19:14, 30 AralÄ±k 2016 Cuma

Ä°stanbul'daki planlÄ± elektrik kesintileri iptal





Ä°stanbul'un Avrupa yakasÄ±na elektrik daÄŸÄ±tan BEDAÅž, 30, 31 AralÄ±k ve 1 Ocak'taki planlÄ± elektrik kesintilerini iptal etti. Enerji BakanlÄ±ÄŸÄ±, "KÄ±sa sÃ¼rede Ä°stanbul'un tamamÄ±na elektrik verilmesi saÄŸlanacaktÄ±r" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±

BoÄŸaziÃ§i Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m AÅž'nin (BEDAÅž) 30, 31 AralÄ±k ve 1 Ocakâ€™ta yapacaÄŸÄ±Â planlÄ±Â yatÄ±rÄ±m, bakÄ±m ve onarÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±Â ertelemeÂ kararÄ±Â aldÄ±. BEDAÅž'tan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, kesintisiz enerji saÄŸlamak iÃ§in tÃ¼m imkanlarÄ±n seferber edildiÄŸi belirtilerek, yetkili kurum ve kuruluÅŸlarla tam koordinasyon halinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na ve bundan sonra da aynÄ± yÃ¶ntemin izleneceÄŸine iÅŸaret edildi. BEDAÅžâ€™Ä±n 30, 31 AralÄ±k ve 1 Ocak tarihlerine yÃ¶nelik ertelediÄŸi yatÄ±rÄ±mlar sÃ¼resince Enerji PiyasasÄ± DÃ¼zenleme Kurumu (EPDK) kurallarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra iÅŸ saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve gÃ¼venliÄŸini de gÃ¶zeterek elektrik kesintisinin yapÄ±lmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yordu. YatÄ±rÄ±mlar, Ã‡atalca, SarÄ±yer, GÃ¼ngÃ¶ren, BayrampaÅŸa, KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece, Esenyurt ve BeylikdÃ¼zÃ¼ ilÃ§elerindeki bazÄ± mahalleleri kapsÄ±yordu.

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