Tarım sigortalarının kapsamı genişliyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, bitkisel ve hayvansal üretimde kayıplara neden olan doğal risklerin önlenmesi amacıyla Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından sigorta kapsamına alınacak riskler, ürünler, bölgeler ile devlet tarafından sağlanacak prim desteği miktarlarında 2017 yılında hem kapsam hem de oransal olarak ciddi değişiklikler olacağını bildirdi.
Çelik, çiftçilerden gelen talepleri göz önüne alarak devlet destekli tarım sigortalarının kapsamını genişlettiklerini, her yıl Bakanlar Kurulu kararıyla yenilenen tarım sigortaları uygulamalarının, yeni kararın çıkmasıyla beraber, gelecek sene birçok yeniliği içereceğini, bu değişikliklerin aynı zamanda tarım sigortalılık oranının yükselmesine katkı sağlayacağını söyledi.
Bitkisel ürünlerle ilgili bu sene dolu ana riski, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ek risklerinin yanı sıra, isteğe bağlı olmak üzere açık alanda yetiştirilen meyvelerin don riskinin de teminat kapsamında olduğunu hatırlatan Çelik, gelecek sene olgunlaşma ve hasat döneminde meydana gelen yağışlar nedeniyle kiraz ürünü; dolu, yangın, fırtına, hortum, heyelan, deprem, sel ve kar ağırlığı nedeniyle meyve ağaçları ve asmaların kendisinin ilk kez teminat altına alınacağına dikkati çekti.
“HAYVAN HIRSIZLIĞI TEMİNAT KAPSAMINDA”
Çelik, geçen dönemde büyükbaş ve küçükbaş hayvanların ölüm riskine karşı hayat sigortası kapsamında olduğunu ancak her tür tedbirin alınmasına rağmen, kontrol edilemeyen bazı durumlarda meydana gelen hırsızlık olaylarının yetiştiricilerin mağduriyetine yol açabildiğini vurgulayarak, bu çerçevede isteğe bağlı olmak üzere hırsızlık veya hırsızlık teşebbüsü sonucu hayvanda meydana gelen zararların da 2017’de ilk defa teminat kapsamına alınacağının altını çizdi.
“Açık ve yarı açık sistemde yetiştirilen kümes hayvanları da teminat kapsamında”
Bu sene kapalı sistemde üretim yapılan, biyogüvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanlarının ölüm riskine karşı teminat kapsamında olduğunu anımsatan Çelik, yeni kararla gelecek dönemde ilk kez açık ve yarı açık sistemde yetiştirilen kümes hayvanlarının da ölüm riskine karşı teminat kapsamına alınacağına işaret etti.bugday-gidahatti (1)
“BUĞDAY'DA İLÇELER BAZ ALINACAK”
Çelik, TARSİM’in ülke genelinde buğday ekimi yapılan kuru tarım alanlarında artık “İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası” uygulayacağını ifade ederek, başta kuraklık olmak üzere, don, sıcak rüzgar ve sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış risklerinin Türkiye’de stratejik öneme sahip buğdayın üretiminde büyük kayıplara yol açabildiğini, yeni uygulamayla kuru tarım alanlarında buğday üretiminde bu risklerin teminat altına alınacağını bildirdi.
Ürünlerle ilgili belirlenen riskler için 2016’da verilen sigorta priminin yüzde 50’si oranındaki prim desteği uygulamasına 2017’de de devam edileceğini belirten Çelik, şöyle devam etti:
“2016 yılında açık alanda yetiştirilen meyvelerde çiçeklenme evresinin don riski kapsamına alınması sebebiyle risk maliyetindeki artışlar ve çiftçinin ödeyeceği prim de dikkate alınarak, 2017’de verilen prim desteğine ilave olarak, sadece don riski primine üçte bir oranında ek prim desteği verilecek. Bunun yanı sıra 2017 yılında ilk defa uygulamaya konulacak kuru alanlarda yetiştirilen buğday ürünü için İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası’nda sigorta priminin yüzde 60’ı oranında prim desteğini devlet olarak biz karşılayacağız.”
“DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTASINA İLGİ BÜYÜK”
Üreticilerin devlet destekli tarım sigortasına olan ilgisinin her geçen gün arttığını anlatan Çelik, tarımda doğal risklerin bitkisel ve hayvansal üretimde önemli derecede ekonomik kayıplara sebep olabildiğini, Tarım Sigortaları Kanunu doğrultusunda ortaya koyulan sigorta uygulamalarıyla, doğal riskler karşısında oluşan mağduriyetlerin giderilmesini amaçladıklarını vurguladı.
Tarım sigortası yaptıran çiftçilerin sigorta primlerinin her yıl belirlenen oranlarda devlet tarafından desteklenmesiyle, az bir katkıyla ürünlerini sigorta yaptırma alışkanlığını kazanarak zararlarını giderdiklerini ifade eden Çelik, böylelikle ihtiyaç duydukları ekonomik ve sosyal güvenceye kavuştuklarının altını çizdi.
Çelik, tarım sigortaları kapsamında 2006-2016 arasında yaklaşık 7 milyon 277 bin poliçe oluşturulduğuna dikkati çekerek, bu çerçevede 2,6 milyar lira devlet desteği sağlandığını ve 3,2 milyar lira tazminat ödemesi gerçekleştirildiğini belirtti.
Bu kapsamda üretilen toplam sigorta prim miktarının, yıllar itibariyle artış göstermesinin de üreticilerin bu konudaki duyarlılığını gösterdiğine işaret eden Çelik, 2017 yılına ilişkin tarım sigortaları düzenlemesinin, teklifin imzalanıp Bakanlar Kurulu kararı olarak Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla uygulamaya geçeceğini kaydetti.
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