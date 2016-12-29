14:45, 30 AralÄ±k 2016 Cuma

Mersin'deki selin bilanÃ§osu aÄŸÄ±r





Bakan Elvan, Mersin'deki selde 851 ev ve iÅŸyerinin tahrip olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±, iki kiÅŸi Ã¶lÃ¼rken Ã¼Ã§ kiÅŸi aranÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi KalkÄ±nma BakanÄ± LÃ¼tfi Elvan, Mersin'deki selin bilanÃ§osunu aÃ§Ä±kladÄ±. Elvan, "Selden ÅŸu ana kadar 851 ev ve iÅŸ yerinin tahrip olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz. Selden etkilenen araÃ§ sayÄ±sÄ± ise 331. TÃ¼m kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±mÄ±z yoÄŸun bir Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yorlar." dedi. Bakan Elvan, iki kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, Ã¼Ã§ kiÅŸinin ise arandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. AyrÄ±ca onlarca kÃ¶y ve mahalle elektrik alamÄ±yor.

Ä°lgili Konular Mersin

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.