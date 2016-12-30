'Suriye'nin kayÄ±p kadÄ±nlarÄ±' sergisi Gaziantep'te aÃ§Ä±ldÄ±

TekerekoÄŸlu Sanat Galerisi'nde dÃ¼zenlenen "Suriye'nin kayÄ±p kadÄ±nlarÄ±"Â sergisinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda konuÅŸanÂ aktivistÂ RÃ¼veyda Yusuf,Â Suriye'de suÃ§suz yere mahkum edilen kadÄ±nlarÄ±n sesini duyurmayÄ± amaÃ§ladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Sergilenen resimlerin gÃ¶nÃ¼llÃ¼ ressamlarca tutuklu kadÄ±nlar hayal edilerek Ã§izildiÄŸini aktaran Yusuf, sergide tasvir edilen tutuklu kadÄ±nlarÄ±n 12'sini yakÄ±ndan tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
TÃ¼rkiye'ye 2014'te geldiÄŸini dile getiren Yusuf, "Ben esir deÄŸiÅŸimiyle serbest kaldÄ±ktan sonra diÄŸer kadÄ±nlar orada kaldÄ±. OnlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± dramÄ± anlatmak iÃ§in bu sergiyi aÃ§tÄ±k." dedi.
Yusuf, Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±ndan beri tutuklu kadÄ±nlarla ilgili bilgi alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek sergide yer verilen kadÄ±nlarÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± el emeÄŸi takÄ± ve tespihlerinse daha Ã¶nce onlarÄ± ziyaret eden yakÄ±nlarÄ±ndan temin edildiÄŸini aktardÄ±. Yusuf, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"Ben de bu kadÄ±nlarla beraber hapis yattÄ±m. Bu sergiyi onlarÄ±n acÄ±larÄ±nÄ± dÃ¼nyaya duyurabilmek iÃ§in aÃ§tÄ±k. NiÃ§in tutuklandÄ±k bunu hala bilmiyoruz. HiÃ§ fotoÄŸraflarÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in onlarÄ± hayal ederek tuvallere yansÄ±tmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. YapÄ±lan tablolara kendi elleriyle yaptÄ±klarÄ± takÄ±larÄ±, tespihleri de koyduk. Onlara yardÄ±m etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Bu kadÄ±nlar siyasi suÃ§lu olarak yargÄ±lanÄ±rsa daha Ã§ok acÄ± Ã§ekecekler. Resmi rakamlara gÃ¶re Suriye'de 10 bin tutuklu kadÄ±n var ama bizim bildiÄŸimiz Ã§ok daha fazla. Neden insanlar esir ediliyor bilmiyoruz."
Gaziantep'te gÃ¶nÃ¼llÃ¼ ressamlarca yapÄ±lan yaÄŸlÄ± boya tablolar ve Suriye'de tutuklu kadÄ±nlarÄ±n el emeÄŸi takÄ±larÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± "Suriye'nin kayÄ±p kadÄ±nlarÄ±" sergisi aÃ§Ä±ldÄ±
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