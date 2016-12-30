14:34, 30 Aralık 2016 Cuma

Bin 500 sivil daha Musul'u terk etti





Irak'ın Musul kentinde devam çatışmalar sebebiyle bugün büyük bölümü kadın ve çocuk yüzlerce sivilin kenti terk ettiği bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Irak Kızılayı yöneticisi Ayad Rafed, Musul kentinde DEAŞ ile Irak ordusu arasında devam eden çatışmalar sebebiyle çoğu kadın ve çocuk bin 500 sivilin kentin doğu ve güney mahallelerinden ayrıldığını belirtti. Rafed, kentten ayrılan sivillerin Irak Göç Bakanlığı ve ordu güçlerinin koordinasyonuyla sığınmacı kamplarına taşındığını ifade etti. Irak Göç Bakanlığından önceki gün yapılan açıklamada Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun başladığı 17 Ekim'den bu yana evlerini terk ederek kamplara yerleştirilen sivillerin sayısının 137 bine ulaştığı kaydedilmişti.

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