15:55, 30 AralÄ±k 2016 Cuma

Rize'de FETÃ– iddianamesi kabul edildi





FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda 14 sanÄ±k hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianame kabul edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rize'de, FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda 14 kiÅŸi hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianame kabul edildi.Â Rize Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca 14 sanÄ±k hakkÄ±nda "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" veÂ "Ã¶rgÃ¼te finansal destek saÄŸlamak" suÃ§larÄ±ndanÂ aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet ileÂ 5 yÄ±ldan 15 yÄ±la kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± istemiyle hazÄ±rlanan 74 sayfalÄ±k iddianame 1. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince kabul edildi.Â Darbe giriÅŸimi soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklanan ve tutuklanmadan Ã¶nce gÃ¶revinden istifa eden Ã‡ayeli ilÃ§esine baÄŸlÄ± BÃ¼yÃ¼kkÃ¶y Belediye BaÅŸkanÄ± Mustafa K. ile A.K, E.K, H.M, H.F.D, M.S, N.I, O.T, R.Ã‡, S.U, Åž.A, Y.K, Y.K. ve Z.R.Ã‡'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu, Ã§oÄŸu iÅŸadamÄ± 14 sanÄ±ÄŸÄ±nÂ yargÄ±lanmasÄ±na ilerleyen gÃ¼nlerde baÅŸlanacak.Â Ä°ddianamede soruÅŸturma kapsamÄ±nda tutuklanan eski belediye baÅŸkanÄ± Mustafa K'nin gÃ¶revde bulunduÄŸu dÃ¶nemde Ã¶rgÃ¼t adÄ±na Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼, H.F.D'nin FETÃ–'nÃ¼n saÄŸlÄ±k alanÄ±ndan sorumlu olduÄŸu ve bu alanda Ã¶rgÃ¼te finansal kaynak saÄŸladÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

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