuma
Irak
14:34, 30 Aralık 2016 Cuma

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Bin 500 sivil daha Musul'u terk etti
Bin 500 sivil daha Musul'u terk etti

Irak'ın Musul kentinde devam çatışmalar sebebiyle bugün büyük bölümü kadın ve çocuk yüzlerce sivilin kenti terk ettiği bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak Kızılayı yöneticisi Ayad Rafed, Musul kentinde DEAŞ ile Irak ordusu arasında devam eden çatışmalar sebebiyle çoğu kadın ve çocuk bin 500 sivilin kentin doğu ve güney mahallelerinden ayrıldığını belirtti.

Rafed, kentten ayrılan sivillerin Irak Göç Bakanlığı ve ordu güçlerinin koordinasyonuyla sığınmacı kamplarına taşındığını ifade etti.

Irak Göç Bakanlığından önceki gün yapılan açıklamada Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun başladığı 17 Ekim'den bu yana evlerini terk ederek kamplara yerleştirilen sivillerin sayısının 137 bine ulaştığı kaydedilmişti.



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ABD Irak'ta IŞİD'i vurmaya devam ediyor

Kerkük'te eş zamanlı bombalı saldırılar
Kerkük'te eş zamanlı bombalı saldırılar

Irak'ta camiye silahlı, bombalı saldırı: 68 ölü
Irak'ta camiye silahlı bombalı saldırı 68 ölü

Irak ordusu Selahaddin şehrine girdi
Irak ordusu Selahaddin şehrine girdi

Kürt bakanlar Irak hükümetine geri dönüyor
Kürt bakanlar Irak hükümetine geri dönüyor

Bağdat'ta iki bombalı saldırı
Bağdat'ta iki bombalı saldırı

İran'la ABD Maliki'yi sildi, İbadi'yi destekliyor
İran'la ABD Maliki'yi sildi İbadi'yi destekliyor

Hristiyan aileler Erbil'de kiliselere sığınıyor
Hristiyan aileler Erbil'de kiliselere sığınıyor

Bağdat'ta bombalı saldırı
Bağdat'ta bombalı saldırı

Bağdat Yönetimi, Peşmerge'nin çekilmesini istedi
Bağdat Yönetimi Peşmerge'nin çekilmesini istedi

Şii milisler 35 çiftçiyi kaçırdı iddiası
Şii milisler 35 çiftçiyi kaçırdı iddiası

İslam dünyası ramazanda da kan gölü
İslam dünyası ramazanda da kan gölü

İran: Irak'ın bölünmesi İsrail planı
İran Irak'ın bölünmesi İsrail planı

Maliki, oğlunu genelkurmay başkanı yaptı
Maliki oğlunu genelkurmay başkanı yaptı

Irak'ta Sadr'dan daha uygun başbakan adayı çağrısı
Irak'ta Sadr'dan daha uygun başbakan adayı çağrısı

Sadr'a bağlı silahlı milisler, Samarra'da konuşlandı
Sadr'a bağlı silahlı milisler Samarra'da konuşlandı

Irak ordusu Şii merkezlerini bombaladı: 30 ölü
Irak ordusu Şii merkezlerini bombaladı 30 ölü

Irak'a 389 füze ve 14 milyon mühimmat teslim edildi
Irak'a 389 füze ve 14 milyon mühimmat teslim edildi

Irak'ta varil bombalı saldırı: 6 ölü
Irak'ta varil bombalı saldırı 6 ölü

IŞİD devletini kurdu, hilafeti ilan etti
IŞİD devletini kurdu hilafeti ilan etti

Irak İslam Ordusu Sözcüsü: Irak'da çare Sünni hükümet
Irak İslam Ordusu Sözcüsü Irak'da çare Sünni hükümet

Suriye'den Irak'a hava saldırısı iddiası
Suriye'den Irak'a hava saldırısı iddiası

Irak ordusu 2 sınır kapısında kontrolü sağladı
Irak ordusu 2 sınır kapısında kontrolü sağladı

Şiilik uzmanı akademisyenden önemli uyarı
Şiilik uzmanı akademisyenden önemli uyarı

Petrol zengini Irak'ta yakıt krizi yaşanıyor
Petrol zengini Irak'ta yakıt krizi yaşanıyor

