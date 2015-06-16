Dursun Ã‡iÃ§ek'e kumpas soruÅŸturmasÄ± tamamlandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, CHP Ä°stanbul Milletvekili emekli albay Dursun Ã‡iÃ§ek'e, Ergenekon davasÄ±nda delil kabul edilen, "Ä°rtica ile MÃ¼cadele Eylem PlanÄ±'' belgesinde Ä±slak imzasÄ± bulunduÄŸu iddiasÄ±yla "kumpas" kurulduÄŸuna iliÅŸkin yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma tamamlandÄ±.
Van'Ä±n BaÅŸkale, ErciÅŸ, Ã‡aldÄ±ran, Ã‡atak, GevaÅŸ, Ä°pekyolu ve GÃ¼rpÄ±nar ilÃ§elerinde bazÄ± alanlar 15 gÃ¼n sÃ¼reyle "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" ilan edildi
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, CHP Ä°stanbul Milletvekili emekli albay Dursun Ã‡iÃ§ek'e, Ergenekon davasÄ±nda delil kabul edilen, "Ä°rtica ile MÃ¼cadele Eylem PlanÄ±'' belgesinde Ä±slak imzasÄ± bulunduÄŸu iddiasÄ±yla "kumpas" kurulduÄŸuna iliÅŸkin yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma tamamlandÄ±.
Sultangazi'de PTT ÅŸubesinde gÃ¶revlileri silahla tehdit edip paralarÄ± alarak kaÃ§an kaÃ§an maskeli ÅŸahÄ±slardan biri yakalandÄ±, Ã§alÄ±nan para ele geÃ§irildi
Ä°SKÄ°, "Su sayaÃ§ ve tesisatlarÄ±, donma tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalabilir" uyarÄ±sÄ±nda bulundu
160 Yemenli hasta tedavi iÃ§in TÃ¼rkiye'ye gelmek Ã¼zere Aden HavalimanÄ±'na ulaÅŸtÄ±
EskiÅŸehir'de FETÃ–'ye yÃ¶nelik kabul edilen iddianamede, ÅŸÃ¼phelilerin darbe giriÅŸiminden iki ay Ã¶nce haberdar olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor
Bitkisel ve hayvansal Ã¼retimde kayÄ±plara neden olan doÄŸal risklerin Ã¶nlenmesi amacÄ±yla TarÄ±m SigortalarÄ± Havuzu (TARSÄ°M) tarafÄ±ndan sigorta kapsamÄ±na alÄ±nacak riskler, Ã¼rÃ¼nler, 2017 yÄ±lÄ±nda hem kapsam hem de oransal olarak deÄŸiÅŸiyor
20 ilde 94 derneÄŸin faaliyeti Ã§eÅŸitli yasadÄ±ÅŸÄ± Ã¶rgÃ¼tlerle baÄŸlantÄ± gerekÃ§esiyle durduruldu
Bitlis'te kent merkezi ile Tatvan, Mutki, GÃ¼roymak ve Hizan ilÃ§elerindeki bazÄ± alanlar 15 gÃ¼n sÃ¼reyle "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" ilan edildi
AK Parti Yerel YÃ¶netimlerden Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Kaya, FETÃ–'ye yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda toplam 34 kiÅŸinin ihraÃ§ edildiÄŸini bildirdi.
FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda 14 sanÄ±k hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianame kabul edildi
2017 yÄ±lÄ±nda fazla para tahsil eden hastaneye, vatandaÅŸÄ±n ÅŸikayet etmesi halinde, ceza kesilecek
Burdur'un Bucak ilÃ§esinde mahkumlarÄ± taÅŸÄ±yan aracÄ±n devrilmesi sonucu 3'Ã¼ asker, 5 kiÅŸi yaralandÄ±.
Bakan Elvan, Mersin'deki selde 851 ev ve iÅŸyerinin tahrip olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±, iki kiÅŸi Ã¶lÃ¼rken Ã¼Ã§ kiÅŸi aranÄ±yor
Manisa'nÄ±n Soma ilÃ§esinde trafik kazasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden kiÅŸinin cenazesi, camide tÃ¶ren dÃ¼zenlendiÄŸi sÄ±rada emniyet gÃ¼Ã§lerinin mÃ¼dahalesi Ã¼zerine otopsiye gÃ¶nderildi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m emeklilere promosyon Ã¼cretini aÃ§Ä±kladÄ±