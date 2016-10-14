17:48, 30 AralÄ±k 2016 Cuma

Van'da yedi ilÃ§ede Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgeleri





Van'Ä±n BaÅŸkale, ErciÅŸ, Ã‡aldÄ±ran, Ã‡atak, GevaÅŸ, Ä°pekyolu ve GÃ¼rpÄ±nar ilÃ§elerinde bazÄ± alanlar 15 gÃ¼n sÃ¼reyle "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" ilan edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Van'Ä±n 7 ilÃ§esindeki bazÄ± alanlarÄ±n 15 gÃ¼n sÃ¼reyle "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" ilan edildiÄŸi bildirildi. Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, BaÅŸkale, ErciÅŸ, Ã‡aldÄ±ran, Ã‡atak, GevaÅŸ, Ä°pekyolu ve GÃ¼rpÄ±nar ilÃ§elerinde bazÄ± alanlarÄ±n 15 gÃ¼n sÃ¼reyle "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" ilan edildiÄŸi belirtildi. AÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi: "BazÄ± alanlar, icra edilecek operasyonlarda vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n zarar gÃ¶rmemesi iÃ§in milli gÃ¼venlik, kamu dÃ¼zeni ve kamu esenliÄŸinin saÄŸlanmasÄ±, suÃ§ iÅŸlenmesinin Ã¶nlenmesi ve baÅŸkalarÄ±nÄ±n hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerinin korunmasÄ± amacÄ±yla Ä°l Ä°daresi Kanunu'nun 11. maddesi ile Askeri Yasak BÃ¶lgeler ve GÃ¼venlik BÃ¶lgeleri Kanunu'nun 32/a maddesine istinaden 1-15 Ocak 2017 tarihlerinde 15 gÃ¼n sÃ¼reyle 'Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi' ilan edilmiÅŸtir." Ã–zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi ilan edilen alanlara iliÅŸkin detaylÄ± bilgiye valiliÄŸin internet adresinden ulaÅŸÄ±labilecek.Â

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.