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19:46, 30 AralÄ±k 2016 Cuma
Avrupa
19:30, 30 AralÄ±k 2016 Cuma

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Rusya, BMGK'dan 'ateÅŸkesi' desteklemesini istedi
Rusya, BMGK'dan 'ateÅŸkesi' desteklemesini istedi

Rusya'nÄ±n, BirleÅŸmiÅŸ Milletler Daimi Temsilcisi Churkin, BMGK'dan Suriye'de yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren ateÅŸkesi desteklemelerini isteyeceklerini sÃ¶yledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Rusya'nÄ±n,Â BirleÅŸmiÅŸ MilletlerÂ (BM) Daimi Temsilcisi Vitaly Churkin, Suriye'deki ateÅŸkes mutabakatÄ±nÄ± BM GÃ¼venlik Konseyi'ne (BMGK) sunduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Churkin,Â BMGK'daki Suriye toplantÄ±sÄ± Ã¶ncesi gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, konseyden Ã¼lke genelinde dÃ¼n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren ateÅŸkesi desteklemelerini isteyeceklerini ifade etti.

BMGK, ateÅŸkesin yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesinin ardÄ±ndanÂ SuriyeÂ konusunu gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere bugÃ¼n toplanÄ±yor.

MutabakatÄ±n desteklenmesini talep eden kararÄ±n yarÄ±n BMGK'da oylanmasÄ± bekleniyor.

TÃ¼rkiye ve Rusya Federasyonu'nun garantÃ¶r sÄ±fatÄ±yla destek verdiÄŸi, BMGK tarafÄ±ndan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olarak kabul edilen gruplarÄ±n kapsam dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ateÅŸkesin uygulama sÃ¼reci yerel saatle bugÃ¼n 00.00'da (TSÄ° 01.00) baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.



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Rusya Suriye'de ateÅŸkes Ã¶nerdi
Rusya Suriye'de ateÅŸkes Ã¶nerdi

TÃ¼rkiye seferlerinin iptali Rus havalimanlarÄ±nÄ± vurdu
TÃ¼rkiye seferlerinin iptali Rus havalimanlarÄ±nÄ± vurdu

Rusyaâ€™da muhaliflerin ÅŸaibeli Ã¶lÃ¼mÃ¼ artÄ±yor
Rusya da muhaliflerin ÅŸaibeli Ã¶lÃ¼mÃ¼ artÄ±yor

Rusya ÅŸirketlerini satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karÄ±yor
Rusya ÅŸirketlerini satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karÄ±yor

Ä°ran Rusya'da yeni ittifak mesajÄ± verdi
Ä°ran Rusya'da yeni ittifak mesajÄ± verdi

Kadirov'un cÃ¼reti Rusya'yÄ± gerdi
Kadirov'un cÃ¼reti Rusya'yÄ± gerdi

Rusya'dan uÃ§ak aÃ§Ä±klamasÄ±
Rusya'dan uÃ§ak aÃ§Ä±klamasÄ±

Karadeniz'de Rusya NATO arasÄ±nda silahlanma yarÄ±ÅŸÄ±
Karadeniz'de Rusya NATO arasÄ±nda silahlanma yarÄ±ÅŸÄ±

Rusya'da "TÃ¼rk Ã¼rÃ¼nÃ¼ ÅŸikayet hattÄ±" kuruldu!
Rusya'da quot TÃ¼rk Ã¼rÃ¼nÃ¼ ÅŸikayet hattÄ± quot kuruldu

Rusya'da muhalifler Kadirov karÅŸÄ± kampanya baÅŸlattÄ±
Rusya'da muhalifler Kadirov karÅŸÄ± kampanya baÅŸlattÄ±

50 kilometrelik otoyolu Ã§aldÄ±lar
50 kilometrelik otoyolu Ã§aldÄ±lar

Rusya ile Suriye'den ortak hava operasyonu
Rusya ile Suriye'den ortak hava operasyonu

Putin'den 'Dostluk dÃ¼ÅŸmanlÄ±k yok Ã§Ä±karlar var' mesajÄ±
Putin'den 'Dostluk dÃ¼ÅŸmanlÄ±k yok Ã§Ä±karlar var' mesajÄ±

Kilise'den Putin'e Suriye desteÄŸi; Ä°ncil'e uygun!
Kilise'den Putin'e Suriye desteÄŸi Ä°ncil'e uygun

Rusya 100 gÃ¼nde 135 Ã§ocuk Ã¶ldÃ¼rdÃ¼
Rusya 100 gÃ¼nde 135 Ã§ocuk Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

Rusya ile nÃ¼kleer eÄŸitim anlaÅŸmasÄ± iptal
Rusya ile nÃ¼kleer eÄŸitim anlaÅŸmasÄ± iptal

KÄ±rÄ±m'Ä± ilhak eden general Ã¶ldÃ¼
KÄ±rÄ±m'Ä± ilhak eden general Ã¶ldÃ¼

Rusya ambargodan Ã¶nce stok yaptÄ±
Rusya ambargodan Ã¶nce stok yaptÄ±

Rusya'nÄ±n PKK Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±na sert tepki
Rusya'nÄ±n PKK Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±na sert tepki

Rusya 11 TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ± kapÄ±dan Ã§evirdi
Rusya 11 TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ± kapÄ±dan Ã§evirdi

Rusya, TÃ¼rk iÅŸÃ§i Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rabilecek ÅŸirketleri belirledi
Rusya TÃ¼rk iÅŸÃ§i Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rabilecek ÅŸirketleri belirledi

Rus basÄ±nÄ±ndan yeni bir iddia
Rus basÄ±nÄ±ndan yeni bir iddia

Ä°ÅŸ dÃ¼nyasÄ± Rusya konusunda umutlu
Ä°ÅŸ dÃ¼nyasÄ± Rusya konusunda umutlu

Ä°nguÅŸetya mÃ¼ftÃ¼sÃ¼ne istifa baskÄ±sÄ±
Ä°nguÅŸetya mÃ¼ftÃ¼sÃ¼ne istifa baskÄ±sÄ±

Rusya 10 TÃ¼rk markasÄ±nÄ± ayrÄ± tuttu
Rusya 10 TÃ¼rk markasÄ±nÄ± ayrÄ± tuttu

Rusya'dan TÃ¼rk AkÄ±mÄ±'na yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k
Rusya'dan TÃ¼rk AkÄ±mÄ±'na yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k

Muhaliflerden Esad hakkÄ±nda tutuklama kararÄ±
Muhaliflerden Esad hakkÄ±nda tutuklama kararÄ±

TÃ¼rkiye siber saldÄ±rÄ±ya ne kadar hazÄ±r?
TÃ¼rkiye siber saldÄ±rÄ±ya ne kadar hazÄ±r

Rus uÃ§aklarÄ± okulu bombaladÄ±
Rus uÃ§aklarÄ± okulu bombaladÄ±

ABD'den Rusya'ya: Esad varsa iÅŸbirliÄŸi yok
ABD'den Rusya'ya Esad varsa iÅŸbirliÄŸi yok

TÃ¼rk-Rus tahÄ±l ticareti krizden etkilenmedi
TÃ¼rk-Rus tahÄ±l ticareti krizden etkilenmedi

En Ã§ok Ã¼reten ABD, en Ã§ok etkilenen Suud ve Rusya
En Ã§ok Ã¼reten ABD en Ã§ok etkilenen Suud ve Rusya

Rusya artÄ±k suÃ§lularÄ± TÃ¼rkiye'ye vermeyecek
Rusya artÄ±k suÃ§lularÄ± TÃ¼rkiye'ye vermeyecek

Rusya'da HDP temsilciliÄŸine izin Ã§Ä±kmadÄ±
Rusya'da HDP temsilciliÄŸine izin Ã§Ä±kmadÄ±

Putin'den muhalifine tutuklama kararÄ±
Putin'den muhalifine tutuklama kararÄ±

Moskova'da TÃ¼rkiye'yi suÃ§layan DemirtaÅŸ'a tepki
Moskova'da TÃ¼rkiye'yi suÃ§layan DemirtaÅŸ'a tepki

DemirtaÅŸ Moskova'dan PYD'ye destekle dÃ¶nÃ¼yor
DemirtaÅŸ Moskova'dan PYD'ye destekle dÃ¶nÃ¼yor

Suriye'deki Rus fÃ¼zeleri Ä°srail'e iÅŸlemiyor!
Suriye'deki Rus fÃ¼zeleri Ä°srail'e iÅŸlemiyor

Rusya Åžam'da pazar yerini vurdu: 35 Ã¶lÃ¼
Rusya Åžam'da pazar yerini vurdu 35 Ã¶lÃ¼

Petrol fiyatlarÄ± en Ã§ok Rusya'yÄ± etkiliyor
Petrol fiyatlarÄ± en Ã§ok Rusya'yÄ± etkiliyor

Rusya kara kutuyu aÃ§Ä±klayamadÄ±!
Rusya kara kutuyu aÃ§Ä±klayamadÄ±

Rusya'dan bir uÃ§ak 27 gemi dÃ¶ndÃ¼
Rusya'dan bir uÃ§ak 27 gemi dÃ¶ndÃ¼

Rus Ã¶zel birliÄŸinden 9 asker Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Rus Ã¶zel birliÄŸinden 9 asker Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Rusya'dan 'Made in Turkey'e ambargo
Rusya'dan 'Made in Turkey'e ambargo

Putin'den TÃ¼rkiye'yi zan altÄ±nda bÄ±rakan iddia
Putin'den TÃ¼rkiye'yi zan altÄ±nda bÄ±rakan iddia

Rusya'da iÅŸsizlik artÄ±yor, Ã¼retim geriliyor
Rusya'da iÅŸsizlik artÄ±yor Ã¼retim geriliyor

Rusya'nÄ±n istemediÄŸi Ã¼rÃ¼nler halka daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±
Rusya'nÄ±n istemediÄŸi Ã¼rÃ¼nler halka daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±

Rusya'da TÃ¼rk bankalara baskÄ±n
Rusya'da TÃ¼rk bankalara baskÄ±n

Rusya 'sÄ±nÄ±r ihlali yok' demeye hazÄ±rlanÄ±yor
Rusya 'sÄ±nÄ±r ihlali yok' demeye hazÄ±rlanÄ±yor

Ankara-Moskova arasÄ±nda garanti restleÅŸmesi
Ankara-Moskova arasÄ±nda garanti restleÅŸmesi

Rusya yeni yaptÄ±rÄ±m paketi hazÄ±rlÄ±yor
Rusya yeni yaptÄ±rÄ±m paketi hazÄ±rlÄ±yor

