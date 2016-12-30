16:38, 30 AralÄ±k 2016 Cuma

Bitlis'te "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" uygulamasÄ±





Bitlis'te kent merkezi ile Tatvan, Mutki, GÃ¼roymak ve Hizan ilÃ§elerindeki bazÄ± alanlar 15 gÃ¼n sÃ¼reyle "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" ilan edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Bitlis merkez ile 4 ilÃ§esindeki bazÄ± alanlarÄ±n 15 gÃ¼n sÃ¼reyle "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" ilan edildiÄŸi bildirildi. Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Bitlis merkez ile Tatvan, Hizan, GÃ¼roymak ve Mutki ilÃ§esindeki bazÄ± alanlarÄ±n, 15 gÃ¼n sÃ¼reyle "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" ilan edildiÄŸi belirtildi. AÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi: "SÃ¶z konusu bÃ¶lgeler milli gÃ¼venlik, kamu esenliÄŸinin saÄŸlanmasÄ±, suÃ§ iÅŸlenmesinin Ã¶nlenmesi, baÅŸkalarÄ±nÄ±n hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerinin korunmasÄ± amacÄ±yla Ä°l Ä°daresi Kanunu'nun 11. maddesi ile Askeri Yasak BÃ¶lgeler ve GÃ¼venlik BÃ¶lgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden, bahse konu bÃ¶lgelere gidebileceÄŸi deÄŸerlendirilen vatandaÅŸlarÄ±n, mezkur bÃ¶lgelerindeki yasa dÄ±ÅŸÄ± unsurlardan ve bunlara yÃ¶nelik alÄ±nacak tedbirlerden zarar gÃ¶rmemeleri aÃ§Ä±sÄ±ndan 1-15 Ocak 2017 tarihlerinde Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi ilan edilmiÅŸtir." Ã–zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi ilan edilen alanlara iliÅŸkin detaylÄ± bilgiye, valiliÄŸin internet adresinden ulaÅŸÄ±labilecek.

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