Ä°stanbul'daki planlÄ± elektrik kesintileri iptal

BoÄŸaziÃ§i Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m AÅž'nin (BEDAÅž) 30, 31 AralÄ±k ve 1 Ocakâ€™ta yapacaÄŸÄ±Â planlÄ±Â yatÄ±rÄ±m, bakÄ±m ve onarÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±Â ertelemeÂ kararÄ±Â aldÄ±.
BEDAÅž'tan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, kesintisiz enerji saÄŸlamak iÃ§in tÃ¼m imkanlarÄ±n seferber edildiÄŸi belirtilerek, yetkili kurum ve kuruluÅŸlarla tam koordinasyon halinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na ve bundan sonra da aynÄ± yÃ¶ntemin izleneceÄŸine iÅŸaret edildi.
BEDAÅžâ€™Ä±n 30, 31 AralÄ±k ve 1 Ocak tarihlerine yÃ¶nelik ertelediÄŸi yatÄ±rÄ±mlar sÃ¼resince Enerji PiyasasÄ± DÃ¼zenleme Kurumu (EPDK) kurallarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra iÅŸ saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve gÃ¼venliÄŸini de gÃ¶zeterek elektrik kesintisinin yapÄ±lmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yordu. YatÄ±rÄ±mlar, Ã‡atalca, SarÄ±yer, GÃ¼ngÃ¶ren, BayrampaÅŸa, KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece, Esenyurt ve BeylikdÃ¼zÃ¼ ilÃ§elerindeki bazÄ± mahalleleri kapsÄ±yordu.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar El Ä°badi'nin telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, ikili iliÅŸkilerin yanÄ± sÄ±ra terÃ¶rle ortak mÃ¼cadele konusunun ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi
Ä°stanbul'un Avrupa yakasÄ±na elektrik daÄŸÄ±tan BEDAÅž, 30, 31 AralÄ±k ve 1 Ocak'taki planlÄ± elektrik kesintilerini iptal etti. Enerji BakanlÄ±ÄŸÄ±, "KÄ±sa sÃ¼rede Ä°stanbul'un tamamÄ±na elektrik verilmesi saÄŸlanacaktÄ±r" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Van'Ä±n BaÅŸkale, ErciÅŸ, Ã‡aldÄ±ran, Ã‡atak, GevaÅŸ, Ä°pekyolu ve GÃ¼rpÄ±nar ilÃ§elerinde bazÄ± alanlar 15 gÃ¼n sÃ¼reyle "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" ilan edildi
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, CHP Ä°stanbul Milletvekili emekli albay Dursun Ã‡iÃ§ek'e, Ergenekon davasÄ±nda delil kabul edilen, "Ä°rtica ile MÃ¼cadele Eylem PlanÄ±'' belgesinde Ä±slak imzasÄ± bulunduÄŸu iddiasÄ±yla "kumpas" kurulduÄŸuna iliÅŸkin yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma tamamlandÄ±.
Sultangazi'de PTT ÅŸubesinde gÃ¶revlileri silahla tehdit edip paralarÄ± alarak kaÃ§an kaÃ§an maskeli ÅŸahÄ±slardan biri yakalandÄ±, Ã§alÄ±nan para ele geÃ§irildi
Ä°SKÄ°, "Su sayaÃ§ ve tesisatlarÄ±, donma tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalabilir" uyarÄ±sÄ±nda bulundu
160 Yemenli hasta tedavi iÃ§in TÃ¼rkiye'ye gelmek Ã¼zere Aden HavalimanÄ±'na ulaÅŸtÄ±
EskiÅŸehir'de FETÃ–'ye yÃ¶nelik kabul edilen iddianamede, ÅŸÃ¼phelilerin darbe giriÅŸiminden iki ay Ã¶nce haberdar olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor
Bitkisel ve hayvansal Ã¼retimde kayÄ±plara neden olan doÄŸal risklerin Ã¶nlenmesi amacÄ±yla TarÄ±m SigortalarÄ± Havuzu (TARSÄ°M) tarafÄ±ndan sigorta kapsamÄ±na alÄ±nacak riskler, Ã¼rÃ¼nler, 2017 yÄ±lÄ±nda hem kapsam hem de oransal olarak deÄŸiÅŸiyor
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AK Parti Yerel YÃ¶netimlerden Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Kaya, FETÃ–'ye yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda toplam 34 kiÅŸinin ihraÃ§ edildiÄŸini bildirdi.
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Bakan Elvan, Mersin'deki selde 851 ev ve iÅŸyerinin tahrip olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±, iki kiÅŸi Ã¶lÃ¼rken Ã¼Ã§ kiÅŸi aranÄ±yor