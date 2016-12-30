Kalp pilleri hackerlar tarafÄ±ndan ele geÃ§irilebilir

Amerikan GÄ±da ve Ä°laÃ§ Dairesi (FDA), saÄŸlÄ±k cihazÄ± Ã¼reticilerini siber gÃ¼venlik aÃ§Ä±klarÄ±na karÅŸÄ± uyaran bir kÄ±lavuz yayÄ±nladÄ±. Kurum Ã¶zellikle yeni model akÄ±llÄ±Â kalp pilleri ve aÄŸ Ã¼zerinden Ã§alÄ±ÅŸan cihazlarÄ±n bilgisayar korsanlarÄ±nÄ±n hedefi olabileceÄŸine dikkat Ã§ekti.
FDA yetkilisi Suzanne Schwartz kurumun internet sitesinde konuyla ilgili yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± yazÄ±sÄ±nda gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde tÄ±bbi cihazlarÄ±n hastanelerde ve hatta hastalarÄ±n evlerindeki aÄŸlar Ã¼zerinden internete baÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunun hasta bakÄ±mÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k bir ilerleme olarak deÄŸerlendirilmesine karÅŸÄ±n, aynÄ± zamanda siber gÃ¼venlik ihlallerine de kapÄ± araladÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izdi.
GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde siber gÃ¼venlik tehditlerinin gerÃ§ek, kalÄ±cÄ± ve sÃ¼rekli deÄŸiÅŸen bir yapÄ±da olduÄŸunu ifade eden Schwartz, "Bilgisayar korsanlÄ±ÄŸÄ± geliÅŸtikÃ§e, siber saldÄ±rÄ±larÄ±n sahasÄ± da geniÅŸliyor. AÄŸ teknolojileri sayesinde hasta bakÄ±mÄ±nda saÄŸlanan ilerlemelerle siber gÃ¼venlik ihlallerinin yaratabileceÄŸi tehditler de artÄ±yor." uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
Ritim bozukluÄŸu olan hastalarÄ±n derdine deva olan kalp pillerinin aÄŸ Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸma fonksiyonuna sahip yeni modelleri sayesinde hastadan doktora doÄŸrudan veri aktarÄ±mÄ± saÄŸlanÄ±yor ve uzaktan ayarlama yapma imkanÄ± veriyor.
FDA'nÄ±n son birkaÃ§ yÄ±ldÄ±r bu tÃ¼r cihazlarda hasta saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tehlikeye atabilecek gÃ¼venlik kusurlarÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±karmak iÃ§in, iyi niyetli bilgisayar korsanlarÄ±nÄ± kullanarak siber gÃ¼venlik aÃ§Ä±klarÄ±nÄ± sÄ±nayan Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼tÃ¼yordu. Kurum, en son 2015 yÄ±lÄ±nda Ã¶zel bir ÅŸirketin Ã¼rettiÄŸi akÄ±llÄ± insÃ¼lin pompasÄ±nÄ±n, bilgisayar korsanlarÄ± tarafÄ±ndan ele geÃ§irilebileceÄŸi gerekÃ§esiyle, hastaneler tarafÄ±ndan kullanÄ±lmamasÄ±nÄ± tavsiye etmiÅŸti.
ABD hÃ¼kÃ¼meti akÄ±llÄ± kalp pillerinin ve aÄŸ Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸan diÄŸer saÄŸlÄ±k cihazlarÄ±nÄ±n olasÄ± siber gÃ¼venlik aÃ§Ä±klarÄ±yla ilgili Ã¼reticilere yÃ¶nelik uyarÄ± yayÄ±mladÄ±
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