Moskova'da Kerry-Putin gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi
Moskova'da Kerry-Putin gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi

Rusya'dan New York Ã¶ncesi Ã–SO manevrasÄ±
Rusya'dan New York Ã¶ncesi Ã–SO manevrasÄ±

Rus keÅŸif uÃ§aklarÄ± TÃ¼rkiye semalarÄ±nda
Rus keÅŸif uÃ§aklarÄ± TÃ¼rkiye semalarÄ±nda

BahÃ§eli'den Putin'e; kÃ¼stah...
BahÃ§eli'den Putin'e kÃ¼stah

Karadeniz'de Rusya'dan platform gerilimi
Karadeniz'de Rusya'dan platform gerilimi

Rusya'dan 'yeni koalisyona' ÅŸÃ¼pheli yaklaÅŸÄ±m
Rusya'dan 'yeni koalisyona' ÅŸÃ¼pheli yaklaÅŸÄ±m

TÃ¼rkiye-Ermenistan sÄ±nÄ±rÄ±na Rus askeri
TÃ¼rkiye-Ermenistan sÄ±nÄ±rÄ±na Rus askeri

Rusya, TÃ¼rkiye ile yapacaÄŸÄ± toplantÄ±yÄ± iptal etti

Rusya'nÄ±n TÃ¼rkiye aleyhindeki tanÄ±ÄŸÄ± CHP'li vekil
Rusya'nÄ±n TÃ¼rkiye aleyhindeki tanÄ±ÄŸÄ± CHP'li vekil

Rusya tazminat, ceza ve Ã¶zÃ¼r bekliyormuÅŸ
Rusya tazminat ceza ve Ã¶zÃ¼r bekliyormuÅŸ

Rus uÃ§aklarÄ± Halep'te sivilleri vurdu
Rus uÃ§aklarÄ± Halep'te sivilleri vurdu

Rusya'da yoksul sayÄ±sÄ± iki milyon arttÄ±
Rusya'da yoksul sayÄ±sÄ± iki milyon arttÄ±

Rusya'daki TÃ¼rk ÅŸirketlere gÃ¼vence
Rusya'daki TÃ¼rk ÅŸirketlere gÃ¼vence

Rusya'dan TÃ¼rkiye'ye 'nÃ¼kleer bomba' ithamÄ±

Sakarya'daki Rus ÅŸirket Ã¼retimi durdurdu
Sakarya'daki Rus ÅŸirket Ã¼retimi durdurdu

Rusya'dan 'etnik temizlik' cevabÄ±
Rusya'dan 'etnik temizlik' cevabÄ±

TÃ¼rkiye-Rusya geriliminin Balkanlar'a etkisi
TÃ¼rkiye-Rusya geriliminin Balkanlar'a etkisi

Ankara'dan Moskova'ya gerilimi dÃ¼ÅŸÃ¼rme mesajÄ±
Ankara'dan Moskova'ya gerilimi dÃ¼ÅŸÃ¼rme mesajÄ±

Rusya: UÃ§ak dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi savaÅŸ nedenidir
Rusya UÃ§ak dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi savaÅŸ nedenidir

Musul tartÄ±ÅŸmasÄ±na Rusya da dahil oldu
Musul tartÄ±ÅŸmasÄ±na Rusya da dahil oldu

Ä°srail TÃ¼rkiye'ye doÄŸalgaz satmak istiyor
Ä°srail TÃ¼rkiye'ye doÄŸalgaz satmak istiyor

RuslarÄ±n ErdoÄŸan iddiasÄ±na MHP'den tepki
RuslarÄ±n ErdoÄŸan iddiasÄ±na MHP'den tepki

Rusya Akdeniz'e kruz fÃ¼zeleri yerleÅŸtirdi
Rusya Akdeniz'e kruz fÃ¼zeleri yerleÅŸtirdi

Rusya ile iliÅŸkiler kesilirse maliyet 9 milyar dolar
Rusya ile iliÅŸkiler kesilirse maliyet 9 milyar dolar

TÃ¼rkiye, MontrÃ¶'de revizyon isteyecek
TÃ¼rkiye MontrÃ¶'de revizyon isteyecek

Rus elÃ§iye BoÄŸaz'daki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ soruldu
Rus elÃ§iye BoÄŸaz'daki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ soruldu

CHP'den 'Putin ile iliÅŸkimiz yok' aÃ§Ä±klamasÄ±
CHP'den 'Putin ile iliÅŸkimiz yok' aÃ§Ä±klamasÄ±

'Rusya'nÄ±n IÅžÄ°D desteÄŸi' raporlarda
Rusya'nÄ±n IÅžÄ°D desteÄŸi' raporlarda

DÄ±ÅŸiÅŸleri'nden BoÄŸaz'daki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ye tepki
DÄ±ÅŸiÅŸleri'nden BoÄŸaz'daki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ye tepki

Almanya, Putin ve Esad'a mesafeli
Almanya Putin ve Esad'a mesafeli

Rusya'nÄ±n 'KÄ±zÄ±l Alevistan' planlarÄ±
Rusya'nÄ±n 'KÄ±zÄ±l Alevistan' planlarÄ±

Rusya'da polise saldÄ±rÄ±: 2 Ã¶lÃ¼
Rusya'da polise saldÄ±rÄ± 2 Ã¶lÃ¼

'Rusya ile krizin psikolojik boyutu artÄ±yor'
Rusya ile krizin psikolojik boyutu artÄ±yor'

Rusya tahÄ±l ve otomotivde TÃ¼rkiye'ye baÄŸÄ±mlÄ±
Rusya tahÄ±l ve otomotivde TÃ¼rkiye'ye baÄŸÄ±mlÄ±

Rusya gazÄ± keserse alternatif ÅŸimdilik zor | TABLO
Rusya gazÄ± keserse alternatif ÅŸimdilik zor TABLO

Rusya'dan doÄŸalgaz aÃ§Ä±klamasÄ±
Rusya'dan doÄŸalgaz aÃ§Ä±klamasÄ±

Rus dÄ±ÅŸ politikasÄ±nÄ±n 'Ã§ifte standartlarÄ±'
Rus dÄ±ÅŸ politikasÄ±nÄ±n 'Ã§ifte standartlarÄ±'

Rus S-300 fÃ¼zeleri Ä°ran yolunda
Rus S-300 fÃ¼zeleri Ä°ran yolunda

NATO'nun KaradaÄŸ hamlesine Rusya'dan misilleme
NATO'nun KaradaÄŸ hamlesine Rusya'dan misilleme

ABD, Rusya'nÄ±n petrol iddialarÄ±na inanmadÄ±
ABD Rusya'nÄ±n petrol iddialarÄ±na inanmadÄ±

Rusya, TÃ¼rk ÅŸirkete verdiÄŸi projeyi iptal etti
Rusya TÃ¼rk ÅŸirkete verdiÄŸi projeyi iptal etti

UÃ§ak olayÄ±nda Rus generallere suÃ§ duyurusu
UÃ§ak olayÄ±nda Rus generallere suÃ§ duyurusu

Lavrov'dan AGÄ°T'te gÃ¶rÃ¼ÅŸme sinyali
Lavrov'dan AGÄ°T'te gÃ¶rÃ¼ÅŸme sinyali

Rus gazeteden Kremlin'e aÄŸÄ±r eleÅŸtiriler
Rus gazeteden Kremlin'e aÄŸÄ±r eleÅŸtiriler

Rus gemileri de kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§izgiyi aÅŸmÄ±ÅŸ
Rus gemileri de kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§izgiyi aÅŸmÄ±ÅŸ

Rusya sebze ve meyve kararÄ±nÄ± verdi
Rusya sebze ve meyve kararÄ±nÄ± verdi

Rus Ã¼niversiteleri de iliÅŸkileri kesti
Rus Ã¼niversiteleri de iliÅŸkileri kesti

'Rusya'nÄ±n Ã‡eÃ§en cinayetleri durdurulmalÄ±'
Rusya'nÄ±n Ã‡eÃ§en cinayetleri durdurulmalÄ±'

TÃ¼rkiye-Rusya arasÄ±nda sefer iptalleri
TÃ¼rkiye-Rusya arasÄ±nda sefer iptalleri

Rusya'dan 'havadan-havaya fÃ¼ze' kararÄ±
Rusya'dan 'havadan-havaya fÃ¼ze' kararÄ±

Obama'dan Putin'e uÃ§ak mesajÄ±
Obama'dan Putin'e uÃ§ak mesajÄ±

Ã‡avuÅŸoÄŸlu ile Lavrov telefonda tartÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ
Ã‡avuÅŸoÄŸlu ile Lavrov telefonda tartÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ

ErdoÄŸan, Rusya iÃ§in Nazarbayev'i aradÄ±
ErdoÄŸan Rusya iÃ§in Nazarbayev'i aradÄ±

TÃ¼rkiye'den Rusya'ya karÅŸÄ± misilleme gelebilir
TÃ¼rkiye'den Rusya'ya karÅŸÄ± misilleme gelebilir

TÃ¼rkiye de Rusya'ya karÅŸÄ± adÄ±m attÄ±
TÃ¼rkiye de Rusya'ya karÅŸÄ± adÄ±m attÄ±

Rus hÃ¼kÃ¼meti 'TÃ¼rkiye gÃ¼ndemi'yle toplanÄ±yor
Rus hÃ¼kÃ¼meti 'TÃ¼rkiye gÃ¼ndemi'yle toplanÄ±yor

TÃ¼rk ve Rus paralarÄ± dolar karÅŸÄ±sÄ±nda eridi
TÃ¼rk ve Rus paralarÄ± dolar karÅŸÄ±sÄ±nda eridi

Rusya TÃ¼rkiye'ye vize serbestisini kaldÄ±rÄ±yor
Rusya TÃ¼rkiye'ye vize serbestisini kaldÄ±rÄ±yor

Ruslar'dan tarihini unutan TÃ¼rkler'e karikatÃ¼rlÃ¼ hatÄ±rlatma
Ruslar'dan tarihini unutan TÃ¼rkler'e karikatÃ¼rlÃ¼ hatÄ±rlatma

Rusya sÄ±nÄ±ra yakÄ±n noktalarÄ± bombalÄ±yor
Rusya sÄ±nÄ±ra yakÄ±n noktalarÄ± bombalÄ±yor

Rusya, TÃ¼rkiye ile 'kÄ±rmÄ±zÄ± hattÄ±' da kesti
Rusya TÃ¼rkiye ile 'kÄ±rmÄ±zÄ± hattÄ±' da kesti

