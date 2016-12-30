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16:17, 30 Aralık 2016 Cuma
Latin Amerika
Güncelleme: 15:18, 30 Aralık 2016 Cuma

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Eski Guantanamo hükümlüsü Uruguay'da evlendi
Eski Guantanamo hükümlüsü Uruguay'da evlendi

Amerika'nın Guantanamo'da 13 yıl boyunca işkenceyle gözaltında tuttuktan sonra serbest bıraktığı hükümlü yerleştirildiği Uruguay'da dünya evine girdi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Eski Guantanamo hapishanesinden serbest bırakılarak Güney Amerika'ya yerleştirilen Adel bin Muhammed El Ouerghi, cuma günü yeni Müslüman olan Uruguaylı eşi ile dünya evine girdi.

50 yaşındaki Tunuslu eski mahkum ve İslam'a geçen 24 yaşındaki Uruguaylı Roman Blanco'nun yaptığı evlilik ile bu ülkeye yerleştirilen mahkumlardan evlenen ikinci çift oldular.

Blanco, "Adel mütevazi, saygılı, hoş ve çok centilmen. O, bir kadının bir insandan bekleyebileceği her şey"diyerek, kocasının samimiyetinden ve 5 yaşındaki oğluna iyi davranışından hoşlandığını belirtti.

Blanco, eşinin işkence gördüğünü bildiğini ama yarasını ve acılarını yeniden hatırlatmamak için kendisine bu konuda hiç birşey sormadığını dile getirdi.

Düğün töreninde, Montevideo'daki Mısır İslam Merkezi'nde görevli bir imam ve müdürü olan Samir Selim bulundu.

Uruguay kanunlarına göre bu evliliğin geçerli olabilmesi için oturma izni olması gerekiyor. Gerekli belgesi olmayan birisi rahip veya başka bir resmi yetkili tarafından para cezasına çarptırılabilir veya töreni denetlemek üzere bizzat bulunabilir.

İki adam ve dört tutuklu daha Guantanamo'da yaklaşık 13 yıl geçirdikten sonra Aralık ayında Uruguay'a yerleştirildi. Uruguay'da ülkenin eski cumhurbaşkanı Jose Mihica tarafından Guantanamo mağdurları insani bir hareket olarak ülkeye yerleşim için çağırıldı.

Guantanamo'da geçirdikleri uzun yıllar boyunca psikolojik ve sindirim sorunlarından muzdarip olan eski mahkumların yeni hayatlarında herhangi bir işe girerek çalışmaları kısa süre için mümkün görünmüyor.

 

 



İlgili Konular Guantanamo
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