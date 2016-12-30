Bucak'ta mahkumlarÄ± taÅŸÄ±yan araÃ§ devrildi: 5 yaralÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Antalya'nÄ±n Kepez ilÃ§esinden Burdur'un AÄŸlasun ilÃ§esinde bulunan kapalÄ± cezaevine mahkum nakleden 07 EFJ 62 plakalÄ± araÃ§, Bucak ilÃ§esi UÄŸurlu kÃ¶yÃ¼ yakÄ±nlarÄ±nda, sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, bariyerlere Ã§arparak devrildi.
Kazada araÃ§ta bulunan Astsubay Osman BalÄ±k, Jandarma Er OÄŸulcan Evecen, Jandarma Er AydÄ±n Cabul ile Aslan KarabaÄŸ ve Ali BalÄ±k adlÄ± mahkumlar yaralandÄ±. YaralÄ±lar, ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
Kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.
FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda 14 sanÄ±k hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianame kabul edildi
2017 yÄ±lÄ±nda fazla para tahsil eden hastaneye, vatandaÅŸÄ±n ÅŸikayet etmesi halinde, ceza kesilecek
Burdur'un Bucak ilÃ§esinde mahkumlarÄ± taÅŸÄ±yan aracÄ±n devrilmesi sonucu 3'Ã¼ asker, 5 kiÅŸi yaralandÄ±.
Bakan Elvan, Mersin'deki selde 851 ev ve iÅŸyerinin tahrip olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±, iki kiÅŸi Ã¶lÃ¼rken Ã¼Ã§ kiÅŸi aranÄ±yor
Manisa'nÄ±n Soma ilÃ§esinde trafik kazasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden kiÅŸinin cenazesi, camide tÃ¶ren dÃ¼zenlendiÄŸi sÄ±rada emniyet gÃ¼Ã§lerinin mÃ¼dahalesi Ã¼zerine otopsiye gÃ¶nderildi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m emeklilere promosyon Ã¼cretini aÃ§Ä±kladÄ±
YargÄ±tay Birinci BaÅŸkanlÄ±k Kurulu, 3 hukuk ve 2 ceza dairesinin kapatÄ±lmasÄ±na karar verdi
KÄ±ÅŸ turizminin Ã¶nemli merkezlerinden UludaÄŸ'da, kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 2,2 metreye ulaÅŸtÄ±. YoÄŸun kar nedeniyle Bursa - UludaÄŸ yolunda 100 araÃ§ mahsur kaldÄ±.
Balyoz davasÄ±nda 21 ay hapis yattÄ±ktan sonra beraat eden emekli Kurmay Albay Ãœlgen'e 675 bin lira tazminat Ã¶denecek
Mersin'de, GÃ¼rcistan'dan TÃ¼rkiye'ye usulsÃ¼z getirildiÄŸi belirlenen 4 lÃ¼ks otomobil ele geÃ§irildi. Olayla ilgili 4 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
"TÃ¼rkiye Cumhuriyetini, yargÄ± organlarÄ±nÄ±, askeri ve emniyet teÅŸkilatÄ±nÄ± alenen aÅŸaÄŸÄ±lama" iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ahmet ÅžÄ±k adliyeye sevk edildi
TÃ¼rk Hava YollarÄ±, 30-31 AralÄ±k'ta olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle iÃ§ ve dÄ±ÅŸ hatta bazÄ± seferlerin iptal edildiÄŸini duyurdu
PKK/KCK faaliyetlerinin engellenmesine yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalarda "KCK-TÃ¼rkiye Meclisi" iÃ§erisinde Ã¼st dÃ¼zey faaliyet gÃ¶sterdiÄŸi tespit edilen 5 Ã¶rgÃ¼t mensubu gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
RTÃœK, terÃ¶r olaylarÄ±yla ilgili mahkemelerce konulan yayÄ±n yasaklarÄ±na uymayan medya kuruluÅŸlarÄ±na mÃ¼eyyide uyguladÄ±
FÄ±rat KalkanÄ± operasyonu kapsamÄ±nda dÃ¼nkÃ¼ hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda DEAÅž'Ä±n sÃ¶zde emirlerinden Ebu Husen Tunusi iÃ§inde bulunduÄŸu araÃ§ ve korumalarÄ±yla birlikte vuruldu
Batman Ãœniversitesince 2013 yÄ±lÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlanan teknokent projesi, Bilim Sanayi ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ±nca kabul edildi