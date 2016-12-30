DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
02:16, 31 AralÄ±k 2016 Cumartesi
Genel
GÃ¼ncelleme: 01:02, 31 AralÄ±k 2016 Cumartesi

  • PaylaÅŸ
Kalp pilleri hackerlar tarafÄ±ndan ele geÃ§irilebilir
Kalp pilleri hackerlar tarafÄ±ndan ele geÃ§irilebilir

ABD hÃ¼kÃ¼meti akÄ±llÄ± kalp pillerinin ve aÄŸ Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸan diÄŸer saÄŸlÄ±k cihazlarÄ±nÄ±n olasÄ± siber gÃ¼venlik aÃ§Ä±klarÄ±yla ilgili Ã¼reticilere yÃ¶nelik uyarÄ± yayÄ±mladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Amerikan GÄ±da ve Ä°laÃ§ Dairesi (FDA), saÄŸlÄ±k cihazÄ± Ã¼reticilerini siber gÃ¼venlik aÃ§Ä±klarÄ±na karÅŸÄ± uyaran bir kÄ±lavuz yayÄ±nladÄ±. Kurum Ã¶zellikle yeni model akÄ±llÄ±Â kalp pilleri ve aÄŸ Ã¼zerinden Ã§alÄ±ÅŸan cihazlarÄ±n bilgisayar korsanlarÄ±nÄ±n hedefi olabileceÄŸine dikkat Ã§ekti.

FDA yetkilisi Suzanne Schwartz kurumun internet sitesinde konuyla ilgili yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± yazÄ±sÄ±nda gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde tÄ±bbi cihazlarÄ±n hastanelerde ve hatta hastalarÄ±n evlerindeki aÄŸlar Ã¼zerinden internete baÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunun hasta bakÄ±mÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k bir ilerleme olarak deÄŸerlendirilmesine karÅŸÄ±n, aynÄ± zamanda siber gÃ¼venlik ihlallerine de kapÄ± araladÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izdi.

GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde siber gÃ¼venlik tehditlerinin gerÃ§ek, kalÄ±cÄ± ve sÃ¼rekli deÄŸiÅŸen bir yapÄ±da olduÄŸunu ifade eden Schwartz, "Bilgisayar korsanlÄ±ÄŸÄ± geliÅŸtikÃ§e, siber saldÄ±rÄ±larÄ±n sahasÄ± da geniÅŸliyor. AÄŸ teknolojileri sayesinde hasta bakÄ±mÄ±nda saÄŸlanan ilerlemelerle siber gÃ¼venlik ihlallerinin yaratabileceÄŸi tehditler de artÄ±yor." uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

Ritim bozukluÄŸu olan hastalarÄ±n derdine deva olan kalp pillerinin aÄŸ Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸma fonksiyonuna sahip yeni modelleri sayesinde hastadan doktora doÄŸrudan veri aktarÄ±mÄ± saÄŸlanÄ±yor ve uzaktan ayarlama yapma imkanÄ± veriyor.

FDA'nÄ±n son birkaÃ§ yÄ±ldÄ±r bu tÃ¼r cihazlarda hasta saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tehlikeye atabilecek gÃ¼venlik kusurlarÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±karmak iÃ§in, iyi niyetli bilgisayar korsanlarÄ±nÄ± kullanarak siber gÃ¼venlik aÃ§Ä±klarÄ±nÄ± sÄ±nayan Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼tÃ¼yordu. Kurum, en son 2015 yÄ±lÄ±nda Ã¶zel bir ÅŸirketin Ã¼rettiÄŸi akÄ±llÄ± insÃ¼lin pompasÄ±nÄ±n, bilgisayar korsanlarÄ± tarafÄ±ndan ele geÃ§irilebileceÄŸi gerekÃ§esiyle, hastaneler tarafÄ±ndan kullanÄ±lmamasÄ±nÄ± tavsiye etmiÅŸti.



Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Genel Haberleri
Kalp pilleri hackerlar tarafÄ±ndan ele geÃ§irilebilir
Kalp pilleri hackerlar tarafÄ±ndan ele geÃ§irilebilir

ABD hÃ¼kÃ¼meti akÄ±llÄ± kalp pillerinin ve aÄŸ Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸan diÄŸer saÄŸlÄ±k cihazlarÄ±nÄ±n olasÄ± siber gÃ¼venlik aÃ§Ä±klarÄ±yla ilgili Ã¼reticilere yÃ¶nelik uyarÄ± yayÄ±mladÄ±
Irak ve Cezayir Suriye'deki ateÅŸkesten memnun
Irak ve Cezayir Suriye'deki ateÅŸkesten memnun

Irak ve Cezayir, Suriye'de TÃ¼rkiye ile Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde varÄ±lan ateÅŸkesi memnuniyetle karÅŸÄ±ladÄ±
quot Yeni bir KÄ±brÄ±s Ä± oluÅŸturmak iÃ§in Cenevre ye gideceÄŸiz
"Yeni bir KÄ±brÄ±sâ€™Ä± oluÅŸturmak iÃ§in Cenevreâ€™ye gideceÄŸiz"

KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, Cenevre'de 9-12 Ocak'ta yapÄ±lacak KÄ±brÄ±s mÃ¼zakereleri ile ilgili, "Yeni bir KÄ±brÄ±s'Ä± oluÅŸturmak iÃ§in Cenevre'ye gideceÄŸiz' ifadesini kullandÄ±
OrtadoÄŸu coÄŸrafyasÄ±nda 2016'da neler oldu
OrtadoÄŸu coÄŸrafyasÄ±nda 2016'da neler oldu?