Irak'taki saldırılarda yine siviller öldü
Irak'taki saldırılarda yine siviller öldü

Maliki, gönüllü askerlere 644 dolar maaş verecek
Maliki gönüllü askerlere 644 dolar maaş verecek

BAE Bağdat büyükelçisini geri çekti
BAE Bağdat büyükelçisini geri çekti

Irak ABD'den hava saldırısı talep etti
Irak ABD'den hava saldırısı talep etti

N. Barzani: Musul ve çevresi Sünnilere bırakılsın
N Barzani Musul ve çevresi Sünnilere bırakılsın

ABD Irak'a 275 asker gönderdi
ABD Irak'a 275 asker gönderdi

BM Bağdat'taki personelini tahliye ediyor
BM Bağdat'taki personelini tahliye ediyor

Bağdat Musul'un elektriğini kesti
Bağdat Musul'un elektriğini kesti

ABD Bağdat'taki elçiliği tahliye ediyor
ABD Bağdat'taki elçiliği tahliye ediyor

Dışişleri, Irak'a seyahat konusunda yine uyardı
Dışişleri Irak'a seyahat konusunda yine uyardı

IŞİD Telafer'i kuşattı
IŞİD Telafer'i kuşattı

Bağdat'ta güvenlik endişesi
Bağdat'ta güvenlik endişesi

Selahaddin şehri IŞİD'den alındı
Selahaddin şehri IŞİD'den alındı

ABD Basra Körfezi'ne gemi gönderdi
ABD Basra Körfezi'ne gemi gönderdi

Irak helikopterleri camiyi bombaladı
Irak helikopterleri camiyi bombaladı

Saddam'ın kızı Irak'taki gelişmelerden çok memnun
Saddam'ın kızı Irak'taki gelişmelerden çok memnun

İran, Irak’a yardım etmek için harekete geçti
İran Irak a yardım etmek için harekete geçti

Olağanüstü oturuma katılım olmadı
Olağanüstü oturuma katılım olmadı

IŞİD, Tikrit'e gelirken Irak askeri çekildi!
IŞİD Tikrit'e gelirken Irak askeri çekildi

Irak'ta cenaze töreninde bombalı saldırı: 31 ölü
Irak'ta cenaze töreninde bombalı saldırı 31 ölü

Sadr grubu Maliki ile koalisyon kurmayacak
Sadr grubu Maliki ile koalisyon kurmayacak

Irak'ta parti merkezine saldırı: 17 ölü
Irak'ta parti merkezine saldırı 17 ölü

Irak'ta 2014'te 480 bin kişi evini terk etti
Irak'ta 2014'te 480 bin kişi evini terk etti

Nuceyfi'den Sistani'ye 'Maliki' mektubu
Nuceyfi'den Sistani'ye 'Maliki' mektubu

Irak'taki saldırılarda 31 kişi öldü
Irak'taki saldırılarda 31 kişi öldü

Irak'ta hükümet pazarlıkları sürüyor
Irak'ta hükümet pazarlıkları sürüyor

Bağdat yönetimi, petrol sevkiyatına itiraz edecek
Bağdat yönetimi petrol sevkiyatına itiraz edecek

Bağdat'ta bombalı saldırılarda 10 kişi öldü
Bağdat'ta bombalı saldırılarda 10 kişi öldü

Irak Ordusunun operasyonunda siviller öldü
Irak Ordusunun operasyonunda siviller öldü

Irak'ta Kürt partilerden ortak tavır kararı
Irak'ta Kürt partilerden ortak tavır kararı

Bağdat'taki saldırılarda 11 ölü
Bağdat'taki saldırılarda 11 ölü

Talabani'nin yerine Zebari'nin adı geçiyor
Talabani'nin yerine Zebari'nin adı geçiyor

