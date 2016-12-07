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Gazprom Moldova'ya üç yıl daha gaz verecek
Gazprom Moldova'ya üç yıl daha gaz verecek

Gazprom, Moldova ile gaz sevkiyat sözleşmesini 31 Aralık 2019'a kadar uzattı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Rus devi Gazprom, Moldova ile gaz sevkiyatı sözleşmesini 3 yıl daha uzattı.

Gazprom’un iştiraki Moldovagaz’dan yapılan açıklamada, Moldova’ya ve Moldova üzerinden gaz sevkiyatına yönelik 2007-2016 tarihlerini kapsayan sözleşmenin 3 yıl daha uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada “Gazprom ile Moldovagaz arasındaki aktif sözleşmelerin süresi ortak anlaşma ile 31 Aralık 2019’a kadar uzatıldı” ifadeleri kullanıldı.



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