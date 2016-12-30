Romanya'da 'başbakan' krizi aşıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, ülkede 11 Aralık'ta yapılan genel seçimin galibi Sosyal Demokrat Parti'nin (PSD) önerdiği Sorin Grindeanu'yu başbakan olarak görevlendirdi.
Iohannis'in, PSD'nin başbakanlık için önerdiği ikinci isim olan 43 yaşındaki Grindeanu'nun bu göreve getirilmesini onayladığı bildirildi.
Grindeanu'nun cumhurbaşkanının onayının ardından 10 gün içinde kabineyi belirlemesi gerekiyor.
Sorin Grindeanu, Victor Ponta hükümetinde İletişim ve Telekomünikasyon Bakanlığı yapmıştı. Romanya'da PSD'nin Tatar Türkü Sevil Shhaideh'nin başbakan olması önerisi, Alman kökenli Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis tarafından reddedilmişti. Iohannis, PSD'ye başbakanlık görevi için yeni bir isim önermesi çağrısında bulunmuştu.
Sevil Shhaideh, Iohannis tarafından onaylansaydı Romanya'nın ilk kadın, Müslüman ve Tatar Türkü başbakanı olacaktı.
Putin yaptığı açıklamada, "ABD'li diplomatları sınır dışı etmeyeceğiz. Washington'la ilgili adım atmadan önce Trump'ın ne yapacağına bekleyeceğiz." dedi
Amerika'nın Guantanamo'da 13 yıl boyunca işkenceyle gözaltında tuttuktan sonra serbest bıraktığı hükümlü yerleştirildiği Uruguay'da dünya evine girdi.
Romanya Cumhurbaşkanı Sosyal Demokrat Parti'nin önerdiği Sorin Grindeanu'yu başbakan olarak görevlendirdi
İngiltere, Kerry’nin Netanyahu hükümetine yönelik "İsrail tarihinin en sağcı yönetimi" nitelemesini eleştirdi
Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Esedov, İran’ın hiçbir zaman Azerbaycan'ın iç işlerine karışamayacağını söyledi.
Irak'ın Musul kentinde devam çatışmalar sebebiyle bugün büyük bölümü kadın ve çocuk yüzlerce sivilin kenti terk ettiği bildirildi
Gazprom, Moldova ile gaz sevkiyat sözleşmesini 31 Aralık 2019'a kadar uzattı
PKK yöneticisi Karayılan Sincar'dan çekilmek için Erbil ile görüştüklerini söyledi
Siyasi değişim talep eden toplumlara ev sahipliği yapan ve sık sık şiddet olaylarına sahne olan Afrika, 2016 yılında siyasi ve güvenlik krizleriyle karşı karşıya kaldı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, ABD'nin Rusya'da görevli 35 diplomatının sınır dışı edilmesini teklif etti.
Arjantin'in eski Devlet Başkanı Kirchner hakkında 1994'te Buenos Aires'te yapılan bombalı saldırının faillerini akladığı suçlamasıyla soruşturma başlatıldı
Putin, Nazarbayev'le Astana'da yapılacak Suriye zirvesini görüştü
Yurt içinde doluluk yüzde yüze yaklaşınca tatilciler Balkanlara yöneldi
Suriye iç savaşında çatışan taraflar arasında gece yarısı yürürlüğe giren ateşkes, rejim güçlerinin yer yer saldırılar düzenlemesine karşın büyük ölçüde uygulanıyor
Hindistan'ın Jharkhand eyaletinde dün gece bir kömür madeninde meydana gelen göçükte en az 6 işçi hayatını kaybetti
Almanya'da “İslam’a karşı kışkırtmaları durdurun” adı altında imza kampanyası başlatıldı