17:17, 30 AralÄ±k 2016 Cuma

Ä°slami Ä°lim tahsili neden tercih edilmiyor?

Abdullah OsmanoÄŸlu

TÃ¼rkiyeâ€™de ve hatta MÃ¼slÃ¼man dÃ¼nyada, Ä°slam Ã¢limlerinin eksikliÄŸi ve Diyanet kurumlarÄ±nÄ±n yetersizliÄŸi hep gÃ¼ndemimizde olan bir konudur.

80 Milyonu geÃ§en nÃ¼fusu ile TÃ¼rkiye ve hatta 1 milyara yakÄ±n nÃ¼fusu olan Ä°slam dÃ¼nyasÄ± iÃ§in ihtiyacÄ±mÄ±z olan akl-Ä± selim sahibi Ä°slam Ã¢limlerinin yetiÅŸmesinde gerekli kaygÄ±yÄ± maalesef taÅŸÄ±mÄ±yoruz.

Sorunu doÄŸru teÅŸhis edebilmek iÃ§in meselenin temeline doÄŸru inmemiz gerekiyor. Ã–ncelikle ÅŸu soruyu sormalÄ±yÄ±z:

Alim ve din adamlarÄ± nasÄ±l ve hangi kurumlarda yetiÅŸir? Bu soruya Ã¶zetle ÅŸu cevap verilebilir: GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde Ä°lahiyat FakÃ¼lteleri ve yerel medreseler Ä°slami Ä°lim tahsili veren kurumlardÄ±r. DolayÄ±sÄ±yla alimler ve din adamlarÄ± Ã¶ncelikle bu kurumlardan yetiÅŸmektedir.

Bu yazÄ±da Ä°slami Ä°limler eÄŸitiminin formel olarak verildiÄŸi Ä°lahiyat FakÃ¼ltelerine eÄŸilmeye Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Elimizdeki veriler Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda toplumdaki genel eÄŸilimi yorumlamaya Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z.

Ã‡ARPICI Ä°STATÄ°STÄ°KLER

Her yÄ±l Ã–SS-Ã–YS-LGS sonunda birinci olan Ã¶ÄŸrencilerle rÃ¶portaj yapÄ±lÄ±p hangi bÃ¶lÃ¼mÃ¼ seÃ§eceÄŸi sorulur. Benim hatÄ±rladÄ±ÄŸÄ±m yaklaÅŸÄ±k 20 senedir bu Ã¶ÄŸrencilerden 1 tanesi bile Ä°slami Ä°limleri tahsil edeceÄŸini sÃ¶ylememiÅŸtir.

YÃ–K ve OSYM veri tabanÄ±na gÃ¶re en yÃ¼ksek puan ile tercih edilen Devlet Ã¼niversitesi olan Marmara Ä°lahiyat Ä°ngilizce bÃ¶lÃ¼mÃ¼ 6.000 (30 Ã¶ÄŸrenci kontenjan) TÃ¼rkÃ§e bÃ¶lÃ¼mÃ¼ 10.000 baÅŸarÄ± sÄ±ralamasÄ± ile tercih edilmiÅŸ. Bu rakam diÄŸer Ä°lahiyatlarda 20.000â€™ler ve 30.000â€™lere doÄŸru dÃ¼ÅŸmektedir.

DiÄŸer Ã¼niversitelerinin bir kaÃ§Ä±ndaki duruma bakarsak:

YÃ–K ve Ã–SYM verilerine gÃ¶re BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesiâ€™nin bÃ¶lÃ¼mleri ve ODTÃœ Elektronik MÃ¼hendislikleri (75-100 Ã¶ÄŸrenci kontenjanÄ±) ile Hacettepe ve CerrahpaÅŸa TÄ±p FakÃ¼lteleri (75-100 Ã¶ÄŸrenci kontenjanÄ±) ilk 1000 Ã¶ÄŸrenci arasÄ±ndaki sÄ±radan tercih edilmiÅŸ.