Rusya'ya, iÅŸgal ettiÄŸi KÄ±rÄ±m'dan destek
Rusya'ya iÅŸgal ettiÄŸi KÄ±rÄ±m'dan destek

Medvedev'den projeleri durdurma talimatÄ±
Medvedev'den projeleri durdurma talimatÄ±

Rusya bir kez daha yardÄ±m TIR'larÄ±nÄ± vurdu
Rusya bir kez daha yardÄ±m TIR'larÄ±nÄ± vurdu

Rusya'da TÃ¼rk iÅŸadamlarÄ±na gÃ¶zaltÄ±
Rusya'da TÃ¼rk iÅŸadamlarÄ±na gÃ¶zaltÄ±

Putin'den gerilimi artÄ±racak aÃ§Ä±klamalar
Putin'den gerilimi artÄ±racak aÃ§Ä±klamalar

Rusya'dan ErdoÄŸan-Putin gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi aÃ§Ä±klamasÄ±
Rusya'dan ErdoÄŸan-Putin gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi aÃ§Ä±klamasÄ±

Ã‡in, TÃ¼rk-Rus gerilimine uzak duracakmÄ±ÅŸ
Ã‡in TÃ¼rk-Rus gerilimine uzak duracakmÄ±ÅŸ

Rusya'dan 11,6 milyar dolarlÄ±k tehdit
Rusya'dan 11 6 milyar dolarlÄ±k tehdit

Pilot, uÃ§ak dÃ¼ÅŸÃ¼rmede yetkisini kullanmÄ±ÅŸ
Pilot uÃ§ak dÃ¼ÅŸÃ¼rmede yetkisini kullanmÄ±ÅŸ

Rus pilottan 'uyarÄ± almadÄ±k' iddiasÄ±
Rus pilottan 'uyarÄ± almadÄ±k' iddiasÄ±

Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda iki Rusya vatandaÅŸÄ± yakalandÄ±
Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda iki Rusya vatandaÅŸÄ± yakalandÄ±

Rusya'dan Ermeni tasarÄ±sÄ± hamlesi
Rusya'dan Ermeni tasarÄ±sÄ± hamlesi

Rusya gazÄ± kesti, Ukrayna 'hava'yÄ± kapattÄ±
Rusya gazÄ± kesti Ukrayna 'hava'yÄ± kapattÄ±

Rusya'dan 'sÄ±nÄ±rda uÃ§uÅŸlar sÃ¼recek' mesajÄ±
Rusya'dan 'sÄ±nÄ±rda uÃ§uÅŸlar sÃ¼recek' mesajÄ±

Lavrov: TÃ¼rkiye ile savaÅŸmayÄ±z...
Lavrov TÃ¼rkiye ile savaÅŸmayÄ±z

Rusya'da sadece bir gazete Putin'i suÃ§ladÄ±
Rusya'da sadece bir gazete Putin'i suÃ§ladÄ±

Rus ve ABD uÃ§aklarÄ± arasÄ±nda gerilim | VIDEO
Rus ve ABD uÃ§aklarÄ± arasÄ±nda gerilim VIDEO

Ä°ran ve Ã‡in'den 'uÃ§ak olayÄ±'na ilk tepki
Ä°ran ve Ã‡in'den 'uÃ§ak olayÄ±'na ilk tepki

Rusya S-400 fÃ¼zeleri yerleÅŸtiriyor
Rusya S-400 fÃ¼zeleri yerleÅŸtiriyor

Rusya, Ukrayna'ya doÄŸalgazÄ± kesti
Rusya Ukrayna'ya doÄŸalgazÄ± kesti

Rusya'dan ekonomik yaptÄ±rÄ±m tehditleri
Rusya'dan ekonomik yaptÄ±rÄ±m tehditleri

Ä°ngiltere: TÃ¼rkiye hakkÄ±nÄ± savunuyor
Ä°ngiltere TÃ¼rkiye hakkÄ±nÄ± savunuyor

Rusya: DeÄŸerlendirme iÃ§in Ã§ok erken
Rusya DeÄŸerlendirme iÃ§in Ã§ok erken

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ankara'ya geliyor
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ankara'ya geliyor

IÅžÄ°D, Rusya ile Fransa'yÄ± yakÄ±nlaÅŸtÄ±rdÄ±
IÅžÄ°D Rusya ile Fransa'yÄ± yakÄ±nlaÅŸtÄ±rdÄ±

Rusya Orta Asya Ã¼lkelerine sÄ±nÄ±rlarÄ± kapatmayÄ± tartÄ±ÅŸÄ±yor
Rusya Orta Asya Ã¼lkelerine sÄ±nÄ±rlarÄ± kapatmayÄ± tartÄ±ÅŸÄ±yor

Putin'den TÃ¼rkiye-Suriye aÃ§Ä±klamasÄ±
Putin'den TÃ¼rkiye-Suriye aÃ§Ä±klamasÄ±

Rus nÃ¼kleer belgeleri "yanlÄ±ÅŸlÄ±kla" yayÄ±nlandÄ±
Rus nÃ¼kleer belgeleri quot yanlÄ±ÅŸlÄ±kla quot yayÄ±nlandÄ±

Rusya'nÄ±n Suriye planÄ± basÄ±na sÄ±zdÄ±
Rusya'nÄ±n Suriye planÄ± basÄ±na sÄ±zdÄ±

Rusya, Suriye'de iki gÃ¼nde 277 kez saldÄ±rdÄ±
Rusya Suriye'de iki gÃ¼nde 277 kez saldÄ±rdÄ±

Putin'in kÄ±zÄ± milyarder Ã§Ä±ktÄ±
Putin'in kÄ±zÄ± milyarder Ã§Ä±ktÄ±

Rusya'nÄ±n iddiasÄ±: IÅžÄ°D'in 80 bin Ã¼yesi var
Rusya'nÄ±n iddiasÄ± IÅžÄ°D'in 80 bin Ã¼yesi var

Rusya Ã¼lkeye gelen herkesin parmak izini alacak
Rusya Ã¼lkeye gelen herkesin parmak izini alacak

Ukrayna Rusyaâ€™dan elektrik alÄ±mÄ±nÄ± durdurdu
Ukrayna Rusya dan elektrik alÄ±mÄ±nÄ± durdurdu

Rus uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n 'dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lme' ihtimali yÃ¼zde 90
Rus uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n 'dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lme' ihtimali yÃ¼zde 90

MÄ±sÄ±r'daki 80 bin Rus tahliye ediliyor
MÄ±sÄ±r'daki 80 bin Rus tahliye ediliyor

Rus uÃ§aklarÄ± daha Ã§ok muhalifleri vuruyor
Rus uÃ§aklarÄ± daha Ã§ok muhalifleri vuruyor

Rus uÃ§aÄŸÄ±yla ilgili bir iddia da Fransa'dan
Rus uÃ§aÄŸÄ±yla ilgili bir iddia da Fransa'dan

Rusya da Sina'ya uÃ§uÅŸlarÄ± durdurdu
Rusya da Sina'ya uÃ§uÅŸlarÄ± durdurdu

Ä°ngiltere'den Sisi'ye ikinci ÅŸok
Ä°ngiltere'den Sisi'ye ikinci ÅŸok

IÅžÄ°D: Rus yolcu uÃ§aÄŸÄ±nÄ± biz dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼k
IÅžÄ°D Rus yolcu uÃ§aÄŸÄ±nÄ± biz dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼k

DÃ¼ÅŸen Rus uÃ§aÄŸÄ± 10 yÄ±l Onur Air'de uÃ§muÅŸ
DÃ¼ÅŸen Rus uÃ§aÄŸÄ± 10 yÄ±l Onur Air'de uÃ§muÅŸ

Rusya doÄŸalgazda indirim yapmadÄ±, TÃ¼rkiye dava aÃ§tÄ±
Rusya doÄŸalgazda indirim yapmadÄ± TÃ¼rkiye dava aÃ§tÄ±

Esad'dan Rusya Ã¼zerinden erken seÃ§im mesajÄ±
Esad'dan Rusya Ã¼zerinden erken seÃ§im mesajÄ±

Rus endiÅŸesi ABD'yi Irak'ta karaya indirdi
Rus endiÅŸesi ABD'yi Irak'ta karaya indirdi

ABD'den Irak'a: Rusya varsa biz yokuz
ABD'den Irak'a Rusya varsa biz yokuz

Rusya: TÃ¼rkiye ile aramÄ±zda hiÃ§bir sorun yok
Rusya TÃ¼rkiye ile aramÄ±zda hiÃ§bir sorun yok

BaÄŸdat'ta ABD'yi endiÅŸelendiren iÅŸbirliÄŸi
BaÄŸdat'ta ABD'yi endiÅŸelendiren iÅŸbirliÄŸi

'KÃ¼balÄ± askerler de Suriye'de iddiasÄ±
KÃ¼balÄ± askerler de Suriye'de iddiasÄ±

Rusya: Bizim iÃ§in Esad deÄŸil Suriye Ã¶nemli
Rusya Bizim iÃ§in Esad deÄŸil Suriye Ã¶nemli

ABD ve Rus bÃ¼yÃ¼kelÃ§ileri DÄ±ÅŸiÅŸleri'ne Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±
ABD ve Rus bÃ¼yÃ¼kelÃ§ileri DÄ±ÅŸiÅŸleri'ne Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±

TÃ¼rkiye'den ABD ve Rusya'ya PYD ikazÄ±
TÃ¼rkiye'den ABD ve Rusya'ya PYD ikazÄ±

Putin: TÃ¼rkiye en Ã¶nemli ortaklarÄ±mÄ±zdan
Putin TÃ¼rkiye en Ã¶nemli ortaklarÄ±mÄ±zdan

Åžam'da Rusya BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'ne roketli saldÄ±rÄ±
Åžam'da Rusya BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'ne roketli saldÄ±rÄ±

Rusya'nÄ±n TÃ¼rkiye gÃ¶zlem uÃ§uÅŸlarÄ± ertelendi
Rusya'nÄ±n TÃ¼rkiye gÃ¶zlem uÃ§uÅŸlarÄ± ertelendi

Uzmanlar: Rusya hesap hatasÄ± yapÄ±yor
Uzmanlar Rusya hesap hatasÄ± yapÄ±yor

Moskova'da Ortaasya kÃ¶kenli 10 kiÅŸiye gÃ¶zaltÄ±
Moskova'da Ortaasya kÃ¶kenli 10 kiÅŸiye gÃ¶zaltÄ±

