Rize'de FETÃ– iddianamesi kabul edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Rize'de, FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda 14 kiÅŸi hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianame kabul edildi.Â
Rize Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca 14 sanÄ±k hakkÄ±nda "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" veÂ "Ã¶rgÃ¼te finansal destek saÄŸlamak" suÃ§larÄ±ndanÂ aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet ileÂ 5 yÄ±ldan 15 yÄ±la kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± istemiyle hazÄ±rlanan 74 sayfalÄ±k iddianame 1. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince kabul edildi.Â
Darbe giriÅŸimi soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklanan ve tutuklanmadan Ã¶nce gÃ¶revinden istifa eden Ã‡ayeli ilÃ§esine baÄŸlÄ± BÃ¼yÃ¼kkÃ¶y Belediye BaÅŸkanÄ± Mustafa K. ile A.K, E.K, H.M, H.F.D, M.S, N.I, O.T, R.Ã‡, S.U, Åž.A, Y.K, Y.K. ve Z.R.Ã‡'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu, Ã§oÄŸu iÅŸadamÄ± 14 sanÄ±ÄŸÄ±nÂ yargÄ±lanmasÄ±na ilerleyen gÃ¼nlerde baÅŸlanacak.Â
Ä°ddianamede soruÅŸturma kapsamÄ±nda tutuklanan eski belediye baÅŸkanÄ± Mustafa K'nin gÃ¶revde bulunduÄŸu dÃ¶nemde Ã¶rgÃ¼t adÄ±na Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼, H.F.D'nin FETÃ–'nÃ¼n saÄŸlÄ±k alanÄ±ndan sorumlu olduÄŸu ve bu alanda Ã¶rgÃ¼te finansal kaynak saÄŸladÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda 14 sanÄ±k hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianame kabul edildi
2017 yÄ±lÄ±nda fazla para tahsil eden hastaneye, vatandaÅŸÄ±n ÅŸikayet etmesi halinde, ceza kesilecek
Burdur'un Bucak ilÃ§esinde mahkumlarÄ± taÅŸÄ±yan aracÄ±n devrilmesi sonucu 3'Ã¼ asker, 5 kiÅŸi yaralandÄ±.
Bakan Elvan, Mersin'deki selde 851 ev ve iÅŸyerinin tahrip olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±, iki kiÅŸi Ã¶lÃ¼rken Ã¼Ã§ kiÅŸi aranÄ±yor
Manisa'nÄ±n Soma ilÃ§esinde trafik kazasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden kiÅŸinin cenazesi, camide tÃ¶ren dÃ¼zenlendiÄŸi sÄ±rada emniyet gÃ¼Ã§lerinin mÃ¼dahalesi Ã¼zerine otopsiye gÃ¶nderildi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m emeklilere promosyon Ã¼cretini aÃ§Ä±kladÄ±
YargÄ±tay Birinci BaÅŸkanlÄ±k Kurulu, 3 hukuk ve 2 ceza dairesinin kapatÄ±lmasÄ±na karar verdi
KÄ±ÅŸ turizminin Ã¶nemli merkezlerinden UludaÄŸ'da, kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 2,2 metreye ulaÅŸtÄ±. YoÄŸun kar nedeniyle Bursa - UludaÄŸ yolunda 100 araÃ§ mahsur kaldÄ±.
Balyoz davasÄ±nda 21 ay hapis yattÄ±ktan sonra beraat eden emekli Kurmay Albay Ãœlgen'e 675 bin lira tazminat Ã¶denecek
Mersin'de, GÃ¼rcistan'dan TÃ¼rkiye'ye usulsÃ¼z getirildiÄŸi belirlenen 4 lÃ¼ks otomobil ele geÃ§irildi. Olayla ilgili 4 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
"TÃ¼rkiye Cumhuriyetini, yargÄ± organlarÄ±nÄ±, askeri ve emniyet teÅŸkilatÄ±nÄ± alenen aÅŸaÄŸÄ±lama" iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ahmet ÅžÄ±k adliyeye sevk edildi
TÃ¼rk Hava YollarÄ±, 30-31 AralÄ±k'ta olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle iÃ§ ve dÄ±ÅŸ hatta bazÄ± seferlerin iptal edildiÄŸini duyurdu
PKK/KCK faaliyetlerinin engellenmesine yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalarda "KCK-TÃ¼rkiye Meclisi" iÃ§erisinde Ã¼st dÃ¼zey faaliyet gÃ¶sterdiÄŸi tespit edilen 5 Ã¶rgÃ¼t mensubu gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
RTÃœK, terÃ¶r olaylarÄ±yla ilgili mahkemelerce konulan yayÄ±n yasaklarÄ±na uymayan medya kuruluÅŸlarÄ±na mÃ¼eyyide uyguladÄ±
FÄ±rat KalkanÄ± operasyonu kapsamÄ±nda dÃ¼nkÃ¼ hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda DEAÅž'Ä±n sÃ¶zde emirlerinden Ebu Husen Tunusi iÃ§inde bulunduÄŸu araÃ§ ve korumalarÄ±yla birlikte vuruldu
Batman Ãœniversitesince 2013 yÄ±lÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlanan teknokent projesi, Bilim Sanayi ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ±nca kabul edildi