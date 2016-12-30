17:56, 30 AralÄ±k 2016 Cuma

Suriye'de "Esad karÅŸÄ±tÄ±" gÃ¶steriler





Suriye'nin Ã§eÅŸitli kentlerinde cuma namazÄ± sonrasÄ± "Devrim bizi birleÅŸtiriyor" adÄ± altÄ±nda yÃ¶netim karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steriler dÃ¼zenlendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriye'nin Ã§eÅŸitli kentlerinde cuma namazÄ± sonrasÄ± "Devrim bizi birleÅŸtiriyor" adÄ± altÄ±nda yÃ¶netim karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steriler dÃ¼zenlendi. TÃ¼rkiye ve Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde ateÅŸkesin saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkede,Â baÅŸkentÂ Åžam'Ä±n DoÄŸu Guta bÃ¶lgesindeki Zemelka, Sabka, Cobar ve Hamuriye beldesi ile Duma ilÃ§esi, Ä°dlib'de muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki tÃ¼m ilÃ§e ve beldelerde cuma namazÄ±ndan sonra rejim karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steriler yapÄ±ldÄ±.Â Devrim bayraklarÄ±yla meydanlarda toplanan Suriyeliler, Ã¼zerinde "Tehcir siyaseti Dareyya ve Halep Ã§ocuklarÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼", "SilahlÄ± muhalifler Barada Vadisi'nin ikinci Halep olmasÄ±na izin vermesinler", "Ä°ran, Rusya ve Hizbullah milisleri, Allah bÃ¼yÃ¼ktÃ¼r!", "Halk rejimin devrilmesini istiyor"Â yazan dÃ¶vizler taÅŸÄ±dÄ±. GÃ¶sterilerde ayrÄ±ca "Halk BeÅŸÅŸar'Ä±n idamÄ±nÄ± istiyor" ÅŸeklinde sloganlar atÄ±ldÄ±. YÃ¶netim karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steriler uzun bir aradan sonra Ã§eÅŸitli kentlerde tekrar baÅŸladÄ±. GÃ¶stericiler sadece yÃ¶netimi deÄŸil, bir tÃ¼rlÃ¼ birleÅŸmeyen muhalif gruplarÄ± da protesto etti. Suriye'de Ã§atÄ±ÅŸan taraflar arasÄ±ndaki ateÅŸkes mutabakatÄ±, gece yerel saatle 00.00'da (TSÄ° 01.00) yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi.Â TÃ¼rkiye ve Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde saÄŸlanan ateÅŸkeste BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi (BMGK) tarafÄ±ndan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olarak kabul edilen gruplar kapsam dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±ldÄ±. AteÅŸkesin baÅŸarÄ±lÄ± olmasÄ± durumunda rejim ve muhalifler, TÃ¼rkiye ile Rusya Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'da siyasi mÃ¼zakerelere baÅŸlayacak.

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