Musul'daki saldırılarda 25 ölü
Musul'daki saldırılarda 25 ölü

Felluce'de havan toplu saldırı: 15 ölü
Felluce'de havan toplu saldırı 15 ölü

Irak'ta şiddet dinmiyor
Irak'ta şiddet dinmiyor

Irak'ta nisan bilançosu: 745 ölü
Irak'ta nisan bilançosu 745 ölü

Irak'ta oy verme işlemi tamamlandı
Irak'ta oy verme işlemi tamamlandı

Irak'ta yeni saldırı: 15 Ölü
Irak'ta yeni saldırı 15 Ölü

Irak'ta şiddet: 75 Ölü
Irak'ta şiddet 75 Ölü

Talabani oy kullanırken görüntülendi

Irak'ta seçim merkezlerine saldırılar
Irak'ta seçim merkezlerine saldırılar

Irak'ta kanlı gece: 10 Ölü
Irak'ta kanlı gece 10 Ölü

Musul'da bombalı saldırıda 8 ölü
Musul'da bombalı saldırıda 8 ölü

ABD'den Irak'a silah teslimi
ABD'den Irak'a silah teslimi

Irak'ta üç saldırıda 12 ölü
Irak'ta üç saldırıda 12 ölü

Bağdat'ta üniversiteye saldırı
Bağdat'ta üniversiteye saldırı

Talabani yeniden aday olmayacak
Talabani yeniden aday olmayacak

Barzani'ye cumhurbaşkanlığı teklifi
Barzani'ye cumhurbaşkanlığı teklifi

Irak'ta deprem
Irak'ta deprem

Irak'ta şiddet hız kesmiyor
Irak'ta şiddet hız kesmiyor

Irak'ta polise saldırıda yedi ölü
Irak'ta polise saldırıda yedi ölü

Irak Başbakan Yardımcısı Mutlak'a suikast girişimi
Irak Başbakan Yardımcısı Mutlak'a suikast girişimi

Irak Petrol Bakanı Luaibi Ankara'ya geliyor
Irak Petrol Bakanı Luaibi Ankara'ya geliyor

Irak'ta intihar saldırısı: İki ölü
Irak'ta intihar saldırısı İki ölü

Musul'daki operasyonda 11 ölü
Musul'daki operasyonda 11 ölü

Musul'da çatışmalar: 13 ölü
Musul'da çatışmalar 13 ölü

Irak'ta şiddet olayları
Irak'ta şiddet olayları

Irak'ta patlamalar: 5 ölü, 17 yaralı
Irak'ta patlamalar 5 ölü 17 yaralı

Irak'ta Türk vatandaşına ait ceset bulundu
Irak'ta Türk vatandaşına ait ceset bulundu

Irak Yüksek Seçim Kurulunda toplu istifa
Irak Yüksek Seçim Kurulunda toplu istifa

BM'den Iraklı subaya kınama
BM'den Iraklı subaya kınama

14 Iraklı asker bubi tuzağında öldü
14 Iraklı asker bubi tuzağında öldü

Irak'ta yeni saldırılar: Yedi ölü
Irak'ta yeni saldırılar Yedi ölü

Irak'ta Türkmen siyasetçi öldürüldü
Irak'ta Türkmen siyasetçi öldürüldü

ABD'den Irak'a silah sevkiyatı
ABD'den Irak'a silah sevkiyatı

Irak sınırında yeni sınır kapıları açılıyor
Irak sınırında yeni sınır kapıları açılıyor

Irak'taki çatışmalarda dört kişi öldü
Irak'taki çatışmalarda dört kişi öldü

Irak'taki şiddet olaylarında 26 kişi öldü
Irak'taki şiddet olaylarında 26 kişi öldü

Bağdat'ta patlama: 12 ölü
Bağdat'ta patlama 12 ölü

Irak'ta şiddet durmuyor: 27 ölü
Irak'ta şiddet durmuyor 27 ölü

Mesud Barzani'den Bağdat yönetimine sert çıkış
Mesud Barzani'den Bağdat yönetimine sert çıkış

Bağdat'ta patlama: 4 ölü
Bağdat'ta patlama 4 ölü

Irak'ta Türkmenlere silahlı saldırı
Irak'ta Türkmenlere silahlı saldırı

Irak'ta yeni saldırılar: 10 Ölü
Irak'ta yeni saldırılar 10 Ölü

Irak, Ukrayna'daki öğrencileri geri çağırdı
Irak Ukrayna'daki öğrencileri geri çağırdı