FarklÄ± Ã¼lkelerin mizah kÃ¼ltÃ¼rÃ¼
FarklÄ± Ã¼lkelerin mizah kÃ¼ltÃ¼rÃ¼

Rusya itiraf etti: 200 muhalifi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼k
Rusya itiraf etti 200 muhalifi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼k

Ä°ran: Rusya'ya gÃ¼venilmez
Ä°ran Rusya'ya gÃ¼venilmez

Rus jetleri ABD uÃ§aklarÄ±nÄ± engelledi
Rus jetleri ABD uÃ§aklarÄ±nÄ± engelledi

Rusya, Hazar'dan Suriye'ye 26 fÃ¼ze attÄ± | HARÄ°TA | VIDEO
Rusya Hazar'dan Suriye'ye 26 fÃ¼ze attÄ± HARÄ°TA VIDEO

Rusya havadan, Esad karadan
Rusya havadan Esad karadan

Rus devlet televizyonunda skandal
Rus devlet televizyonunda skandal

ABD, NATO ve Ä°ngiltere'den TÃ¼rkiye'ye destek
ABD NATO ve Ä°ngiltere'den TÃ¼rkiye'ye destek

Rusya 'elektronik silahlar'Ä± da gÃ¶nderiyor
Rusya 'elektronik silahlar'Ä± da gÃ¶nderiyor

NorveÃ§, Rusya'dan gelen Suriyelileri geri gÃ¶nderiyor
NorveÃ§ Rusya'dan gelen Suriyelileri geri gÃ¶nderiyor

Rusya'nÄ±n sÄ±nÄ±r ihlali 'navigasyon hatasÄ±' imiÅŸ
Rusya'nÄ±n sÄ±nÄ±r ihlali 'navigasyon hatasÄ±' imiÅŸ

Rus uÃ§aklarÄ± TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± ihlal etti
Rus uÃ§aklarÄ± TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± ihlal etti

Rusya dokuz hedefi daha bombaladÄ±
Rusya dokuz hedefi daha bombaladÄ±

Robert Fisk: Rusya Suriye'de neyin peÅŸinde?
Robert Fisk Rusya Suriye'de neyin peÅŸinde

Rusya bugÃ¼n de 12 hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenledi
Rusya bugÃ¼n de 12 hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenledi

Suriye'de Rus savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ | VIDEO
Suriye'de Rus savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ VIDEO

Rusya: Suriye'deki hava saldÄ±rÄ±larÄ± 3-4 ay sÃ¼recek
Rusya Suriye'deki hava saldÄ±rÄ±larÄ± 3-4 ay sÃ¼recek

Rusya'dan Irak'a da operasyon sinyali
Rusya'dan Irak'a da operasyon sinyali

Rusya BMGK'ya Suriye tasarÄ±sÄ± sunacak
Rusya BMGK'ya Suriye tasarÄ±sÄ± sunacak

Rusya'dan Ukrayna'ya misilleme
Rusya'dan Ukrayna'ya misilleme

Rusya, IÅžÄ°D'le mÃ¼cadele ÅŸartÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Rusya IÅžÄ°D'le mÃ¼cadele ÅŸartÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Sovyetler'i bu Ã§ocuk yÄ±ktÄ±
Sovyetler'i bu Ã§ocuk yÄ±ktÄ±

Rusya'da 'Stalinizm ile mÃ¼cadele' Ã¶nerisi
Rusya'da 'Stalinizm ile mÃ¼cadele' Ã¶nerisi

'KÄ±rÄ±m'a abluka' tartÄ±ÅŸmalara neden oldu
KÄ±rÄ±m'a abluka' tartÄ±ÅŸmalara neden oldu

Rusya'nÄ±n Suriye'ye mÃ¼dahale tartÄ±ÅŸmasÄ± bÃ¼yÃ¼yor
Rusya'nÄ±n Suriye'ye mÃ¼dahale tartÄ±ÅŸmasÄ± bÃ¼yÃ¼yor

36 yÄ±l sonra yeni bir Afganistan senaryosu mu?
36 yÄ±l sonra yeni bir Afganistan senaryosu mu

Rus milliyetÃ§isi Moskova'da tutuklandÄ±
Rus milliyetÃ§isi Moskova'da tutuklandÄ±

Suriye'de Rus askeri Ã¼ssÃ¼ne saldÄ±rÄ±
Suriye'de Rus askeri Ã¼ssÃ¼ne saldÄ±rÄ±

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±: Suriye'yi destekleyeceÄŸiz
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Suriye'yi destekleyeceÄŸiz

Rusya habersiz askeri tatbikata baÅŸladÄ±
Rusya habersiz askeri tatbikata baÅŸladÄ±

Rusya, BMGK'daki veto sÄ±nÄ±rlamasÄ±nÄ± veto etti
Rusya BMGK'daki veto sÄ±nÄ±rlamasÄ±nÄ± veto etti

Rusya: Biz IÅžÄ°D'i bombalamadÄ±k
Rusya Biz IÅžÄ°D'i bombalamadÄ±k

Rusya'nÄ±n Wikipedia yasaÄŸÄ± kalktÄ±
Rusya'nÄ±n Wikipedia yasaÄŸÄ± kalktÄ±

Rusya, Wikipedia'nÄ±n uyuÅŸturucu maddesini yasakladÄ±
Rusya Wikipedia'nÄ±n uyuÅŸturucu maddesini yasakladÄ±

Rus kÃ¼tÃ¼phanesi TÃ¼rk edebiyatÄ± zengini
Rus kÃ¼tÃ¼phanesi TÃ¼rk edebiyatÄ± zengini

Suud yÃ¶netimi Moskova'yÄ± ikna edebilir
Suud yÃ¶netimi Moskova'yÄ± ikna edebilir

Rus militanlar Suriye'de savaÅŸmaya hazÄ±rmÄ±ÅŸ
Rus militanlar Suriye'de savaÅŸmaya hazÄ±rmÄ±ÅŸ

Rusya'dan Ä°sveÃ§'e "diplomat" cevabÄ±
Rusya'dan Ä°sveÃ§'e quot diplomat quot cevabÄ±

NATO ve Rus uÃ§aklarÄ± bugÃ¼n 12 kez karÅŸÄ±laÅŸtÄ±
NATO ve Rus uÃ§aklarÄ± bugÃ¼n 12 kez karÅŸÄ±laÅŸtÄ±

Rusya'da iÅŸkence karÅŸÄ±tÄ± STK kendini feshediyor
Rusya'da iÅŸkence karÅŸÄ±tÄ± STK kendini feshediyor

Rusya, boru hattÄ± teklifini Ankara'ya sundu
Rusya boru hattÄ± teklifini Ankara'ya sundu

NATO tehdidi Rusya'ya deniz doktrinini deÄŸiÅŸtirtti
NATO tehdidi Rusya'ya deniz doktrinini deÄŸiÅŸtirtti

Rusya, kendi kredi derecelendirme ajansÄ±nÄ± kuruyor

Suudi Arabistan'dan Rusya'ya yatÄ±rÄ±m
Suudi Arabistan'dan Rusya'ya yatÄ±rÄ±m

Rusya ilk olarak Romanya'daki fÃ¼zeleri vuracak
Rusya ilk olarak Romanya'daki fÃ¼zeleri vuracak

Rusya'dan Ä°ran'a yatÄ±rÄ±m teklifi
Rusya'dan Ä°ran'a yatÄ±rÄ±m teklifi

Rusya'da kalitesiz malzeme faciasÄ±
Rusya'da kalitesiz malzeme faciasÄ±

Rusya'da askeri bina Ã§Ã¶ktÃ¼: 23 Ã¶lÃ¼
Rusya'da askeri bina Ã§Ã¶ktÃ¼ 23 Ã¶lÃ¼

RuslarÄ±n yÃ¼zde 42'si parayÄ± Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸe tercih ediyor
RuslarÄ±n yÃ¼zde 42'si parayÄ± Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸe tercih ediyor

Rusya'da peÅŸpeÅŸe iki zirve: BRICS ve ÅžÄ°Ã–
Rusya'da peÅŸpeÅŸe iki zirve BRICS ve ÅžÄ°Ã–

Rusya'dan, Ermenistan'a silah kredisi
Rusya'dan Ermenistan'a silah kredisi

Putin ile Ruhani Rusya'da buluÅŸacak
Putin ile Ruhani Rusya'da buluÅŸacak

Soyuz roketi baÅŸarÄ±yla fÄ±rlatÄ±ldÄ±
Soyuz roketi baÅŸarÄ±yla fÄ±rlatÄ±ldÄ±

Pentagon, Rusya ve Ã‡in iÃ§in savaÅŸ stratejisini geliÅŸtirdi
Pentagon Rusya ve Ã‡in iÃ§in savaÅŸ stratejisini geliÅŸtirdi

Moskova ve Paris Mistral tazminatÄ±nda anlaÅŸtÄ±
Moskova ve Paris Mistral tazminatÄ±nda anlaÅŸtÄ±

Rusya'da BaltÄ±k Ã¼lkelerinin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na soruÅŸturma
Rusya'da BaltÄ±k Ã¼lkelerinin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na soruÅŸturma

Ukrayna, Rusya'dan doÄŸalgaz alÄ±mÄ±nÄ± durdurdu
Ukrayna Rusya'dan doÄŸalgaz alÄ±mÄ±nÄ± durdurdu

KÄ±rÄ±m'da bÃ¼yÃ¼k yolsuzluk iddiasÄ±
KÄ±rÄ±m'da bÃ¼yÃ¼k yolsuzluk iddiasÄ±

KÄ±rÄ±m Sanayi BakanÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
KÄ±rÄ±m Sanayi BakanÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

TacikistanlÄ± iÅŸadamlarÄ± Rusya pazarÄ±nda
TacikistanlÄ± iÅŸadamlarÄ± Rusya pazarÄ±nda

GÃ¼ney Osetya, Rusya'ya entegre oluyor
GÃ¼ney Osetya Rusya'ya entegre oluyor

Rusya, Polonya ve Romanya'yÄ± tehdit etti
Rusya Polonya ve Romanya'yÄ± tehdit etti

DÃ¶rt Ã¼lke Ukrayna iÃ§in Paris'te toplandÄ±
DÃ¶rt Ã¼lke Ukrayna iÃ§in Paris'te toplandÄ±

TÃ¼rk Heyeti'nin KÄ±rÄ±m raporu Rusya'yÄ± rahatsÄ±z etti
TÃ¼rk Heyeti'nin KÄ±rÄ±m raporu Rusya'yÄ± rahatsÄ±z etti

