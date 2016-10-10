14:56, 30 Aralık 2016 Cuma

İngiltere, Kerry'e karşı Netanyahu'nun yanında

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İngiltere, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’nin İsrail hükümetine ilişkin sözlerine tepki gösterdi.

İngiltere'de Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Kerry’nin Netanyahu hükümetini "İsrail tarihinin en sağcı yönetimi" diye nitelendirmesi eleştirildi.

"Bir müttefikin demokratik yollarla seçilmiş hükümetinin yapısına saldırmanın doğru olmadığına inanıyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, "İsrailliler ile Filistinliler arasındaki ihtilafın çok karmaşık olduğu açıkken, barışı müzakere etmenin yolunun sadece bir tek meseleye odaklanmak olduğuna inanmıyoruz." görüşü savunuldu.

Başbakanlık açıklamasında, İngiltere’nin iki devletli çözümden yana olduğu ve işgal altındaki Filistin topraklarında yerleşimlerin inşasına karşı olduğu ileri sürüldü.

Açıklamada İngiliz hükümetinin, Filistin’de barışın müzakerelerin uluslararası toplumun desteğiyle iki taraf arasında gerçekleşmesi halinde başarıya ulaşacağına inandığı kaydedildi.

Siyasi gözlemciler, İngiliz başbakanlığının açıklamasının ABD'de seçilmiş başkan Donald Trump'ın İsrail'e destek veren sözlerinden sonra yapılmasının manidar olduğuna dikkat çekti. İngiliz basınında yer alan yorumlarda, İngiltere Başbakanı Theresa May'in Trump yönetimiyle "köprü kurmaya çalıştığı" görüşüne yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, geçen hafta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İsrail'in yasa dışı yerleşim yerlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını öngören tasarının kabul edilmesinin ardından kendilerine yöneltilen eleştirilerle ilgili düzenlediği basın toplantısında "Netanyahu hükümeti, en aşırı unsurlarla hareket eden İsrail tarihinin en sağcı yönetimidir." ifadesini kullanmıştı.