Bunun da Ã¶tesinde baÅŸarÄ±lÄ± Ãœniversitelerin Ã¶nemli bÃ¶lÃ¼mlerinden Ä°ktisat ve Hukuk ilk 1000, Siyaset Bilimi ilk 2000, Sosyoloji de ilk 5000 Ã¶ÄŸrenci arasÄ±nda tercih edilmiÅŸ.Â

Yani Ã¶zetle derslerinde baÅŸarÄ±lÄ± Ã¶ÄŸrencilerin Ä°slami Ä°limler tahsiline yÃ¶nelmediÄŸini veya teÅŸvik edilmediÄŸini sÃ¶yleyebiliriz. Bu durum bizler lise dÃ¶nemindeyken de aÅŸaÄŸÄ± yukarÄ± aynÄ±ydÄ±. Alt yapÄ± yatÄ±rÄ±mlarÄ± ve Ä°mam Hatiplerin yeniden canlanmasÄ± ile bu okullarÄ±mÄ±za ilgi artmÄ±ÅŸ, ama kalite maalesef aynÄ± ÅŸekilde artmamÄ±ÅŸ.

Peki bu ÅŸartlarda idealist bir yÃ¶neliÅŸle Ä°slami Ä°limler tahsiline baÅŸlayan baÅŸarÄ±lÄ± Ã¶ÄŸrenci neler hisseder?

Yine istatistiklere gÃ¶re Ä°lahiyat FakÃ¼ltesiâ€™ni tercih edenlerin yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 85â€™i Ä°mam Hatip mezunu. KayÄ±t olanlarÄ±n yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde yÃ¼zde 60â€™Ä± bayan yÃ¼zde 40â€™Ä± erkek Ã¶ÄŸrenci. Yani Ä°slami Ä°limler tercihini yapan Ã¶ÄŸrencilerin bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸu Ä°mam Hatip Mezunu bayan Ã¶ÄŸrenciler. Ã–ncelikle imamlÄ±k ve din adamÄ± eÄŸitmenliÄŸi gibi gÃ¶revleri erkeklerin yapmasÄ± gerektiÄŸi iÃ§in bu rakamlarÄ±n kendi iÃ§inde bir tenakuzu barÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. (Ancak problemin kaynaÄŸÄ± bizce Ä°lahiyat tercihi yapmayan ve yapmalarÄ± iÃ§in yÃ¶nlendirilmeyen Ã¶ÄŸrenciler)

Buna ek olarak Ä°HLâ€™deki baÅŸarÄ±lÄ± erkek Ã¶ÄŸrencilerin Ã§ok nadir olarak Ä°slami Ä°limler tahsilini tercih ettiÄŸini mÃ¼ÅŸahede etmekteyiz.

YukarÄ±daki verilere gÃ¶re ikinci ciddi mesele Ä°lahiyat FakÃ¼ltelerinin sadece Ä°mam Hatip mezunlarÄ± tarafÄ±ndan tercih edilmesi. Peki Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi ve baÅŸarÄ±lÄ± Anadolu Liseleri mezunlarÄ± neden Ä°slami Ä°lmiler tahsili dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorlar?

Ã–ÄŸrencilerin baÅŸarÄ± durumu mezunlar iÃ§in de Ã§ok fazla deÄŸiÅŸiklik gÃ¶stermiyor. Burada KPSS Genel KÃ¼ltÃ¼r ve Yetenek bÃ¶lÃ¼mÃ¼ndeki rakamlara bakabiliriz. BilindiÄŸi gibi bu sÄ±nav herhangi bir teknik bilgi gerektirmeyen, sadece genel kÃ¼ltÃ¼r ve bilgi seviyesini Ã¶lÃ§en bir iÃ§erikte:

Bu sÄ±navlardan, Marmara Ä°lahiyat mezunlarÄ± ortalama 66 puan, BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi Siyaset Bilimi mezunlarÄ± ortalama 83 puan, Marmara Ãœniversitesi UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler mezunlarÄ± ortalama 76 puan, BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi sosyoloji bÃ¶lÃ¼mÃ¼ mezunlarÄ± ortalama 78 puan, CerrahpaÅŸa TÄ±p FakÃ¼ltesi mezunlarÄ± ortalama 72 Puan, ODTÃœ Ä°ktisat MezunlarÄ± ortalama 79 puan, BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi Elektronik MÃ¼hendisliÄŸi mezunlarÄ± ortalama 86 puan almÄ±ÅŸlar.