Rusya'ya 3. haciz Avusturya'dan geldi
Rusya'ya 3 haciz Avusturya'dan geldi

Yunanistan ve Rusya TÃ¼rk AkÄ±mÄ±'na imza attÄ±
Yunanistan ve Rusya TÃ¼rk AkÄ±mÄ±'na imza attÄ±

Rus ekonomisi bu yÄ±l yÃ¼zde 3 kÃ¼Ã§Ã¼ldÃ¼
Rus ekonomisi bu yÄ±l yÃ¼zde 3 kÃ¼Ã§Ã¼ldÃ¼

Rusya'dan TÃ¼rkiye'ye nota
Rusya'dan TÃ¼rkiye'ye nota

Rusya, uzaya asker yerleÅŸtiriyor
Rusya uzaya asker yerleÅŸtiriyor

Rusya'da Ã¶len askerlerin isminin gizlenmesine tepki
Rusya'da Ã¶len askerlerin isminin gizlenmesine tepki

Rusya ile Ukrayna arasÄ±nda yeni bir borÃ§ krizi
Rusya ile Ukrayna arasÄ±nda yeni bir borÃ§ krizi

Rusya'dan Ä°HA'yÄ± etkisiz hale getirecek silah
Rusya'dan Ä°HA'yÄ± etkisiz hale getirecek silah

Snowden ifÅŸa etti, Ä°ngiltere ajanlarÄ±nÄ± geri Ã§ekiyor
Snowden ifÅŸa etti Ä°ngiltere ajanlarÄ±nÄ± geri Ã§ekiyor

Rusya'da 2. DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'ndan kalma bomba patladÄ±
Rusya'da 2 DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'ndan kalma bomba patladÄ±

Rus milliyetÃ§i Potkin "akÄ±llÄ±" Ã§Ä±ktÄ±
Rus milliyetÃ§i Potkin quot akÄ±llÄ± quot Ã§Ä±ktÄ±

Rus bakan: SÃ¼per gÃ¼Ã§ olmamÄ±z iÃ§in 50 yÄ±l geÃ§meli
Rus bakan SÃ¼per gÃ¼Ã§ olmamÄ±z iÃ§in 50 yÄ±l geÃ§meli

Putin, yabancÄ± sermaye af yasasÄ±nÄ± imzaladÄ±
Putin yabancÄ± sermaye af yasasÄ±nÄ± imzaladÄ±

Ä°ngiltere'den Rusya'ya karÅŸÄ± ABD fÃ¼ze Ã¼ssÃ¼
Ä°ngiltere'den Rusya'ya karÅŸÄ± ABD fÃ¼ze Ã¼ssÃ¼

Ukrayna, KÄ±rÄ±m'Ä± almak iÃ§in dava aÃ§Ä±yor
Ukrayna KÄ±rÄ±m'Ä± almak iÃ§in dava aÃ§Ä±yor

Ukrayna'da yabancÄ± ordulara izin Ã§Ä±ktÄ±
Ukrayna'da yabancÄ± ordulara izin Ã§Ä±ktÄ±

Ã‡in ve Rusya ve Ä°ranlÄ± bakanlar gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Ã‡in ve Rusya ve Ä°ranlÄ± bakanlar gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Rusya en bÃ¼yÃ¼k askeri yapÄ±lanma dÃ¶neminde
Rusya en bÃ¼yÃ¼k askeri yapÄ±lanma dÃ¶neminde

Ukrayna, Rusya ile sorununu UCM'ye taÅŸÄ±yor
Ukrayna Rusya ile sorununu UCM'ye taÅŸÄ±yor

Ukrayna, Rusya'dan tazminat istiyor
Ukrayna Rusya'dan tazminat istiyor

Sibirya'da 'ABD'ye baÄŸlanma' mitingi
Sibirya'da 'ABD'ye baÄŸlanma' mitingi

Rusya, Baykonur'dan fÃ¼ze fÄ±rlatmaya ara verdi
Rusya Baykonur'dan fÃ¼ze fÄ±rlatmaya ara verdi

Rusya 89 AvrupalÄ± ismi "kara listeye" aldÄ±
Rusya 89 AvrupalÄ± ismi quot kara listeye quot aldÄ±

Rusya'dan AvrupalÄ± politikacÄ±lara seyahat yasaÄŸÄ±
Rusya'dan AvrupalÄ± politikacÄ±lara seyahat yasaÄŸÄ±

Rusya'dan KÄ±rÄ±m Tatar Meclis BaÅŸkanÄ±na dava
Rusya'dan KÄ±rÄ±m Tatar Meclis BaÅŸkanÄ±na dava

NATO'dan Rusya'ya aÃ§Ä±k Ã§ek; 'beraber Ã§alÄ±ÅŸalÄ±m'...
NATO'dan Rusya'ya aÃ§Ä±k Ã§ek 'beraber Ã§alÄ±ÅŸalÄ±m'

Rus milletvekili, Karadeniz'in adÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmek istiyor
Rus milletvekili Karadeniz'in adÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmek istiyor

Rusya, Suriye'de 80 kiÅŸiyi tahliye etti
Rusya Suriye'de 80 kiÅŸiyi tahliye etti

NATO'nun mÃ¼stakbel komutanÄ± birliÄŸi zayÄ±flÄ±kla suÃ§ladÄ±
NATO'nun mÃ¼stakbel komutanÄ± birliÄŸi zayÄ±flÄ±kla suÃ§ladÄ±

Putin, IÅžÄ°D iÃ§in BatÄ±'yÄ± suÃ§ladÄ±
Putin IÅžÄ°D iÃ§in BatÄ±'yÄ± suÃ§ladÄ±

KÄ±rgÄ±zistan Rusya'dan 80 milyon dolarlÄ±k silah aldÄ±
KÄ±rgÄ±zistan Rusya'dan 80 milyon dolarlÄ±k silah aldÄ±

Rusya, TÃ¼rk AkÄ±mÄ±'nÄ±n Yunanistan ayaÄŸÄ±nÄ± finanse etmeyecek
Rusya TÃ¼rk AkÄ±mÄ±'nÄ±n Yunanistan ayaÄŸÄ±nÄ± finanse etmeyecek

BakÃ¼ ile Moskova arasÄ±nda stratejik ortaklÄ±k
BakÃ¼ ile Moskova arasÄ±nda stratejik ortaklÄ±k

Rusya'da nÃ¼kleer eÄŸitim alacak Ã¶ÄŸrenciler belirlendi
Rusya'da nÃ¼kleer eÄŸitim alacak Ã¶ÄŸrenciler belirlendi

Rusya: Irak'a silah desteÄŸine hazÄ±rÄ±z
Rusya Irak'a silah desteÄŸine hazÄ±rÄ±z

Ukrayna ile Rusya arasÄ±ndaki askeri iÅŸbirliÄŸi bitti
Ukrayna ile Rusya arasÄ±ndaki askeri iÅŸbirliÄŸi bitti

Rusya tehlikeli gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ STK'yÄ± kapatacak
Rusya tehlikeli gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ STK'yÄ± kapatacak

Rusya, silah ticareti anlaÅŸmasÄ±nÄ± kabul etmedi
Rusya silah ticareti anlaÅŸmasÄ±nÄ± kabul etmedi

TÃ¼rkmenistan Rusya ile Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±k anlaÅŸmasÄ±nÄ± bozdu
TÃ¼rkmenistan Rusya ile Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±k anlaÅŸmasÄ±nÄ± bozdu

Rusya KÄ±rÄ±m'daki varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendirecek
Rusya KÄ±rÄ±m'daki varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendirecek

RuslarÄ±n Ã§oÄŸu ABD'yi tehdit gÃ¶rÃ¼yor
RuslarÄ±n Ã§oÄŸu ABD'yi tehdit gÃ¶rÃ¼yor

Kutlamalar Rusya'nÄ±n gÃ¶vde gÃ¶sterisine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ | FOTO
Kutlamalar Rusya'nÄ±n gÃ¶vde gÃ¶sterisine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ FOTO

Rusya'da 'radikalliÄŸi teÅŸvik'in cezasÄ± 10 kat arttÄ±
Rusya'da 'radikalliÄŸi teÅŸvik'in cezasÄ± 10 kat arttÄ±

Ã–zbek lider Moskova'da zafer tÃ¶renine katÄ±lmÄ±yor
Ã–zbek lider Moskova'da zafer tÃ¶renine katÄ±lmÄ±yor

Ruslar'Ä±n satÄ±n alma gÃ¼cÃ¼ yÃ¼zde 35 azaldÄ±
Ruslar'Ä±n satÄ±n alma gÃ¼cÃ¼ yÃ¼zde 35 azaldÄ±

Rus uzay aracÄ± kontrol edilemiyor
Rus uzay aracÄ± kontrol edilemiyor

Rusya: TÃ¼rkiye ile iliÅŸkilerimiz bozulmaz
Rusya TÃ¼rkiye ile iliÅŸkilerimiz bozulmaz

Rusya'da 400 bin hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ye genel af
Rusya'da 400 bin hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ye genel af

Ruslar Beyaz Saray'Ä± 'hack'lemiÅŸ
Ruslar Beyaz Saray'Ä± 'hack'lemiÅŸ

Rusya, Ermenistan'da hava tatbikatÄ± yapÄ±yor
Rusya Ermenistan'da hava tatbikatÄ± yapÄ±yor

Rusya'da balÄ±kÃ§Ä± gemisi battÄ±; 54 Ã¶lÃ¼
Rusya'da balÄ±kÃ§Ä± gemisi battÄ± 54 Ã¶lÃ¼

Putin'den Rusya MÃ¼ftÃ¼sÃ¼'ne Ã¶dÃ¼l
Putin'den Rusya MÃ¼ftÃ¼sÃ¼'ne Ã¶dÃ¼l

Putin: Her tÃ¼rlÃ¼ tehdide cevap veririz
Putin Her tÃ¼rlÃ¼ tehdide cevap veririz

Moskova, ABD'yi Ukrayna'yÄ± kÄ±ÅŸkÄ±rtmakla suÃ§ladÄ±
Moskova ABD'yi Ukrayna'yÄ± kÄ±ÅŸkÄ±rtmakla suÃ§ladÄ±

Nemtsov taraftarlarÄ± 'Ä°slam izi' iddiasÄ±na inanmÄ±yor
Nemtsov taraftarlarÄ± 'Ä°slam izi' iddiasÄ±na inanmÄ±yor

