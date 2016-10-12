17:05, 30 AralÄ±k 2016 Cuma

Ã‡avuÅŸoÄŸlu: Koalisyon uzun zaman sonra DEAÅž'Ä± vurdu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyon gÃ¼Ã§lerinin uzun bir aradan sonra El Bab'da operasyona katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu: "(Suriye'deki ateÅŸkes) Bundan sonraki sÃ¼reÃ§te ateÅŸkesin kalÄ±cÄ± olmasÄ± kadar bunun tamamlayÄ±cÄ± adÄ±mÄ± olan siyasi sÃ¼recin de baÅŸarÄ±lÄ± olmasÄ± gerekiyor. Rejimin heyetiyle muhalif gruplarÄ±n heyetlerini Astana'da bir araya getirmek iÃ§in SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z ErdoÄŸan ile Putin telefonda prensip olarak anlaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Biz de Lavrov ile bunun koordinasyonunu yapÄ±yoruz, SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n ve Putin'in bizlere olan talimatlarÄ±yla. Bununla ilgili de mutabakat imzalandÄ± fakat mutabakatÄ±n imzalanmasÄ± yetmez, hayata geÃ§irmemiz gerekiyor."