KÄ°TAPLARDA YAÅžAYAN Ä°SLAM ALÄ°MLERÄ°

AslÄ±nda her fÄ±rsatta Ä°slam alimlerine Ã¶vgÃ¼ dizilip hayatlarÄ± imrenerek okunur. Ä°mam-Ä± Azam, Ä°mam Gazzali, Ä°bn Haldun, Emir Buhari, Ali KuÅŸÃ§u, Aziz Mahmud Hudai gibi Ã¢limler sÃ¼rekli hafÄ±zamÄ±zalarÄ±mÄ±zda ve dillerimizde dolaÅŸmaktadÄ±r. AdetaÂ kitaplarda yaÅŸayan birer efsaneÂ gibi. Ancak demek ki bizler Ã§ocuklarÄ±mÄ±z veya arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± bu yÃ¶nde tahsil almalarÄ± iÃ§in teÅŸvik etmiyoruz. Ä°slami Ä°lim tahsili yapsÄ±n diye kaygÄ± taÅŸÄ±mÄ±yoruz. Sonra bir araya gelip Ä°mamlar ve Diyanetâ€™ten ÅŸikÃ¢yet ediyor, FETÃ–â€™ye kÄ±zÄ±yoruz.

MeÅŸhur Ã¢limlerin hayatlarÄ±nÄ± okuduÄŸumuzda; babalarÄ±nÄ±nÂ Ã§ocuklarÄ±nÄ± okul Ã§aÄŸÄ±nda geldiÄŸinde ilim tahsili iÃ§in kÃ¶yden ÅŸehre gÃ¶nderdiklerini gÃ¶rÃ¼yoruz. Yani Ã¶ncelikle aile, evladÄ±na ilim tahsili iÃ§in destek oluyor. Ancak bu Ã§ocuk, okusun, bÃ¼yÃ¼k adam olsun veya Ã§ok para kazansÄ±n diye deÄŸil ilmiyle Ã¢leme faydalÄ± olsun diye destekleniyor. Demek ki Ã¶ÄŸrenciyi Ä°slami Ä°limler tahsiline teÅŸvik etmek iÃ§in en bÃ¼yÃ¼k gÃ¶rev aileye dÃ¼ÅŸÃ¼yor

Ä°kinci olarak, yine eski alimlerin hayatlarÄ±nda kendilerini ilme Ã¶zendiren bÃ¼yÃ¼k hocalardan bahsedilir. Demek ki Ä°mam Hatipâ€™te ve normal liselerde Meslek Dersine giren Ã¶ÄŸretmenler baÅŸarÄ±lÄ± Ã¶ÄŸrencilerini ilim tahsiline yÃ¶nlendirmekle yÃ¼kÃ¼mlÃ¼ler. 500 bin Ä°HL, 3 Milyona yakÄ±n normal lise talebesinden Ä°slami ilim tahsili isteyecek baÅŸarÄ±lÄ± Ã¶ÄŸrenci bulunamÄ±yorsa hem Ä°mam Hatipler misyonunu sorgulamalÄ± hem de Meslek Dersi hocalarÄ± vazifelerini yeterli oranda yapÄ±p yapmadÄ±klarÄ±nÄ± sorgulamalÄ±.

Netice olarak, Ä°slami Ä°limler MÃ¼slÃ¼man toplumun can damarÄ±dÄ±r. Ä°Ã§eriÄŸi ne kadar eleÅŸtirilirse eleÅŸtirilsin Ä°slami Ä°limlerin tahsili ÅŸarttÄ±r ve nasÄ±l yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸinin yeniden yorumlanmasÄ± gerekir. DiÄŸer ilim dallarÄ± bu kaynaklara tabidir. Ancak bir toplumun en baÅŸarÄ±lÄ±, en kabiliyetli genÃ§lerinden hiÃ§birisi Ä°slami Ä°limler ile uÄŸraÅŸmaz da vasat ve baÅŸarÄ±sÄ±z kimseler Ä°slami Ä°lim yolcusu olurlarsa, toplumun da yeniden inÅŸasÄ±nÄ±n bu ÅŸekilde mÃ¼mkÃ¼n olamayacaÄŸÄ± aÃ§Ä±k bir gerÃ§ek olarak Ã¶nÃ¼mÃ¼zde durmaktadÄ±r.