OrtadoÄŸu, 2016'da da dÃ¼nyadaki krizlerin ve Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n merkezinde yer aldÄ±
ABD'ye 2016'da baÅŸkanlÄ±k seÃ§imleri damga vurdu
ABD'ye 2016'da baÅŸkanlÄ±k seÃ§imleri damga vurdu

ABD'de kuÅŸkusuz baÅŸkanlÄ±k seÃ§imi ve Ã¼nlÃ¼ iÅŸ adamÄ± Donald Trump'Ä±n sÃ¼rpriz bir ÅŸekilde seÃ§imi kazanmasÄ± 2016 gÃ¼ndemine damgasÄ±nÄ± vurdu
Ban Ki-mun BM'ye veda etti
Ban Ki-mun BM'ye veda etti

10 yÄ±ldÄ±r BM Genel SekreterliÄŸi gÃ¶revini yÃ¼rÃ¼ten Ban, personele veda ederek BM'den ayrÄ±ldÄ±
OrtadoÄŸu'da Google da en Ã§ok arananlar aÃ§Ä±klandÄ±
OrtadoÄŸu'da Googleâ€™da en Ã§ok arananlar aÃ§Ä±klandÄ±

Arama motoru Googleâ€™da bu yÄ±l Suudi Arabistan'da en Ã§ok iÅŸ bulma ve iÅŸ kurma projesi, MÄ±sÄ±râ€™da lise sÄ±nav sonuÃ§larÄ±, BirleÅŸik Arap Emirlikleriâ€™nde ise Avrupa Futbol ÅžampiyonasÄ± kelimeleri arandÄ±
SÄ±rp lider Dodik savcÄ±lÄ±kta ifade verdi
SÄ±rp lider Dodik savcÄ±lÄ±kta ifade verdi

Bosna Hersek Anayasa Mahkemesinin yasaÄŸÄ±na raÄŸmen 9 Ocak'Ä±n SÄ±rp Cumhuriyeti GÃ¼nÃ¼ olarak kutlanmasÄ± iÃ§in eylÃ¼l ayÄ±nda referandum dÃ¼zenleyen Dodik, ÅŸÃ¼pheli sÄ±fatÄ±yla savcÄ±lÄ±kta ifade verdi
Fransa'da yÄ±lbaÅŸÄ± iÃ§in gÃ¼venlik alarmÄ±
Fransa'da yÄ±lbaÅŸÄ± iÃ§in gÃ¼venlik alarmÄ±

Fransa'da yeni yÄ±l kutlamalarÄ± nedeniyle olaÄŸanÃ¼stÃ¼ gÃ¼venlik Ã¶nlemleri alÄ±nÄ±rken, 100 binden fazla polis, jandarma ve asker muhtemel terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± Ã¶nleme ve asayiÅŸin saÄŸlanmasÄ± iÃ§in seferber edilecek
Suriye'de ateÅŸkes ihlalleri artÄ±yor
Suriye'de ateÅŸkes ihlalleri artÄ±yor

Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±nda BeÅŸar Esad rejimi gÃ¼Ã§leri ile muhalifler arasÄ±nda gece yarÄ±sÄ± yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren ateÅŸkes, rejim yanlÄ±sÄ± yabancÄ± silahlÄ± gruplarÄ±nÄ±n artan ihlallerine maruz kalÄ±yor
Suriye'de ateÅŸkes mutabakatÄ± BMGK'da
Suriye'de ateÅŸkes mutabakatÄ± BMGK'da

Suriye'de ateÅŸkes mutabakatÄ± BM GÃ¼venlik Konseyi'ne sunuldu. Rusya, ateÅŸkes mutabakatÄ±nÄ±n cumartesi gÃ¼nÃ¼ oylanmasÄ±nÄ± istedi.
Suriye'de quot Esad karÅŸÄ±tÄ± quot gÃ¶steriler
Suriye'de "Esad karÅŸÄ±tÄ±" gÃ¶steriler

Suriye'nin Ã§eÅŸitli kentlerinde cuma namazÄ± sonrasÄ± "Devrim bizi birleÅŸtiriyor" adÄ± altÄ±nda yÃ¶netim karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steriler dÃ¼zenlendi
Ã‡avuÅŸoÄŸlu Koalisyon uzun zaman sonra DEAÅž'Ä± vurdu
Ã‡avuÅŸoÄŸlu: Koalisyon uzun zaman sonra DEAÅž'Ä± vurdu

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyon gÃ¼Ã§lerinin uzun bir aradan sonra El Bab'da operasyona katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
NATO'dan Ã‡avuÅŸoÄŸlu'na ateÅŸkes tebriÄŸi
NATO'dan Ã‡avuÅŸoÄŸlu'na ateÅŸkes tebriÄŸi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Suriye'de saÄŸlanan ateÅŸkesten Ã¶tÃ¼rÃ¼ tebrik dileklerini iletti
Uygur bÃ¶lgesinde Ã‡in KomÃ¼nist Partisine saldÄ±rÄ±
Uygur bÃ¶lgesinde Ã‡in KomÃ¼nist Partisine saldÄ±rÄ±

Uygur bÃ¶lgesinde bulunan Ã‡in KomÃ¼nist Parti ofisine silahlÄ± saldÄ±rÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve Ã§atÄ±ÅŸmada beÅŸ kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
Rusya ABD'li diplomatlarÄ± sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ± etmeyecek
Rusya, ABD'li diplomatlarÄ± sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ± etmeyecek

Putin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "ABD'li diplomatlarÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etmeyeceÄŸiz. Washington'la ilgili adÄ±m atmadan Ã¶nce Trump'Ä±n ne yapacaÄŸÄ±na bekleyeceÄŸiz." dedi





TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 