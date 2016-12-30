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19:46, 30 AralÄ±k 2016 Cuma
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19:17, 30 AralÄ±k 2016 Cuma

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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°badi ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°badi ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar El Ä°badi'nin telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, ikili iliÅŸkilerin yanÄ± sÄ±ra terÃ¶rle ortak mÃ¼cadele konusunun ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ±Â Recep Tayyip ErdoÄŸanÂ ile Irak BaÅŸbakanÄ±Â Haydar El Ä°badiÂ bu akÅŸam telefondaÂ gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.Â 

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, ikili iliÅŸkilerin yanÄ± sÄ±ra terÃ¶rle ortak mÃ¼cadele konusu da ele alÄ±ndÄ±.Â 

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Irak BaÅŸbakanÄ± El Ä°badi'nin, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki doÄŸrudan diyaloÄŸu gÃ¼Ã§lendirmenin Ã¶nemini vurguladÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, bu Ã§erÃ§evede son dÃ¶nemde kaydedilen geliÅŸmelerinÂ memnuniyet vericiÂ olduÄŸu belirtildi.

TERÃ–R Ã–RGÃœTLERÄ°NÄ°N TÃœMÃœNE KARÅžI ORTAK MÃœCADELE

ErdoÄŸan ve El Ä°badi,Â terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin tÃ¼mÃ¼ne karÅŸÄ± ortak mÃ¼cadelenin gerekliliÄŸine iÅŸaret ederek, terÃ¶rÃ¼n bÃ¶lgeyi istikrarsÄ±zlaÅŸtÄ±rmasÄ±na mÃ¼saade edilemeyeceÄŸini vurguladÄ±lar.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n ocak ayÄ±nda BaÄŸdat'a yapmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± ziyaretin, ikili iliÅŸkileri gÃ¼Ã§lendirmek ve karÅŸÄ±lÄ±klÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunmak iÃ§in Ã¶nemli bir fÄ±rsat olacaÄŸÄ± kaydedildi.Â 

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Irak BaÅŸbakanÄ± El Ä°badi'nin gÃ¶rÃ¼ÅŸme vesilesiyle 2017'nin TÃ¼rkiye ve Irak baÅŸta olmak Ã¼zere, tÃ¼m bÃ¶lge iÃ§in istikrar ve barÄ±ÅŸa vesile olmasÄ± dileÄŸinde bulunduklarÄ± Ã¶ÄŸrenildi.



Ä°lgili Konular Haydar El Ä°badi recep tayyip erdoÄŸan
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