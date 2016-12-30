YÄ±lkÄ± atlarÄ± ve kÄ±zÄ±l geyikler iÃ§in doÄŸaya yem bÄ±rakÄ±ldÄ± - FOTO

Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±Â DoÄŸa Koruma veÂ Milli ParklarÂ 5. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan, AkdaÄŸ Tabiat ParkÄ±'na yÄ±lkÄ± atlarÄ± ve kÄ±zÄ±l geyikler iÃ§in yem bÄ±rakÄ±ldÄ±.
Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n etkili olmasÄ± nedeniyle SandÄ±klÄ± ilÃ§esi sÄ±nÄ±rlarÄ±nda bulunan AkdaÄŸ Tabiat ParkÄ± ve Yaban HayatÄ± GeliÅŸtirme SahasÄ±'ndaÂ yÄ±lkÄ± atlarÄ±Â veÂ kÄ±zÄ±l geyiklerin aÃ§ kalmamasÄ± amacÄ±yla, ekipler tarafÄ±ndan yemleme yapÄ±ldÄ±.
DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar 5. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mahmut Temel, aÄŸÄ±r geÃ§en kÄ±ÅŸ gÃ¼nlerinde hayvanlar iÃ§in yemleme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini sÃ¶yledi.
Ã–zellikle yÄ±lkÄ± atlarÄ± ve kÄ±zÄ±l geyiklerin, AkdaÄŸ'daki doÄŸal hayatÄ±n ayrÄ± birer zenginliÄŸi olduÄŸunu belirten Temel, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"KÄ±ÅŸÄ±n zor koÅŸullarÄ±nda yaban hayvanlarÄ± yiyecek bulmakta zorlanÄ±yor. Bin 700 metre yÃ¼ksekliÄŸi bulunan AkdaÄŸ'Ä±n Kocayayla bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde 200'e yakÄ±n yÄ±lkÄ± atÄ±, 400 civarÄ±nda kÄ±zÄ±l geyik, bunlarÄ±n yanÄ±nda yaban domuzu, kanatlÄ± yÄ±rtÄ±cÄ±lar bulunuyor.Â AfyonkarahisarÂ ve Ã§evresinde etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± neticesinde hayvanlar gÃ¼Ã§lÃ¼kle yiyecek bulabiliyor. Yemleme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda bugÃ¼ne kadar 2 ton saman balyasÄ± ile arpa, buÄŸday ve mÄ±sÄ±rdan oluÅŸan 2 ton yemi doÄŸaya bÄ±raktÄ±k."
Temel, yemleme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n kÄ±ÅŸ boyunca devam edeceÄŸini dile getirdi.
Afyonkarahisar'da etkili olan kar nedeniyle AkdaÄŸ Tabiat ParkÄ±'ndaki yÄ±lkÄ± atlarÄ± ve kÄ±zÄ±l geyikler iÃ§in doÄŸaya yem bÄ±rakÄ±ldÄ±
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Anayasa Mahkemesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca, 667 SayÄ±lÄ± KHK uyarÄ±nca, 1 kadrolu raportÃ¶r, 4 raportÃ¶r yardÄ±mcÄ±sÄ± ve 36 idari personel, kamu gÃ¶revinden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Suriye'deki ateÅŸkes konusunda, "DÃ¼n itibarÄ±yla da mutabakat saÄŸladÄ±k. GÃ¶rÃ¼yorsunuz ihlal etmek isteyenler var. Bunu kÄ±skanÄ±p ateÅŸi kÃ¶rÃ¼klemek isten gruplar, Ã¼lkeler var" dedi
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