Irak'ta şubat bilançosu: 703 ölü
Irak'ta şubat bilançosu 703 ölü

Irak'ta şiddet hız kesmiyor
Irak'ta şiddet hız kesmiyor

Irak'ta bombalı saldırı: 22 ölü
Irak'ta bombalı saldırı 22 ölü

Irak, Libyalı mahkumu idam edecek
Irak Libyalı mahkumu idam edecek

Irak'ta şiddet durmuyor: 9 ölü
Irak'ta şiddet durmuyor 9 ölü

Irak'ta yeni saldırılar
Irak'ta yeni saldırılar

Vali Nuceyfi bir ayda üç suikast atlattı
Vali Nuceyfi bir ayda üç suikast atlattı

Irak, İran'dan silah satın alıyor...
Irak İran'dan silah satın alıyor

Irak yine kan gölüne döndü: 15 ölü
Irak yine kan gölüne döndü 15 ölü

Saddam'ın avukatı, Irak'ı terketmek istiyor

Anbar'da kışlaya saldırı: Beş Ölü
Anbar'da kışlaya saldırı Beş Ölü

Irak'ta El Kaide ve IŞİD üyelerinin başına ödül
Irak'ta El Kaide ve IŞİD üyelerinin başına ödül

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Irak'ta

Dışişleri, Türkmen lidere saldırıyı kınadı
Dışişleri Türkmen lidere saldırıyı kınadı

Irak Türkmen Cephesi liderine suikast girişimi
Irak Türkmen Cephesi liderine suikast girişimi

Bağdat ve Erbil görüşmelere devam edecek
Bağdat ve Erbil görüşmelere devam edecek

Irak ordusu dört IŞİD yetkilisini öldürdü
Irak ordusu dört IŞİD yetkilisini öldürdü

Neçirvan Barzani, bugün Bağdat'a gidecek
Neçirvan Barzani bugün Bağdat'a gidecek

Felluce'de 20 polis kaçırıldı
Felluce'de 20 polis kaçırıldı

ABD'den Irak'a silah yardımı
ABD'den Irak'a silah yardımı

Felluce'de büyük operasyon başladı
Felluce'de büyük operasyon başladı

Iraklı Türkmenler'den seçim ittifakı
Iraklı Türkmenler'den seçim ittifakı

Irak Güney Kore'den avcı uçağı alacak
Irak Güney Kore'den avcı uçağı alacak

Irak'tan haftada 800 milyon dolar kaçırılıyor
Irak'tan haftada 800 milyon dolar kaçırılıyor

Irak işgali batının hayaleti olacak
Irak işgali batının hayaleti olacak

Barzani Şii lider Sadr ile görüşecek
Barzani Şii lider Sadr ile görüşecek

Irak Başbakanı Maliki İran'da
Irak Başbakanı Maliki İran'da

Irak'ta silah fuarı!
Irak'ta silah fuarı

Barzani: Silah yoksa katkıya hazırız
Barzani Silah yoksa katkıya hazırız

Irak'ta tarihi zirve, yoğun gündem
Irak'ta tarihi zirve yoğun gündem

20 yıl sonra Irak'ta zirve
20 yıl sonra Irak'ta zirve

Kerkük'te 19 mahkum firar etti
Kerkük'te 19 mahkum firar etti

Haşimi: Korumamı işkenceyle öldürdüler
Haşimi Korumamı işkenceyle öldürdüler

'Bağdat 1 milyonluk ordu kuruyor'
Bağdat 1 milyonluk ordu kuruyor'

Tikrit\'te bombalı saldırı: 11 ölü
Tikrit 'te bombalı saldırı 11 ölü

AB: Irak\'ta rejim karşıtı İranlılar tehlikede
AB Irak 'ta rejim karşıtı İranlılar tehlikede

2010\'da en fazla sivil kayıp Irak\'ta

Irak\'ta hapishane isyanı: 14 ölü

Irak\'ta kuyumculara saldırı: 6 ölü
Irak 'ta kuyumculara saldırı 6 ölü

Irak\'taki saldırıda ölü sayısı 30 oldu
Irak 'taki saldırıda ölü sayısı 30 oldu

Irak\'ta intihar saldırısı: 10 polis öldü
Irak 'ta intihar saldırısı 10 polis öldü

Mukteda Sadr İran\'a geri döndü
Mukteda Sadr İran 'a geri döndü

"Musul'da 100 bine yakın kişi yerinden oldu"
quot Musul'da 100 bine yakın kişi yerinden oldu quot

