GÃ¼ncelleme: 16:26, 30 AralÄ±k 2016 Cuma

AK Parti'de FETÃ–'den ihraÃ§ sayÄ±sÄ± 34

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AK Parti Yerel YÃ¶netimlerden Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Erol Kaya, FETÃ–â€™ye yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda AK Partili 58 belediye baÅŸkanÄ± ve 608 belediye meclis Ã¼yesi hakkÄ±nda iÅŸlem yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, belediye baÅŸkanlarÄ±ndan 7, meclis Ã¼yelerinden ise 27 olmak Ã¼zere toplam 34 kiÅŸinin ihraÃ§ edildiÄŸini bildirdi.

Kaya, 28 AralÄ±k Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ AK Parti MYK toplantÄ±sÄ±nda Yerel YÃ¶netimler BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n faaliyetlerine iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± sunumun detaylarÄ±nÄ± anlattÄ±.

Yerel YÃ¶netimler BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± olarak AK Partili belediye baÅŸkanlarÄ± ve meclis Ã¼yelerinin her yÄ±l faaliyetlerini takip ettiklerini belirten Kaya, 875 belediye baÅŸkanÄ± ve 11 bin 528 meclis Ã¼yesinin partiyle olan baÄŸlarÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendirme, bilgi paylaÅŸÄ±mÄ± ve tecrÃ¼be aktarÄ±mÄ±nÄ± saÄŸlama noktasÄ±nda faaliyet yÃ¼rÃ¼ttÃ¼klerini sÃ¶yledi.

Kaya, bu kapsamda belediye baÅŸkanlarÄ±nÄ±n seÃ§ilmeden Ã¶nceki seÃ§im vaatlerini gerÃ§ekleÅŸtirip gerÃ§ekleÅŸtirmediÄŸine baktÄ±klarÄ±nÄ±, seÃ§ildikleri andan itibaren halkla iliÅŸkiler, kurum performansÄ±, teÅŸkilatla olan iliÅŸkiler, meclis Ã¼yeleri ile olan iliÅŸkiler aÃ§Ä±sÄ±ndan TÃ¼rkiye'nin ortalamasÄ±nÄ±n Ã¼stÃ¼nde olmasÄ±nÄ± istediklerini aktardÄ±.

610 BELEDÄ°YEYE ZÄ°YARET

Her bir belediye baÅŸkanÄ±nÄ± mahallinde ziyaret ederek, ilinde, ilÃ§esinde, beldesinde neler yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± yerinde gÃ¶rdÃ¼klerine dikkati Ã§eken Kaya, bu anlamda kendi Yerel YÃ¶netimler BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¶neminde 610 belediye baÅŸkanÄ±nÄ± ziyaret ettiklerini sÃ¶yledi.

Kaya, bu ziyaretlerin dÄ±ÅŸÄ±nda, il baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda belediye baÅŸkanlarÄ±, milletvekilleri, il ve ilÃ§e baÅŸkanlarÄ±nÄ±n bir araya geldiÄŸini ve belediye teÅŸkilat iliÅŸkileri ve seÃ§im vaatlerinde nerede olduklarÄ±na yÃ¶nelik deÄŸerlendirme yaptÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.

ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ olarak, belediye baÅŸkanlarÄ±nÄ±n, bÃ¶lge toplantÄ±larÄ±nda bir araya geldiÄŸini ifade eden Kaya, toplantÄ±ya bir baÅŸbakan yardÄ±mcÄ±sÄ±, bÃ¶lge milletvekilleri ve teÅŸkilattaki sorumlu il baÅŸkan yardÄ±mcÄ±larÄ±nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Åžimdiye kadar 731 belediye baÅŸkanÄ±yla 5 bÃ¶lgede toplantÄ±lar gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini aktaran Kaya, Ordu'da da bu kapsamda bir toplantÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ± vurguladÄ±. Kaya, bu toplantÄ±larda AK Parti'nin belediyelerle halkla iliÅŸkiler, ÅŸeffaflÄ±k, etik deÄŸerler noktasÄ±ndaki beklentilerini paylaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ±, aynÄ± zamanda kamuoyu anketlerini deÄŸerlendirdiklerini anlattÄ±.

DÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ olarak ise AK Parti'nin bÃ¼tÃ¼n belediye baÅŸkanlarÄ±nÄ± BaÅŸbakan ile bir araya getirdiklerini ifade eden Kaya, bunun dÄ±ÅŸÄ±nda da il ve bÃ¼yÃ¼kÅŸehir belediye baÅŸkanlarÄ±yla yÄ±lda Ã¼Ã§ defa BaÅŸbakan'Ä±n deÄŸerlendirme yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

TOPLANTILARDA REFERANDUM SÃœRECÄ°NE HAZIRLIK

Meclis Ã¼yelerine yÃ¶nelik eÄŸitimler hakkÄ±nda da bilgi veren Kaya, "Teknik ve siyasi konularda, halkla iliÅŸkilerde nelere dikkat etmeleri gerektiÄŸi noktasÄ±nda bÃ¼tÃ¼n meclis Ã¼yelerini eÄŸitime aldÄ±k. KasÄ±m ayÄ±ndan bu yana AK Parti'nin 3 bin 499 meclis Ã¼yesine eÄŸitim verildi." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.

Bu Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandumu ile alakasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen Kaya, "Biz bunu normalde haziran ayÄ±nda planlamaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±k. 15 Temmuz darbe giriÅŸimi ve sonrasÄ±ndaki FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± nedeniyle kasÄ±ma sarktÄ±." dedi.

Bu toplantÄ±larda referandum sÃ¼recinde belediyelerin dikkat etmesi gereken noktalar Ã¼zerinde de durduklarÄ±nÄ± ifade eden Kaya, "Ã–zellikle altyapÄ±, Ã¼styapÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda daha hassas ve dikkatli olmalarÄ±nÄ±, altyapÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±, aÃ§Ä±lÄ±ÅŸlarÄ± takvimlendirmelerini istiyoruz. Bir ÅŸekilde referanduma da hazÄ±rlanÄ±yoruz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

500 SORU Ä°LE PERFORMANS TAKÄ°BÄ°

Yerel YÃ¶netimler BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± olarak, belediye baÅŸkanlarÄ±na yaklaÅŸÄ±k 500 soru sorduklarÄ±nÄ±, her yÄ±l performanslarÄ±nÄ± bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re takip ettiklerini bildiren Kaya, belediye baÅŸkanlarÄ±ndan seÃ§im vaatlerini takvimlendirmelerini de istediklerini sÃ¶yledi.

AK Parti belediye baÅŸkanlarÄ±nÄ±n 2014 seÃ§imlerinde ne vadettiyse hepsinin takvimlendirildiÄŸini vurgulayan Kaya, gerÃ§ekleÅŸtirdikleri ziyaretlerde bu vaatlerin belirtilen tarihte yapÄ±lÄ±p yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± yerinde incelediklerini anlattÄ±. Belediye baÅŸkanÄ±na "Bu vaadi mutlaka yerine getirin." demediklerini belirten Kaya, "YapÄ±lmamÄ±ÅŸsa, 'Bu vaat AK Parti'nin vaadidir, bunu hayata geÃ§irmemiz gerekiyor.' diyoruz." ifadesini kullandÄ±.

Kaya, ÅŸehrin "check-up"Ä±nÄ± yaparak belediye baÅŸkanlarÄ±nÄ±n performanslarÄ±nÄ± takip ettiklerini dile getirdi.

7 BELEDÄ°YE BAÅžKANI, 27 MECLÄ°S ÃœYESÄ° Ä°HRAÃ‡ EDÄ°LDÄ°

Kaya, FETÃ– ile mÃ¼cadele kapsamÄ±nda 58 belediye baÅŸkanÄ± ve 608 belediye meclis Ã¼yesi hakkÄ±nda iÅŸlem yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Belediye baÅŸkanlarÄ±ndan 7, meclis Ã¼yelerinden ise 27 isim ihraÃ§ edildi. Meclis Ã¼yelerinden 25'inin iÅŸlemleri sÃ¼rÃ¼yor, 68'i ise takip aÅŸamasÄ±nda." dedi.

Kaynak: AA