16:05, 30 AralÄ±k 2016 Cuma

Uygur bÃ¶lgesinde Ã‡in KomÃ¼nist Partisine saldÄ±rÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡in medyasÄ±nda PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ Ã§Ä±kan haberlere gÃ¶re, Uygur Ã–zerk BÃ¶lgesi'nde KomÃ¼nist Partisi'nin ofisine yapÄ±lan saldÄ±rÄ± sonrasÄ± Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada beÅŸ kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Yetkililer Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼Â bombalÄ± ve silahlÄ± olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼kleri saldÄ±rganlarÄ±nn batÄ± Sinjiang'daki Moyu Ä°lÃ§e parti bÃ¼rolarÄ±na saldÄ±rarak bir resmi gÃ¶revli ve bir gÃ¼venlik gÃ¶revlisini Ã¶ldÃ¼rdÃ¼klerini sÃ¶yledi. Polis, Xinhua devlet haber ajansÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada olay yerinde Ã¼Ã§ kiÅŸinin vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

Uygur bÃ¶lgesi sakinleri, din ve konuÅŸma Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ konusunda Ã‡in hÃ¼kÃ¼metince uygulanan aÅŸÄ±rÄ± baskÄ±cÄ± tutum ve kÄ±sÄ±tlamalar dolayÄ±sÄ±yla direniÅŸe geÃ§meye baÅŸladÄ±. BÃ¶lgede gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸamÄ± etkileyen internet eriÅŸim kÄ±sÄ±tlamasÄ±, Ramazan ayÄ±nda oruÃ§ yasaÄŸÄ±, Kur'an okuma yasaÄŸÄ±, pasaportlarÄ±na el konulmasÄ± gibi uygulamalar artmÄ±ÅŸtÄ±.

DÃ¼nya Uygur Kongresi sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ DilÅŸat RaÅŸit, "Olay ile ilgili Ã§Ä±kÄ±ÅŸ nedenini ve hÃ¼kÃ¼met tarafÄ±ndan rapor edilen kayÄ±plarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in Ä±srar ediyoruz" dedi. RaÅŸit, yetkililerin sÃ¶zkonusu saldÄ±rÄ± ile ilgili Moyu'da (Karakax Ä°lÃ§esi) 20 kiÅŸiyi tutukladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Kamu GÃ¼venliÄŸi BakanlÄ±ÄŸÄ±,Â konu ile ilgili aÃ§Ä±klama yapmaktan Ã§ekindi.

Son yÄ±llarda Uygur Ã–zerk BÃ¶lgesi'nde Ã‡in askerleri tarafÄ±ndan uygulanan ÅŸiddetin artmasÄ± uluslararasÄ± tepkilere neden oldu. Uygurlar ve Ã‡in hÃ¼kÃ¼meti gÃ¼venlik gÃ¶revlileri arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalarda yÃ¼zlerce kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

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