"İşgal gücü PKK Şengal'i boşaltmalı"
quot İşgal gücü PKK Şengal'i boşaltmalı quot

Musul'da 104 cami yıkıldı
Musul'da 104 cami yıkıldı

BM'den Musul'da 'güvenli koridor' çağrısı
BM'den Musul'da 'güvenli koridor' çağrısı

"Musul onlara petrol, bize vatan meselesidir"
quot Musul onlara petrol bize vatan meselesidir quot

Türk Kızılayı ve AFAD'dan Musullu sivillere büyük yardım
Türk Kızılayı ve AFAD'dan Musullu sivillere büyük yardım

TSK'dan Musul'a 'Kasırga' ayarı
TSK'dan Musul'a 'Kasırga' ayarı

Musul'da 47 bin kişi evlerini terk etti
Musul'da 47 bin kişi evlerini terk etti

'Rakka operasyonuna 30-40 bin kuvvet katılacak'
Rakka operasyonuna 30-40 bin kuvvet katılacak'

BM: DEAŞ Musul çevresinde 8 bin aileyi kaçırdı
BM DEAŞ Musul çevresinde 8 bin aileyi kaçırdı

Musul'da kükürt tesisi yangını sürüyor
Musul'da kükürt tesisi yangını sürüyor

Musul ve Kerkük'ün tapuları arşivlerde
Musul ve Kerkük'ün tapuları arşivlerde

Hemdaniye ilçesi ve Bertılla kasabası DEAŞ'tan alındı
Hemdaniye ilçesi ve Bertılla kasabası DEAŞ'tan alındı

DEAŞ Musul'da canlı kalkan kullanıyor
DEAŞ Musul'da canlı kalkan kullanıyor

'DEAŞ Musul'da 200 sivili alıkoydu'
DEAŞ Musul'da 200 sivili alıkoydu'

Yeni Zelanda'dan Musul’a bir milyon dolar yardım
Yeni Zelanda'dan Musul a bir milyon dolar yardım

BM'den Musul'a 'insani yardım' açıklaması
BM'den Musul'a 'insani yardım' açıklaması

Barzani: Musul için tüm hazırlıklar tamam
Barzani Musul için tüm hazırlıklar tamam

ABD Musul Barajı'nın boşaltılmasını istedi
ABD Musul Barajı'nın boşaltılmasını istedi

Nuceyfi'den Türkiye'ye teşekkür
Nuceyfi'den Türkiye'ye teşekkür

Sultan 2. Abdülhamid'in tapusu
Sultan 2 Abdülhamid'in tapusu

Musul'dan çekilme yok, takviye var
Musul'dan çekilme yok takviye var

Davutoğlu, Rusya'yı etnik temizlikle suçladı

Musul konusunda Bağdat ile işbirliği kararı
Musul konusunda Bağdat ile işbirliği kararı

Davutoğlu'dan Musul açıklaması: Çekilme yok
Davutoğlu'dan Musul açıklaması Çekilme yok

TSK Musul'a asker takviyesini durdurdu
TSK Musul'a asker takviyesini durdurdu

İran'dan Türkiye'ye Musul tepkisi
İran'dan Türkiye'ye Musul tepkisi

Musul'daki Türk askeri 2 bini bulacak
Musul'daki Türk askeri 2 bini bulacak

Türk askeri Musul'da, Bağdat yönetimi tepkili
Türk askeri Musul'da Bağdat yönetimi tepkili

Bağdat, Musul'daki memurların maaşını kesti
Bağdat Musul'daki memurların maaşını kesti

Musul'u geri alma planları ertelendi
Musul'u geri alma planları ertelendi

IŞİD'in içindeki sorunlar
IŞİD'in içindeki sorunlar

Irak'ın Musul'u IŞİD'ten kurtarma operasyonu
Irak'ın Musul'u IŞİD'ten kurtarma operasyonu

IŞİD Musul'da 2 bin 300 zırhlı araca el koymuş
IŞİD Musul'da 2 bin 300 zırhlı araca el koymuş

Musul Valisi: Operasyonda Türkiye'nin rolü büyük
Musul Valisi Operasyonda Türkiye'nin rolü büyük

IŞİD, Musul'daki devlet binalarını havaya uçurdu
IŞİD Musul'daki devlet binalarını havaya uçurdu

