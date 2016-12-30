15:52, 30 AralÄ±k 2016 Cuma

Ã–zel hastane fiyatlarÄ±na 2017 ayarÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã–zel hastanelere 2017â€™de â€˜fazla paraâ€™ cezasÄ±.Sosyal GÃ¼venlik Kurumu, 1 Ocak 2017 itibariyle Ã¶zel hastanelerle sÃ¶zleÅŸme ÅŸartlarÄ±nda deÄŸiÅŸikliÄŸe gitti. Buna gÃ¶re, fazla para tahsil eden hastaneye, vatandaÅŸÄ±n ÅŸikayet etmesi halinde, ceza kesilecek.

Fazla para tahsil eden hastaneye, vatandaÅŸÄ±n ÅŸikayet etmesi halinde, ceza kesileceÄŸi belirtildi. Ã–ncelikle Ã¶zel hastanenin ne kadar fark aldÄ±ÄŸÄ± tespit edilecek. â€œBunun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Ã¶zel hastane vatandaÅŸa parayÄ± nakit ve geciktirmeden Ã¶deyecek. Ã–derse 5 kat, Ã¶demezse 10 kat ceza kesilecek.

Hastanelerle sÃ¶zleÅŸme yapÄ±lÄ±rken SGK artÄ±k Ã¼cret alÄ±yor. TÄ±p merkezleri ile de sÃ¶zleÅŸme yapÄ±lacak. Kanuna gÃ¶re, sÃ¶zleÅŸme yaparken asgari Ã¼cretin 20 katÄ±na kadar para vermeliler ama bunun 10 katÄ± alÄ±nÄ±yor.

Bir hastane SaÄŸlÄ±k Uygulama TebliÄŸiâ€™ndeki (SUT) fiyatÄ±n iki katÄ±ndan fazla fiyatta teklifte bulunursa, bunun ALO 170â€™e bildirilmesi gerekiyor.

Hastaneye giden herkese mesaj geÃ§iliyor. â€˜Åžu hastaneye gittiniz. Biz sizin adÄ±nÄ±za ÅŸu kadar para Ã¶dedikâ€™ deniliyor. Mesajla SUT karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± fiyatda gÃ¶nderiliyor. BÃ¶ylece vatandaÅŸ ne kadar Ã¶demesi gerektiÄŸini biliyor. Bunun iÃ§in hastaneye giden herkesin cep numarasÄ±nÄ± vermesi lazÄ±m.

Ä°TÄ°RAZIN SÃœRESÄ° YOK

KiÅŸi, fazla para verdiÄŸini farkettikten sonra ÅŸikayet etmeli ve mutlaka fatura almalÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ fatura alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda kayda giriliyor.

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