16:14, 30 AralÄ±k 2016 Cuma

NATO'dan Ã‡avuÅŸoÄŸlu'na ateÅŸkes tebriÄŸi





DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Suriye'de saÄŸlanan ateÅŸkesten Ã¶tÃ¼rÃ¼ tebrik dileklerini iletti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaptÄ±. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye gÃ¶re, karÅŸÄ± tarafÄ±n talebiyle gerÃ§ekleÅŸen telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ã‡avuÅŸoÄŸlu'na Suriye'de saÄŸlanan ateÅŸkes mutabakatÄ±ndan Ã¶tÃ¼rÃ¼ tebriklerini iletti. Mutabakata TÃ¼rkiye'nin katkÄ±larÄ±ndan dolayÄ± teÅŸekkÃ¼r eden Stoltenberg, NATO'nun sÃ¼rece destek verdiÄŸini dile getirdi. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Suriye'deki geliÅŸmeler ve sÃ¼reÃ§ baÄŸlamÄ±nda gelecek dÃ¶nemde atÄ±lacak adÄ±mlar deÄŸerlendirildi. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede ayrÄ±ca, Irak'taki askeri eÄŸitim ve donatÄ±m faaliyetleri, koalisyonun El Bab'a hava desteÄŸi, Libya'daki geliÅŸmeler ve NATO'nun TÃ¼rkiye'ye desteÄŸi konularÄ± ele alÄ±ndÄ±. Ã‡avuÅŸoÄŸlu ve Stoltenberg'in en kÄ±sa zamanda bir araya gelme konusunda mutabakata vardÄ±ÄŸÄ± da kaydedildi.Â

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