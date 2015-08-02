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Sağlık
Güncelleme: 02:03, 31 Aralık 2016 Cumartesi

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Migren rahartsızlığına karşı hacamat
Migren rahartsızlığına karşı hacamat
Foto: Arşiv

İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde açılan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi yaklaşık 1 aydır faaliyette. Merkeze en çok migren, depresyon ve eklem ağrıları için başvuru var.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Hacamat, akupunktur ve sülükle uygulanan tamamlayıcı tıp uygulamaları, devlet hastanelerinde de yapılmaya başlandı.

Sağlık Bakanlığı’nın geleneksel tıbbın merdivenaltında sağlıksız koşullarda uygulanmasının önüne geçmek amacıyla 2 yıl önce “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları” adıyla yayınladığı yönetmelik sonrasında başlayan uygulama, Ankara, Kayseri ve İstanbul’da hayata geçirildi. İstanbul’da ilk ve tek olan, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde açılan “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi” 4 ay önce tamamlandı ve 1 aydır faaliyette.

Merkezde, toplam 15 geleneksel tedavi yönteminden akunpunktur, kupa, sülük, larva (kurtçuk larvalarıyla tedavi), fitoterapi (bitkisel ilaçla tedavi) mezoterapi ve hipnoz yöntemleri de uygulanıyor. Habertürk'ten Öznur Karslı'nın aktardığına göre, kliniğe 1 ay içinde 200’ü aşkın hasta başvurdu.

Genellikle migren, depresyon ve bel fıtığı rahatsızlığı olanlar müracaat ediyor. SGK, geleneksel ve alternatif tedavi için hastanelere ödeme yapmıyor. Uygulama devlet güvencesinde yapıldığı için özel hastanelere göre tedavi ücretleri daha düşük tutulmuş. Seansı 40-75 TL arasında. Bu ücret özel hastanelerde 150 TL’den başlıyor.

"DAHA ÇOK KADINLAR GELİYOR"

Gelen hastaların yüzde 60’ının kadın olduğunu belirten merkez yöneticisi Dr. Kanat Tayfur, “Genelde migren, depresyon, eklem ağrıları için geliyorlar. Otizm, davranış bozukluğu ve hiperaktivitesi olan çocuklara da tedavi uyguluyoruz. Migren tedavisinde akupunktur iğneleri ve pelin otundan yararlanıyoruz. Hastanın önce hikâyesini dinleyip bir program çıkarıyoruz. Ağrı noktalarına iğnelerle negatif basınç yapıyoruz. Kupa yani hacamat tedavisiyle de yine ağrı noktalarına hava basıncı yapıp vücuttaki kirli kanı çekiyoruz” diye konuştu.

Merkezde müzikle tedavi de yapılıyor. Müzik, polikliniğe giden hastanın hastalığına ve burcuna göre değiştiriliyor. Depresyon ve migren hastaları için Uşşak makamı çalınıyor, bu makam hastalarda sakinlik ve gevşeme sağlıyor. Poliklinikte ayrıca Türkiye’de yetişen 110 endemik bitkinin sergisi de yapılıyor.

"MİGREN AĞRILARIM AZALDI"

Merkeze giden 42 yaşındaki Hayriye Oğuzhan, 11 yıldır haftanın 6 günü migren ağrılarıyla yaşadığını söyledi. Bu zamana kadar ilaç tedavisini gördüğü kaydeden Oğuzhan, 1 hafta önce merkeze giderek tedaviye başladığını belirtip 4 seansta ağrılarının azaldığını ifade etti.



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Sağlık Haberleri
Migren rahartsızlığına karşı hacamat
Migren rahartsızlığına karşı hacamat

İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde açılan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi yaklaşık 1 aydır faaliyette. Merkeze en çok migren, depresyon ve eklem ağrıları için başvuru var.
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