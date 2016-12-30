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Bucak'ta mahkumlarÄ± taÅŸÄ±yan araÃ§ devrildi: 5 yaralÄ±
Bucak'ta mahkumlarÄ± taÅŸÄ±yan araÃ§ devrildi: 5 yaralÄ±

Burdur'un Bucak ilÃ§esinde mahkumlarÄ± taÅŸÄ±yan aracÄ±n devrilmesi sonucu 3'Ã¼ asker, 5 kiÅŸi yaralandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Antalya'nÄ±n Kepez ilÃ§esinden Burdur'un AÄŸlasun ilÃ§esinde bulunan kapalÄ± cezaevine mahkum nakleden 07 EFJ 62 plakalÄ± araÃ§, Bucak ilÃ§esi UÄŸurlu kÃ¶yÃ¼ yakÄ±nlarÄ±nda, sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, bariyerlere Ã§arparak devrildi.

Kazada araÃ§ta bulunan Astsubay Osman BalÄ±k, Jandarma Er OÄŸulcan Evecen, Jandarma Er AydÄ±n Cabul ile Aslan KarabaÄŸ ve Ali BalÄ±k adlÄ± mahkumlar yaralandÄ±. YaralÄ±lar, ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.



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