SavcÄ±: Darbeden iki ay Ã¶nce 'dedikodusu' baÅŸlamÄ±ÅŸ

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
EskiÅŸehir'de FETÃ–â€™nÃ¼n Anadolu Ãœniversitesi (AÃœ) yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda 20'si tutuklu 24 zanlÄ± hakkÄ±nda hazÄ±rlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamedeki tanÄ±k ifadelerine gÃ¶re ÅŸÃ¼pheliler darbe giriÅŸiminden iki ay Ã¶nce haberdarmÄ±ÅŸ.
Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Hasan KaragÃ¶z tarafÄ±ndan "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan tutuklu A.B.(42), A.A.(44), A.D.(46), D.T.(29), E.P.(31), H.G.(28), H.K.(48), H.N.(42), M.E. (51), M.B.(48), N.E.(30), N.M.T.(40), Ã–.K.(40), S.B.(40), S.K.(52), S.Ã‡.(41), U.A.(26), Y.Ã‡.(41), Y.S.(48) ve Z.L. (30) ile tutuksuz M.B. (40), M.D. (33), M.A. (30) ve T.Åž. (45) hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianame tamamlandÄ±.
EskiÅŸehir 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Ã¼niversitedeki memurlardan sorumlu imamÄ± olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len H.N. ile soruÅŸturma kapsamÄ±nda memuriyetten el Ã§ektirilen ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± ByLock'u kullandÄ±ÄŸÄ± saptanan 23 ÅŸÃ¼phelinin ev ve iÅŸ yerlerinde yapÄ±lan aramalarda Fetullah GÃ¼len'e ait kitaplar, CD'ler ile "okunmuÅŸ" olduÄŸu belirtilen birer dolarlÄ±k banknotlar ve Ã§eÅŸitli dokÃ¼manlar ele geÃ§irildiÄŸi bildirildi.
TanÄ±klarÄ±n ifadelerinin de aktarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddianamede, AÃœ'de gÃ¶revli memur Ã–.A.T'nin, aynÄ± birimde gÃ¶revli ve Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi olarak deÄŸerlendirdiÄŸi M.E'nin iÅŸ yerinde darbe giriÅŸiminden yaklaÅŸÄ±k iki ay kadar Ã¶nce "Ä°ki aya kalmayacak, her ÅŸey Ã§ok farklÄ± olacak ve CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, ailesiyle Ã¼lkeden kaÃ§acak." dediÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki beyanÄ± yer aldÄ±.
Ã–.A.T, iÅŸ arkadaÅŸÄ± R.Ã‡'nin de bulunduÄŸu AÃœ'deki odalarÄ±nda ÅŸÃ¼pheli M.E'nin, "Aktif-Sen'in baÅŸkanÄ±yÄ±m. ToplantÄ±lara katÄ±ldÄ±m. 40 yÄ±ldÄ±r Fetullah GÃ¼len'ciyim, Ã§ocuklarÄ±mdan birinin adÄ±nÄ± Fetullah GÃ¼len koydum. KÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlumun da Fetullah GÃ¼len'in okullarÄ±nda okumasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±m." dediÄŸini aktardÄ±.
TanÄ±klar R.Ã‡. ve Z.B. de darbe giriÅŸiminden bir hafta sonra gÃ¶revinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan M.E'nin, "Ä°ki aya kalmayacak, her ÅŸey Ã§ok farklÄ± olacak ve CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ailesiyle Ã¼lkeden kaÃ§acak." dediÄŸi yÃ¶nÃ¼nde ifade verdi.
TanÄ±k Z.B. ifadesinde ayrÄ±ca, "Ä°ÅŸyerinde sÃ¼rekli Ã¶rgÃ¼t propagandasÄ± yapan ve iki ay kadar Ã¶nce de benzer sÃ¶ylemlerde bulunduÄŸunu duyduÄŸum M.E, 14 Temmuz gÃ¼nÃ¼ mesai bitiminde da bana 'Ã‡ok kÃ¶tÃ¼ ÅŸeyler olacak, Ã§ok insanÄ±n canÄ± yanacak, Allah sonumuzu hayÄ±r etsin.' dedi. Ertesi gÃ¼n darbe giriÅŸimi olunca bu sÃ¶zlerin ne anlama geldiÄŸini anladÄ±m." beyanÄ±nda bulundu.
Van'Ä±n BaÅŸkale, ErciÅŸ, Ã‡aldÄ±ran, Ã‡atak, GevaÅŸ, Ä°pekyolu ve GÃ¼rpÄ±nar ilÃ§elerinde bazÄ± alanlar 15 gÃ¼n sÃ¼reyle "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" ilan edildi
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Sultangazi'de PTT ÅŸubesinde gÃ¶revlileri silahla tehdit edip paralarÄ± alarak kaÃ§an kaÃ§an maskeli ÅŸahÄ±slardan biri yakalandÄ±, Ã§alÄ±nan para ele geÃ§irildi
Ä°SKÄ°, "Su sayaÃ§ ve tesisatlarÄ±, donma tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalabilir" uyarÄ±sÄ±nda bulundu
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EskiÅŸehir'de FETÃ–'ye yÃ¶nelik kabul edilen iddianamede, ÅŸÃ¼phelilerin darbe giriÅŸiminden iki ay Ã¶nce haberdar olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor
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