Putin'e gÃ¶re de muhalif liderin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi siyasi amaÃ§lÄ±
Putin'e gÃ¶re de muhalif liderin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi siyasi amaÃ§lÄ±

Rus muhalif lider Nemtsov Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Rus muhalif lider Nemtsov Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Rusya, Kazakistan'la askeri arsa anlaÅŸmasÄ±nÄ± yeniledi
Rusya Kazakistan'la askeri arsa anlaÅŸmasÄ±nÄ± yeniledi

Rus muhalifler bÃ¼yÃ¼k gÃ¶steriye hazÄ±rlanÄ±yor
Rus muhalifler bÃ¼yÃ¼k gÃ¶steriye hazÄ±rlanÄ±yor

Rusya'nÄ±n Avrupa'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ ve sol partilerle 'arasÄ± iyi'
Rusya'nÄ±n Avrupa'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ ve sol partilerle 'arasÄ± iyi'

Rusya yÃ¼ksek mahkemesi baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ±nÄ± onadÄ±
Rusya yÃ¼ksek mahkemesi baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ±nÄ± onadÄ±

Rusya, Ã‡in ve Hindistan'dan yeni ipek yolu projesi
Rusya Ã‡in ve Hindistan'dan yeni ipek yolu projesi

Rusya'da asÄ±rlÄ±k kÃ¼tÃ¼phanede 4 milyon kitap kÃ¼l oldu
Rusya'da asÄ±rlÄ±k kÃ¼tÃ¼phanede 4 milyon kitap kÃ¼l oldu

Rusya ve Ä°ran arasÄ±nda ilk askeri anlaÅŸma
Rusya ve Ä°ran arasÄ±nda ilk askeri anlaÅŸma

Rus istihbarat gemisi KÃ¼ba'da
Rus istihbarat gemisi KÃ¼ba'da

Rusya'da like ve retweet yapana da hapis cezasÄ±
Rusya'da like ve retweet yapana da hapis cezasÄ±

Moskova'da DoÄŸu rÃ¼zgÃ¢rÄ± esti
Moskova'da DoÄŸu rÃ¼zgÃ rÄ± esti

Ermenistan Rusya arasÄ±nda cinayet gerilimi
Ermenistan Rusya arasÄ±nda cinayet gerilimi

Rusya hakaret karikatÃ¼rlerini yayÄ±nlayanlarÄ± cezalandÄ±racak
Rusya hakaret karikatÃ¼rlerini yayÄ±nlayanlarÄ± cezalandÄ±racak

Rusya, dÃ¶viz politikasÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yor
Rusya dÃ¶viz politikasÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yor

Rus asker Ermenistan'da altÄ± kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼
Rus asker Ermenistan'da altÄ± kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

Moskova'da muhalifler gÃ¶steri dÃ¼zenledi
Moskova'da muhalifler gÃ¶steri dÃ¼zenledi

Rusya IÅžÄ°D ve Nusra'yÄ± terÃ¶r listesine aldÄ±
Rusya IÅžÄ°D ve Nusra'yÄ± terÃ¶r listesine aldÄ±

Tacik iÅŸÃ§iler Rusya'dan 1 milyar ruble alacaklÄ±
Tacik iÅŸÃ§iler Rusya'dan 1 milyar ruble alacaklÄ±

Putin ve Nazarbayev bu sene 10'uncu kez gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Putin ve Nazarbayev bu sene 10'uncu kez gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Moskova'da Ã‡arlÄ±k Sergisi
Moskova'da Ã‡arlÄ±k Sergisi

Ä°Ã§ ve dÄ±ÅŸ tehditlerin gÃ¶lgesinde Rusya ekonomik krizi
Ä°Ã§ ve dÄ±ÅŸ tehditlerin gÃ¶lgesinde Rusya ekonomik krizi

Rusya, piyasalardaki dalgalanmayÄ± spekÃ¼latÃ¶rlere baÄŸladÄ±
Rusya piyasalardaki dalgalanmayÄ± spekÃ¼latÃ¶rlere baÄŸladÄ±

Rusya'da dolar rekor kÄ±rmaya devam ediyor
Rusya'da dolar rekor kÄ±rmaya devam ediyor

Rusya Orta Asya'ya tren seferlerini iptal ediyor
Rusya Orta Asya'ya tren seferlerini iptal ediyor

Putin: SSCB Ã¼lkelerine biz baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k verdik
Putin SSCB Ã¼lkelerine biz baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k verdik

Rusya, ABD'den beyaz et alÄ±mlarÄ±nÄ± durdurdu
Rusya ABD'den beyaz et alÄ±mlarÄ±nÄ± durdurdu

Rusya - TÃ¼rkiye: Zorunlu yakÄ±nlaÅŸma...
Rusya - TÃ¼rkiye Zorunlu yakÄ±nlaÅŸma

Rusya'da 'koalisyon hÃ¼kÃ¼met' Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±
Rusya'da 'koalisyon hÃ¼kÃ¼met' Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±

Tiflis'ten Rusya-Abhazya ortaklÄ±k anlaÅŸmasÄ±na tepki
Tiflis'ten Rusya-Abhazya ortaklÄ±k anlaÅŸmasÄ±na tepki

Rusya'da gÄ±da fiyatlarÄ±nda bÃ¼yÃ¼k artÄ±ÅŸ
Rusya'da gÄ±da fiyatlarÄ±nda bÃ¼yÃ¼k artÄ±ÅŸ

Rusya'dan ruble devrimi
Rusya'dan ruble devrimi

Rusya da KudÃ¼s'ten endiÅŸeli
Rusya da KudÃ¼s'ten endiÅŸeli

Rusya mali piyasalarÄ±nda risk arttÄ±
Rusya mali piyasalarÄ±nda risk arttÄ±

Rusya'da Tacik bir uyuÅŸturcu lideri tutuklandÄ±
Rusya'da Tacik bir uyuÅŸturcu lideri tutuklandÄ±

Rusya, diÄŸer Ã¼lkelerdeki Ã¼slerini geliÅŸtiriyor
Rusya diÄŸer Ã¼lkelerdeki Ã¼slerini geliÅŸtiriyor

Rus milliyetÃ§ilerinden Ä°slam karÅŸÄ±tÄ± eylem
Rus milliyetÃ§ilerinden Ä°slam karÅŸÄ±tÄ± eylem

Rusya da DoÄŸu Akdeniz'e mÃ¼dahil oluyor
Rusya da DoÄŸu Akdeniz'e mÃ¼dahil oluyor

Rusya'daki baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ±na karÅŸÄ± protestolar
Rusya'daki baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ±na karÅŸÄ± protestolar

Rusya, dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k hapishanesini aÃ§tÄ±
Rusya dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k hapishanesini aÃ§tÄ±

Rusya'nÄ±n kredi notu dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Rusya'nÄ±n kredi notu dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DÃ¼ÅŸen petrol fiyatlarÄ± Rusya'yÄ± da etkiledi
DÃ¼ÅŸen petrol fiyatlarÄ± Rusya'yÄ± da etkiledi

Rusya Azerbaycan arasÄ±nda askeri yakÄ±nlaÅŸma

Rus papaz: Ä°lk Hristiyanlar MÃ¼slÃ¼manlar gibi oruÃ§ tutardÄ±
Rus papaz Ä°lk Hristiyanlar MÃ¼slÃ¼manlar gibi oruÃ§ tutardÄ±

Rusya'da gÃ¼ndem internet sansÃ¼rÃ¼
Rusya'da gÃ¼ndem internet sansÃ¼rÃ¼

Rusya'dan Facebook ve Twitter'a ofis aÃ§ma baskÄ±sÄ±
Rusya'dan Facebook ve Twitter'a ofis aÃ§ma baskÄ±sÄ±

Rusya'da 'vatandaÅŸlÄ±k' tartÄ±ÅŸmasÄ± bÃ¼yÃ¼yor
Rusya'da 'vatandaÅŸlÄ±k' tartÄ±ÅŸmasÄ± bÃ¼yÃ¼yor

400 bin Ã–zbek'e Rusya'ya giriÅŸ yasaÄŸÄ±
400 bin Ã–zbek'e Rusya'ya giriÅŸ yasaÄŸÄ±

Rusya'dan 700 milyar ruble kaÃ§Ä±rÄ±lmÄ±ÅŸ
Rusya'dan 700 milyar ruble kaÃ§Ä±rÄ±lmÄ±ÅŸ

Putin MoÄŸolistan'la 15 anlaÅŸma imzaladÄ±
Putin MoÄŸolistan'la 15 anlaÅŸma imzaladÄ±

Moskova'da Ã–zbekistan Ä°slam Hareketi Ã¼yeleri tutuklandÄ±
Moskova'da Ã–zbekistan Ä°slam Hareketi Ã¼yeleri tutuklandÄ±

Rusya'da baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ± yargÄ±da
Rusya'da baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ± yargÄ±da

Rusya, bankalarÄ±na milyarlÄ±k yardÄ±m yaptÄ±

90 Rus tÄ±rÄ± Ukrayna sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± geÃ§ti
90 Rus tÄ±rÄ± Ukrayna sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± geÃ§ti

Rusya'daki mÃ¼lteciler mitingle sesini duyuracak
Rusya'daki mÃ¼lteciler mitingle sesini duyuracak

Rus basÄ±nÄ±ndan Ã¶zetler
Rus basÄ±nÄ±ndan Ã¶zetler

Rus basÄ±nÄ±ndan Ã¶zetler
Rus basÄ±nÄ±ndan Ã¶zetler

TÃ¼rkiye'nin Moskova BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'ne ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±
TÃ¼rkiye'nin Moskova BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'ne ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±

Rusya ve Ã‡in dolardan vazgeÃ§iyor
Rusya ve Ã‡in dolardan vazgeÃ§iyor

Rus hahambaÅŸÄ±ndan Ä°srail'e yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Rus hahambaÅŸÄ±ndan Ä°srail'e yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Rusya KÃ¼baâ€™daki istihbarat Ã¼ssÃ¼nÃ¼ tekrar aÃ§Ä±yor
Rusya KÃ¼ba daki istihbarat Ã¼ssÃ¼nÃ¼ tekrar aÃ§Ä±yor

Rus dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼r: Rusya Ukrayna'dan ders almalÄ±
Rus dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼r Rusya Ukrayna'dan ders almalÄ±

Putin, BDT istihbarat ÅŸefleri ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Putin BDT istihbarat ÅŸefleri ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Putin, Sibirya'yÄ± otoyollarla Ã§eviriyor
Putin Sibirya'yÄ± otoyollarla Ã§eviriyor

