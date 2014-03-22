Twitter'a 'tweet dÃ¼zeltme butonu' geliyor

Facebook'un aksine yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mlardaki metinlerin daha sonradan dÃ¼zenlenmesine izin vermeyen Twitter bu duruma kÄ±sa sÃ¼rede son verebilir.
DÃ¼n kiÅŸisel Twitter hesabÄ± Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ± bir paylaÅŸÄ±mla kullanÄ±cÄ±lara platformda ne gibi deÄŸiÅŸiklikler gÃ¶rmek istediklerini soran Twitter'Ä±nÂ CEO'su Jack Dorsey, pek Ã§ok kiÅŸinin tweet editleme Ã¶zelliÄŸi istemesi Ã¼zerine yine bu platformda aÃ§Ä±klama yaptÄ±.
Gelen istekler Ã¼zerine Dorsey, yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlarla bu konuya sÄ±cak baktÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
YapÄ±lan hatanÄ±n dÃ¼zeltilmesi ya da herhangi bir zamanda yapÄ±lacak dÃ¼zeltmenin farklÄ± ÅŸeyler olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izen Dorsey'nin bu aÃ§Ä±klamalarÄ± sÃ¶z konusu Ã¶zelliÄŸin 2017'de platforma eklenebileceÄŸi yÃ¶nÃ¼nde yorumlandÄ±.
Ancak anlaÅŸÄ±lan o ki Twitter'Ä±n bu Ã¶zelliÄŸi yapÄ±lan anlÄ±k hatalarÄ±n dÃ¼zeltilmesine izin veren zaman kÄ±sÄ±tlamasÄ± olan bir Ã¶zellik olacak.
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Twitter, Facebook'takine benzer bir Ã¶zelliÄŸe 2017'de kavuÅŸabilir
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