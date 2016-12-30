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Ä°SKÄ°'den don uyarÄ±sÄ±
Ä°SKÄ°'den don uyarÄ±sÄ±

Ä°SKÄ°, "Su sayaÃ§ ve tesisatlarÄ±, donma tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalabilir" uyarÄ±sÄ±nda bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul Su ve Kanalizasyon Ä°daresi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ (Ä°SKÄ°), su sayaÃ§ ve tesisatlarÄ±nÄ±n soÄŸuk hava koÅŸullarÄ± nedeniyle donma tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bulunduÄŸunu belirterek, Ä°stanbullularÄ±n bu konuda Ã¶nlem almasÄ± gerektiÄŸini bildirdi.

Ä°SKÄ°'den yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve AKOM verilerine gÃ¶re, Ä°stanbul'un yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkisine gireceÄŸi ve hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±na dÃ¼ÅŸeceÄŸinin tahmin edildiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

Bu nedenle su sayaÃ§ ve tesisatlarÄ±nÄ±n, donma tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalabileceÄŸi belirtilen aÃ§Ä±klamada ÅŸunlar kaydedildi:

"Su tesisatÄ± ve sayaÃ§larÄ±nda donmadan kaynaklanabilecek arÄ±zalarÄ±n Ã¶nlenmesi iÃ§in bazÄ± tedbirlerin alÄ±nmasÄ± gerekmektedir. AÃ§Ä±kta bulunan su borularÄ± soÄŸuk havayla temas etmeyecek ÅŸekilde kapatÄ±lmalÄ± ve yalÄ±tÄ±m malzemesiyle izole edilmelidir. SayaÃ§lar aÃ§Ä±kta ise kesinlikle muhafaza altÄ±na alÄ±nmalÄ±, etrafÄ± talaÅŸ, saman ve benzeri soÄŸuÄŸu geÃ§irmeyen malzemeler ile korunmalÄ±dÄ±r. Ä°stanbullulara Ã¶nemle duyurulur."



Ä°lgili Konular Ä°SKÄ° buzlanma
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