Rusya Belarus'a fÃ¼ze sistemi hediye etti
Rusya Belarus'a fÃ¼ze sistemi hediye etti

Genelkurmay'Ä±n aÃ§Ä±klamasÄ± Rus basÄ±nÄ±nda
Genelkurmay'Ä±n aÃ§Ä±klamasÄ± Rus basÄ±nÄ±nda

Rusya'da dini kuruluÅŸlara siyah - beyaz fiÅŸleme
Rusya'da dini kuruluÅŸlara siyah - beyaz fiÅŸleme

Rusya'da ilk defa bir senatÃ¶rÃ¼n dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±
Rusya'da ilk defa bir senatÃ¶rÃ¼n dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±

Rusya'da gÃ¶Ã§menleri Ã¶ldÃ¼ren Ã§ete Ã¼yelerine hapis cezasÄ±
Rusya'da gÃ¶Ã§menleri Ã¶ldÃ¼ren Ã§ete Ã¼yelerine hapis cezasÄ±

Rusya yabancÄ± kelime kullanÄ±mÄ±nÄ± yasaklÄ±yor
Rusya yabancÄ± kelime kullanÄ±mÄ±nÄ± yasaklÄ±yor

Rus dazlaklar 10 yÄ±lda 600 gÃ¶Ã§meni Ã¶ldÃ¼rdÃ¼
Rus dazlaklar 10 yÄ±lda 600 gÃ¶Ã§meni Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

Rusya'da fÄ±rtÄ±nada 10 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Rusya'da fÄ±rtÄ±nada 10 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

Rusya'dan Moldova'ya AB yaptÄ±rÄ±mlarÄ± geliyor
Rusya'dan Moldova'ya AB yaptÄ±rÄ±mlarÄ± geliyor

Rusya'da MÃ¼slÃ¼man Ã§ocuklara yaz okulu
Rusya'da MÃ¼slÃ¼man Ã§ocuklara yaz okulu

Rusya'da bir yÄ±lda 500 Tacik Ã¶ldÃ¼
Rusya'da bir yÄ±lda 500 Tacik Ã¶ldÃ¼

Volgograd yeniden Stalingrad oluyor
Volgograd yeniden Stalingrad oluyor

Rusya, ABD'li imamÄ± Ã¼lkeye almadÄ±
Rusya ABD'li imamÄ± Ã¼lkeye almadÄ±

Rusya, Pakistan ambargosunu da deliyor
Rusya Pakistan ambargosunu da deliyor

Rusya'dan Ukrayna'ya 'insani yardÄ±m koridoru' teklifi
Rusya'dan Ukrayna'ya 'insani yardÄ±m koridoru' teklifi

Haydar Cemal: KÄ±rÄ±m ilhakÄ±nÄ±n sonuÃ§larÄ± aÄŸÄ±r olabilir
Haydar Cemal KÄ±rÄ±m ilhakÄ±nÄ±n sonuÃ§larÄ± aÄŸÄ±r olabilir

Rusya'da 41 Ã–zbek iÅŸÃ§i tutuklandÄ±
Rusya'da 41 Ã–zbek iÅŸÃ§i tutuklandÄ±

Suriye okullarÄ±nda RusÃ§a zorunluÄŸu
Suriye okullarÄ±nda RusÃ§a zorunluÄŸu

Rusya'da gardiyanlara 'Ä°slam' seminerleri verildi
Rusya'da gardiyanlara 'Ä°slam' seminerleri verildi

Rus vekile rÃ¼ÅŸvetten hapis
Rus vekile rÃ¼ÅŸvetten hapis

Rusya'nÄ±n Åžam sevkiyatÄ±nÄ± TÃ¼rk ÅŸirketler yapmÄ±ÅŸ
Rusya'nÄ±n Åžam sevkiyatÄ±nÄ± TÃ¼rk ÅŸirketler yapmÄ±ÅŸ

Esad'dan Rusya'ya veto teÅŸekkÃ¼rÃ¼
Esad'dan Rusya'ya veto teÅŸekkÃ¼rÃ¼

Putin: Jeopolitik oyunlarÄ± sonlandÄ±rma zamanÄ± geldi
Putin Jeopolitik oyunlarÄ± sonlandÄ±rma zamanÄ± geldi

DoÄŸalgaz savaÅŸÄ±na bir hafta kaldÄ±
DoÄŸalgaz savaÅŸÄ±na bir hafta kaldÄ±

Rusya'da beklenen vatandaÅŸlÄ±k kanunu onaylandÄ±
Rusya'da beklenen vatandaÅŸlÄ±k kanunu onaylandÄ±

Rusya'da camilerde gÃ¶Ã§menlere RusÃ§a Ã¶ÄŸretilecek
Rusya'da camilerde gÃ¶Ã§menlere RusÃ§a Ã¶ÄŸretilecek

Rusya'da Ã–zbek iÅŸÃ§ilerin kaldÄ±ÄŸÄ± ev yandÄ±: 6 Ã–lÃ¼
Rusya'da Ã–zbek iÅŸÃ§ilerin kaldÄ±ÄŸÄ± ev yandÄ± 6 Ã–lÃ¼

Putin Ukrayna sÄ±nÄ±rÄ±ndaki tatbikatÄ± sonlandÄ±rdÄ±
Putin Ukrayna sÄ±nÄ±rÄ±ndaki tatbikatÄ± sonlandÄ±rdÄ±

Putin'den bÃ¼rokraside Ã¼st dÃ¼zey atamalar
Putin'den bÃ¼rokraside Ã¼st dÃ¼zey atamalar

Almanya'nÄ±n Rusya dilemmasÄ±
Almanya'nÄ±n Rusya dilemmasÄ±

ABD, Rusya ile anlaÅŸma yapan Bahreyn'i uyardÄ±

Ã‡in, Rusya'ya yaptÄ±rÄ±mlara karÅŸÄ±
Ã‡in Rusya'ya yaptÄ±rÄ±mlara karÅŸÄ±

Ukrayna'dan Rusya'ya 'savaÅŸa hazÄ±rÄ±z' resti
Ukrayna'dan Rusya'ya 'savaÅŸa hazÄ±rÄ±z' resti

AB Ã¼yesi olmayan 6 Ã¼lkeden Rusya'ya yaptÄ±rÄ±m
AB Ã¼yesi olmayan 6 Ã¼lkeden Rusya'ya yaptÄ±rÄ±m

Rusya, son 20 yÄ±lÄ±n en bÃ¼yÃ¼k petrolÃ¼nÃ¼ buldu
Rusya son 20 yÄ±lÄ±n en bÃ¼yÃ¼k petrolÃ¼nÃ¼ buldu

Rusya ve Ä°ran'dan dolar hamlesi
Rusya ve Ä°ran'dan dolar hamlesi

Rusya yine kÄ±talararasÄ± nÃ¼kleer fÃ¼ze denedi
Rusya yine kÄ±talararasÄ± nÃ¼kleer fÃ¼ze denedi

Rusya beÅŸ TÃ¼rk'Ã¼ sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ± etti
Rusya beÅŸ TÃ¼rk'Ã¼ sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ± etti

Rusya 'Strateji 2020'yi rafa kaldÄ±rÄ±yor
Rusya 'Strateji 2020'yi rafa kaldÄ±rÄ±yor

ABD'den Rusya'ya Ukrayna ihtarÄ±
ABD'den Rusya'ya Ukrayna ihtarÄ±

ÃœrdÃ¼n KralÄ±, Rusya'ya gidiyor
ÃœrdÃ¼n KralÄ± Rusya'ya gidiyor

Rusya'da doÄŸalgaz patladÄ±: 5 Ã¶lÃ¼
Rusya'da doÄŸalgaz patladÄ± 5 Ã¶lÃ¼

Rusya'nÄ±n KÄ±rÄ±m'Ä± ilhakÄ± Azerileri de endiÅŸelendirdi
Rusya'nÄ±n KÄ±rÄ±m'Ä± ilhakÄ± Azerileri de endiÅŸelendirdi

Rus NATOâ€™su KGAÃ–, Moskovaâ€™da toplandÄ±
Rus NATO su KGAÃ– Moskova da toplandÄ±

Azeri komutan: KÄ±rÄ±m TÃ¼rk topraÄŸÄ±dÄ±r
Azeri komutan KÄ±rÄ±m TÃ¼rk topraÄŸÄ±dÄ±r

Rusya Ä°ran'la yakÄ±nlaÅŸmayÄ± tartÄ±ÅŸÄ±yor
Rusya Ä°ran'la yakÄ±nlaÅŸmayÄ± tartÄ±ÅŸÄ±yor

Obama, Suudileri Rusya'ya karÅŸÄ± ikna etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor
Obama Suudileri Rusya'ya karÅŸÄ± ikna etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor

Rusya'nÄ±n gÃ¶vde gÃ¶sterisine NATO'dan cevap
Rusya'nÄ±n gÃ¶vde gÃ¶sterisine NATO'dan cevap

KÄ±rÄ±m'a Rusya'dan en Ã¼st dÃ¼zey ziyaret
KÄ±rÄ±m'a Rusya'dan en Ã¼st dÃ¼zey ziyaret

Rusya: BatÄ± Ã¼lkeleri diplomatlarÄ±mÄ±zla gÃ¶rÃ¼ÅŸmÃ¼yor
Rusya BatÄ± Ã¼lkeleri diplomatlarÄ±mÄ±zla gÃ¶rÃ¼ÅŸmÃ¼yor

Rusya Ukrayna'yla ikili anlaÅŸmalarÄ± iptal ediyor
Rusya Ukrayna'yla ikili anlaÅŸmalarÄ± iptal ediyor

Obama'dan Rusya'ya: Askerini Ã§ek
Obama'dan Rusya'ya Askerini Ã§ek

Rusya'dan BM'ye tepki
Rusya'dan BM'ye tepki

Ã‡in'den dÃ¼nyaya 'Rusya' iÃ§in itidal Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Ã‡in'den dÃ¼nyaya 'Rusya' iÃ§in itidal Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

BM kararÄ±: Rusya'nÄ±n KÄ±rÄ±m'Ä± ilhakÄ± yasa dÄ±ÅŸÄ±
BM kararÄ± Rusya'nÄ±n KÄ±rÄ±m'Ä± ilhakÄ± yasa dÄ±ÅŸÄ±

Ukrayna krizi, Rusya ekonomisini vurdu
Ukrayna krizi Rusya ekonomisini vurdu

ABD'den Ukrayna'ya yardÄ±m, Rusya'ya yaptÄ±rÄ±m
ABD'den Ukrayna'ya yardÄ±m Rusya'ya yaptÄ±rÄ±m

