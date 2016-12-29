Mersin'deki selin bilanÃ§osu aÄŸÄ±r

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
KalkÄ±nma BakanÄ± LÃ¼tfi Elvan, Mersin'deki selin bilanÃ§osunu aÃ§Ä±kladÄ±. Elvan, "Selden ÅŸu ana kadar 851 ev ve iÅŸ yerinin tahrip olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz. Selden etkilenen araÃ§ sayÄ±sÄ± ise 331. TÃ¼m kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±mÄ±z yoÄŸun bir Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yorlar." dedi.
Bakan Elvan, iki kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, Ã¼Ã§ kiÅŸinin ise arandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. AyrÄ±ca onlarca kÃ¶y ve mahalle elektrik alamÄ±yor.
FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda 14 sanÄ±k hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianame kabul edildi
2017 yÄ±lÄ±nda fazla para tahsil eden hastaneye, vatandaÅŸÄ±n ÅŸikayet etmesi halinde, ceza kesilecek
Burdur'un Bucak ilÃ§esinde mahkumlarÄ± taÅŸÄ±yan aracÄ±n devrilmesi sonucu 3'Ã¼ asker, 5 kiÅŸi yaralandÄ±.
Bakan Elvan, Mersin'deki selde 851 ev ve iÅŸyerinin tahrip olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±, iki kiÅŸi Ã¶lÃ¼rken Ã¼Ã§ kiÅŸi aranÄ±yor
Manisa'nÄ±n Soma ilÃ§esinde trafik kazasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden kiÅŸinin cenazesi, camide tÃ¶ren dÃ¼zenlendiÄŸi sÄ±rada emniyet gÃ¼Ã§lerinin mÃ¼dahalesi Ã¼zerine otopsiye gÃ¶nderildi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m emeklilere promosyon Ã¼cretini aÃ§Ä±kladÄ±
YargÄ±tay Birinci BaÅŸkanlÄ±k Kurulu, 3 hukuk ve 2 ceza dairesinin kapatÄ±lmasÄ±na karar verdi
KÄ±ÅŸ turizminin Ã¶nemli merkezlerinden UludaÄŸ'da, kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 2,2 metreye ulaÅŸtÄ±. YoÄŸun kar nedeniyle Bursa - UludaÄŸ yolunda 100 araÃ§ mahsur kaldÄ±.
Balyoz davasÄ±nda 21 ay hapis yattÄ±ktan sonra beraat eden emekli Kurmay Albay Ãœlgen'e 675 bin lira tazminat Ã¶denecek
Mersin'de, GÃ¼rcistan'dan TÃ¼rkiye'ye usulsÃ¼z getirildiÄŸi belirlenen 4 lÃ¼ks otomobil ele geÃ§irildi. Olayla ilgili 4 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
"TÃ¼rkiye Cumhuriyetini, yargÄ± organlarÄ±nÄ±, askeri ve emniyet teÅŸkilatÄ±nÄ± alenen aÅŸaÄŸÄ±lama" iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ahmet ÅžÄ±k adliyeye sevk edildi
TÃ¼rk Hava YollarÄ±, 30-31 AralÄ±k'ta olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle iÃ§ ve dÄ±ÅŸ hatta bazÄ± seferlerin iptal edildiÄŸini duyurdu
PKK/KCK faaliyetlerinin engellenmesine yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalarda "KCK-TÃ¼rkiye Meclisi" iÃ§erisinde Ã¼st dÃ¼zey faaliyet gÃ¶sterdiÄŸi tespit edilen 5 Ã¶rgÃ¼t mensubu gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
RTÃœK, terÃ¶r olaylarÄ±yla ilgili mahkemelerce konulan yayÄ±n yasaklarÄ±na uymayan medya kuruluÅŸlarÄ±na mÃ¼eyyide uyguladÄ±
FÄ±rat KalkanÄ± operasyonu kapsamÄ±nda dÃ¼nkÃ¼ hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda DEAÅž'Ä±n sÃ¶zde emirlerinden Ebu Husen Tunusi iÃ§inde bulunduÄŸu araÃ§ ve korumalarÄ±yla birlikte vuruldu
Batman Ãœniversitesince 2013 yÄ±lÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlanan teknokent projesi, Bilim Sanayi ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ±nca kabul edildi