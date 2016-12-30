Uygur bÃ¶lgesinde Ã‡in KomÃ¼nist Partisine saldÄ±rÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ã‡in medyasÄ±nda PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ Ã§Ä±kan haberlere gÃ¶re, Uygur Ã–zerk BÃ¶lgesi'nde KomÃ¼nist Partisi'nin ofisine yapÄ±lan saldÄ±rÄ± sonrasÄ± Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada beÅŸ kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Yetkililer Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼Â bombalÄ± ve silahlÄ± olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼kleri saldÄ±rganlarÄ±nn batÄ± Sinjiang'daki Moyu Ä°lÃ§e parti bÃ¼rolarÄ±na saldÄ±rarak bir resmi gÃ¶revli ve bir gÃ¼venlik gÃ¶revlisini Ã¶ldÃ¼rdÃ¼klerini sÃ¶yledi. Polis, Xinhua devlet haber ajansÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada olay yerinde Ã¼Ã§ kiÅŸinin vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.
Uygur bÃ¶lgesi sakinleri, din ve konuÅŸma Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ konusunda Ã‡in hÃ¼kÃ¼metince uygulanan aÅŸÄ±rÄ± baskÄ±cÄ± tutum ve kÄ±sÄ±tlamalar dolayÄ±sÄ±yla direniÅŸe geÃ§meye baÅŸladÄ±. BÃ¶lgede gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸamÄ± etkileyen internet eriÅŸim kÄ±sÄ±tlamasÄ±, Ramazan ayÄ±nda oruÃ§ yasaÄŸÄ±, Kur'an okuma yasaÄŸÄ±, pasaportlarÄ±na el konulmasÄ± gibi uygulamalar artmÄ±ÅŸtÄ±.
DÃ¼nya Uygur Kongresi sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ DilÅŸat RaÅŸit, "Olay ile ilgili Ã§Ä±kÄ±ÅŸ nedenini ve hÃ¼kÃ¼met tarafÄ±ndan rapor edilen kayÄ±plarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in Ä±srar ediyoruz" dedi. RaÅŸit, yetkililerin sÃ¶zkonusu saldÄ±rÄ± ile ilgili Moyu'da (Karakax Ä°lÃ§esi) 20 kiÅŸiyi tutukladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Kamu GÃ¼venliÄŸi BakanlÄ±ÄŸÄ±,Â konu ile ilgili aÃ§Ä±klama yapmaktan Ã§ekindi.
Son yÄ±llarda Uygur Ã–zerk BÃ¶lgesi'nde Ã‡in askerleri tarafÄ±ndan uygulanan ÅŸiddetin artmasÄ± uluslararasÄ± tepkilere neden oldu. Uygurlar ve Ã‡in hÃ¼kÃ¼meti gÃ¼venlik gÃ¶revlileri arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalarda yÃ¼zlerce kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.
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Suriye'nin Ã§eÅŸitli kentlerinde cuma namazÄ± sonrasÄ± "Devrim bizi birleÅŸtiriyor" adÄ± altÄ±nda yÃ¶netim karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steriler dÃ¼zenlendi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyon gÃ¼Ã§lerinin uzun bir aradan sonra El Bab'da operasyona katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Suriye'de saÄŸlanan ateÅŸkesten Ã¶tÃ¼rÃ¼ tebrik dileklerini iletti
Uygur bÃ¶lgesinde bulunan Ã‡in KomÃ¼nist Parti ofisine silahlÄ± saldÄ±rÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve Ã§atÄ±ÅŸmada beÅŸ kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
Putin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "ABD'li diplomatlarÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etmeyeceÄŸiz. Washington'la ilgili adÄ±m atmadan Ã¶nce Trump'Ä±n ne yapacaÄŸÄ±na bekleyeceÄŸiz." dedi
Amerika'nÄ±n Guantanamo'da 13 yÄ±l boyunca iÅŸkenceyle gÃ¶zaltÄ±nda tuttuktan sonra serbest bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ yerleÅŸtirildiÄŸi Uruguay'da dÃ¼nya evine girdi.
Romanya CumhurbaÅŸkanÄ± Sosyal Demokrat Parti'nin Ã¶nerdiÄŸi Sorin Grindeanu'yu baÅŸbakan olarak gÃ¶revlendirdi
Ä°ngiltere, Kerryâ€™nin Netanyahu hÃ¼kÃ¼metine yÃ¶nelik "Ä°srail tarihinin en saÄŸcÄ± yÃ¶netimi" nitelemesini eleÅŸtirdi
Azerbaycan Milli Meclis BaÅŸkanÄ± Oktay Esedov, Ä°ranâ€™Ä±n hiÃ§bir zaman Azerbaycan'Ä±n iÃ§ iÅŸlerine karÄ±ÅŸamayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Irak'Ä±n Musul kentinde devam Ã§atÄ±ÅŸmalar sebebiyle bugÃ¼n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼ kadÄ±n ve Ã§ocuk yÃ¼zlerce sivilin kenti terk ettiÄŸi bildirildi
Gazprom, Moldova ile gaz sevkiyat sÃ¶zleÅŸmesini 31 AralÄ±k 2019'a kadar uzattÄ±
PKK yÃ¶neticisi KarayÄ±lan Sincar'dan Ã§ekilmek iÃ§in Erbil ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼klerini sÃ¶yledi
Siyasi deÄŸiÅŸim talep eden toplumlara ev sahipliÄŸi yapan ve sÄ±k sÄ±k ÅŸiddet olaylarÄ±na sahne olan Afrika, 2016 yÄ±lÄ±nda siyasi ve gÃ¼venlik krizleriyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'e, ABD'nin Rusya'da gÃ¶revli 35 diplomatÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesini teklif etti.
Arjantin'in eski Devlet BaÅŸkanÄ± Kirchner hakkÄ±nda 1994'te Buenos Aires'te yapÄ±lan bombalÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n faillerini akladÄ±ÄŸÄ± suÃ§lamasÄ±yla soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±
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