Barzani: Musul'a Sünni güçler ve Irak ordusu girmeli
Barzani Musul'a Sünni güçler ve Irak ordusu girmeli

Musul'a hava saldırıları düzenlendi
Musul'a hava saldırıları düzenlendi

Türkiye, Musul operasyonuna lojistik destek verecek
Türkiye Musul operasyonuna lojistik destek verecek

Yakın tarihimizdeki komplo: Musul
Yakın tarihimizdeki komplo Musul

Peşmerge IŞİD'e saldırıya geçti
Peşmerge IŞİD'e saldırıya geçti

Irak'ta Musul'u geri alma zirvesi
Irak'ta Musul'u geri alma zirvesi

Peşmerge'den Musul'a askeri sevkiyat
Peşmerge'den Musul'a askeri sevkiyat

Peşmerge Musul'da iki köyü IŞİD'den aldı
Peşmerge Musul'da iki köyü IŞİD'den aldı

IŞİD'in Musul Valisi öldürüldü iddiası
IŞİD'in Musul Valisi öldürüldü iddiası

Diyala'da bomba yüklü araçla saldırı

Peşmerge Musul'da 2 bölgenin kontrolünü ele geçirdi
Peşmerge Musul'da 2 bölgenin kontrolünü ele geçirdi

Musul ve Diyala'da saldırılar: 5 ölü
Musul ve Diyala'da saldırılar 5 ölü

Irak Ordusu, Musul'da rafineriyi vurdu
Irak Ordusu Musul'da rafineriyi vurdu

Musul'a hava operasyonunda iki kişi öldü
Musul'a hava operasyonunda iki kişi öldü

IKBY'deki hendekler şimdi IŞİD'e karşı kullanılıyor
IKBY'deki hendekler şimdi IŞİD'e karşı kullanılıyor

AA muhabiri, IŞİD'in elindeki Musul'a girdi
AA muhabiri IŞİD'in elindeki Musul'a girdi

Sincar'da çatışmalar sürüyor
Sincar'da çatışmalar sürüyor

Nuceyfi: Sünniler terörün yayılmasına engel olabilir
Nuceyfi Sünniler terörün yayılmasına engel olabilir

IŞİD Bağdat'a dayandı; ordu savunmada
IŞİD Bağdat'a dayandı ordu savunmada

Erdoğan ve Biden Irak'ta olanları görüştü
Erdoğan ve Biden Irak'ta olanları görüştü

İsavi: Bazı bloklar Musul'un ele geçirilmesini kolaylaştırdı
İsavi Bazı bloklar Musul'un ele geçirilmesini kolaylaştırdı

Lozan'da Musul tartışmaları
Lozan'da Musul tartışmaları

Musul'daki en küçük rehine
Musul'daki en küçük rehine

Musul'da giriş çıkışlara sıkı denetim
Musul'da giriş çıkışlara sıkı denetim

Meclis'in gündeminde de Musul var
Meclis'in gündeminde de Musul var

Çankaya Köşkü'nde Musul zirvesi yapıldı
Çankaya Köşkü'nde Musul zirvesi yapıldı

Türkiye NATO'yu toplantıya çağırdı!
Türkiye NATO'yu toplantıya çağırdı

Musul'u alan IŞİD, Kerkük'e ilerliyor
Musul'u alan IŞİD Kerkük'e ilerliyor

Irak ordusu Musul'u çatışmadan IŞİD'e bıraktı iddiası
Irak ordusu Musul'u çatışmadan IŞİD'e bıraktı iddiası

Ban: Musul'daki gelişmelerden endişe duyuyoruz
Ban Musul'daki gelişmelerden endişe duyuyoruz

IŞİD Musul'da 2 bin 750 mahkumu serbest bıraktı
IŞİD Musul'da 2 bin 750 mahkumu serbest bıraktı

Musul'da güvenlik güçlerine saldırı: 11 Ölü
Musul'da güvenlik güçlerine saldırı 11 Ölü

Musul'da silahlı saldırı: 2 ölü 9 yaralı
Musul'da silahlı saldırı 2 ölü 9 yaralı

Musul'daki saldırılarda yedi kişi öldü
Musul'daki saldırılarda yedi kişi öldü






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