Rusya'da KÄ±rÄ±m'Ä±n ilhakini eleÅŸtiren profesÃ¶r kovuldu

Rusya: Bizi kimse G8â€™den kovamaz
Rusya Bizi kimse G8 den kovamaz

Moldova'nÄ±n Pridnestrovya bÃ¶lgesi Rusya'ya baÄŸlanmak istiyor
Moldova'nÄ±n Pridnestrovya bÃ¶lgesi Rusya'ya baÄŸlanmak istiyor

Rusyaâ€™dan ABDâ€™ye yaptÄ±rÄ±m misillemesi
Rusya dan ABD ye yaptÄ±rÄ±m misillemesi

KÄ±rÄ±m krizini nasÄ±l okumalÄ±? / Dosya
KÄ±rÄ±m krizini nasÄ±l okumalÄ± Dosya

Rusya'dan 5 maddelik Ukrayna teklifi
Rusya'dan 5 maddelik Ukrayna teklifi

ABD'den 7 RusyalÄ± yetkiliye yaptÄ±rÄ±m kararÄ±

Ä°ran ve Rusya, yeni nÃ¼kleer santral iÃ§in anlaÅŸtÄ±
Ä°ran ve Rusya yeni nÃ¼kleer santral iÃ§in anlaÅŸtÄ±

KÄ±rÄ±m, Rusya borsasÄ±nÄ± vurdu
KÄ±rÄ±m Rusya borsasÄ±nÄ± vurdu

Rusya dev tatbikata baÅŸlÄ±yor
Rusya dev tatbikata baÅŸlÄ±yor

Rusya'dan AB ve ABD'ye karÅŸÄ± hamle gelebilir
Rusya'dan AB ve ABD'ye karÅŸÄ± hamle gelebilir

Obama, Putin'le yeniden gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Obama Putin'le yeniden gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Rusya GÃ¼venlik Konseyi olaÄŸanÃ¼stÃ¼ toplanÄ±yor
Rusya GÃ¼venlik Konseyi olaÄŸanÃ¼stÃ¼ toplanÄ±yor

Lavrov Tunus ziyaretini tamamladÄ±
Lavrov Tunus ziyaretini tamamladÄ±

Rusya, KÄ±rÄ±m'a 6 milyar dolar yardÄ±m yapacak

Rusya'nÄ±n sÃ¼rpriz tatbikatÄ±na sÃ¼rpriz son
Rusya'nÄ±n sÃ¼rpriz tatbikatÄ±na sÃ¼rpriz son

ABD Rusya ile askeri iÅŸbirliÄŸini askÄ±ya aldÄ±
ABD Rusya ile askeri iÅŸbirliÄŸini askÄ±ya aldÄ±

Rusya: Ukrayna'ya saldÄ±rÄ± planÄ±mÄ±z yok
Rusya Ukrayna'ya saldÄ±rÄ± planÄ±mÄ±z yok

Rusya: Tehditleri kabul etmiyoruz
Rusya Tehditleri kabul etmiyoruz

Rusya, Ukrayna'nÄ±n web sayfalarÄ±nÄ± kapattÄ±
Rusya Ukrayna'nÄ±n web sayfalarÄ±nÄ± kapattÄ±

Yunanistan dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanÄ± Ukrayna'ya gitti
Yunanistan dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanÄ± Ukrayna'ya gitti

Ä°ÅŸgal sÃ¶ylentisi Rus borsasÄ±nÄ± vurdu
Ä°ÅŸgal sÃ¶ylentisi Rus borsasÄ±nÄ± vurdu

Rusya ABD'ye meydan okuyor
Rusya ABD'ye meydan okuyor

Suudi Arabistan'dan Rusya'ya Suriye cevabÄ±
Suudi Arabistan'dan Rusya'ya Suriye cevabÄ±

Rusya ve NATO generalleri Ukrayna'yÄ± tartÄ±ÅŸtÄ±
Rusya ve NATO generalleri Ukrayna'yÄ± tartÄ±ÅŸtÄ±

ABD'den Rusya'ya 'Ukrayna' uyarÄ±sÄ±
ABD'den Rusya'ya 'Ukrayna' uyarÄ±sÄ±

Rus arÅŸivinde bir milyon film var
Rus arÅŸivinde bir milyon film var

Rusya GÃ¼venlik Konseyi Ukrayna'yÄ± konuÅŸtu
Rusya GÃ¼venlik Konseyi Ukrayna'yÄ± konuÅŸtu

Rusya'nÄ±n 'yabancÄ±' sorunu bÃ¼yÃ¼yor
Rusya'nÄ±n 'yabancÄ±' sorunu bÃ¼yÃ¼yor

KÄ±rgÄ±zistan, Rusya ile enerji iÅŸbirliÄŸini derinleÅŸtiriyor
KÄ±rgÄ±zistan Rusya ile enerji iÅŸbirliÄŸini derinleÅŸtiriyor

Rusya'da direksiyonda Ã§orap Ã¶ren kadÄ±n iÅŸten atÄ±ldÄ±
Rusya'da direksiyonda Ã§orap Ã¶ren kadÄ±n iÅŸten atÄ±ldÄ±

Rus Ã§evreciden olimpiyatlara karÅŸÄ± aÃ§lÄ±k grevi
Rus Ã§evreciden olimpiyatlara karÅŸÄ± aÃ§lÄ±k grevi

Rusya'dan MÄ±sÄ±r'a sÃ¼rpriz ziyaret
Rusya'dan MÄ±sÄ±r'a sÃ¼rpriz ziyaret

Rusya, KÄ±rgÄ±zistan ve Kazakistan arasÄ±nda kaldÄ±

GÃ¼rcistan, Rusya ile yakÄ±nlaÅŸabilir
GÃ¼rcistan Rusya ile yakÄ±nlaÅŸabilir

MÄ±sÄ±r ve Rusya arasÄ±nda silah anlaÅŸmasÄ±
MÄ±sÄ±r ve Rusya arasÄ±nda silah anlaÅŸmasÄ±

Putin'den Sisi'nin adaylÄ±ÄŸÄ±na destek
Putin'den Sisi'nin adaylÄ±ÄŸÄ±na destek

Rusya'da ayin sÄ±rasÄ±nda kiliseye saldÄ±rÄ±
Rusya'da ayin sÄ±rasÄ±nda kiliseye saldÄ±rÄ±

22. KÄ±ÅŸ Olimpiyat OyunlarÄ± baÅŸladÄ±
22 KÄ±ÅŸ Olimpiyat OyunlarÄ± baÅŸladÄ±

Suriyeli Ã§erkezden SoÃ§i eylemi
Suriyeli Ã§erkezden SoÃ§i eylemi

Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas, Moskova'da
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas Moskova'da

Tacik iÅŸÃ§ilere Rusya'da kolaylÄ±k
Tacik iÅŸÃ§ilere Rusya'da kolaylÄ±k

2014 yÄ±lÄ±nda Putin Rusyaâ€™sÄ±nÄ±n SSCB Ã¶zlemi / Ä°brahim Ali
2014 yÄ±lÄ±nda Putin Rusya sÄ±nÄ±n SSCB Ã¶zlemi Ä°brahim Ali

Rusya'da genel af ilan edildi
Rusya'da genel af ilan edildi

Sergey Lavrov Ä°ran'a gidiyor
Sergey Lavrov Ä°ran'a gidiyor

Putin'den tuhaf savunma
Putin'den tuhaf savunma

Tartus Ã¼ssÃ¼ Kremlin'in gÃ¼Ã§ sembolÃ¼
Tartus Ã¼ssÃ¼ Kremlin'in gÃ¼Ã§ sembolÃ¼

Medvedev'den rÃ¼ÅŸvet itirafÄ±
Medvedev'den rÃ¼ÅŸvet itirafÄ±

Putin'i destekleyen Kilise hedefte
Putin'i destekleyen Kilise hedefte

Rusya: Ã‡in bizim iÃ§in tehdit
Rusya Ã‡in bizim iÃ§in tehdit

Rus komando iddiasÄ±na yalanlama

DÃ¼nyanÄ±n zirvesindeki cami Guinnes'de
DÃ¼nyanÄ±n zirvesindeki cami Guinnes'de

Rusya Ä°ran'Ä± "son ÅŸans" iÃ§in uyardÄ±
Rusya Ä°ran'Ä± quot son ÅŸans quot iÃ§in uyardÄ±

Putin karÅŸÄ±tlarÄ± Moskova'da meydanlarda

Rus muhalefet eylemlere ara vermeyecek
Rus muhalefet eylemlere ara vermeyecek

Rusya'nÄ±n Suriye tutumu deÄŸiÅŸmedi
Rusya'nÄ±n Suriye tutumu deÄŸiÅŸmedi

Rus seÃ§men Putin'i gÃ¼venilir buluyor
Rus seÃ§men Putin'i gÃ¼venilir buluyor

Rusya, Ä°srail ataÅŸesini sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etti
Rusya Ä°srail ataÅŸesini sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etti

Medvedev\'den \'ÅžiÅŸman kediler\' benzetmesi
Medvedev 'den 'ÅžiÅŸman kediler ' benzetmesi

Putin: Sadece yerli malÄ± tÃ¼keteceÄŸiz
Putin Sadece yerli malÄ± tÃ¼keteceÄŸiz

Rusya ile ABD\'den terÃ¶rle mÃ¼cadele anlaÅŸmasÄ±
Rusya ile ABD 'den terÃ¶rle mÃ¼cadele anlaÅŸmasÄ±

Rusya\'dan NATO\'ya zeytin dalÄ±
Rusya 'dan NATO 'ya zeytin dalÄ±

Medvedev Ã¶ÄŸretmen olmak istiyor
Medvedev Ã¶ÄŸretmen olmak istiyor

Rus ordusu kÃ¼Ã§Ã¼lÃ¼yor
Rus ordusu kÃ¼Ã§Ã¼lÃ¼yor

Rusya, 220 bin kiÅŸiyi iÅŸten Ã§Ä±karÄ±yor
Rusya 220 bin kiÅŸiyi iÅŸten Ã§Ä±karÄ±yor

Rusya\'dan Ã‡in\'e ilk petrol akmaya baÅŸladÄ±
Rusya 'dan Ã‡in 'e ilk petrol akmaya baÅŸladÄ±

Rusya\'da askeri uÃ§ak dÃ¼ÅŸtÃ¼

Rusya, 2011 tavuk kotasÄ±nÄ± indirdi
Rusya 2011 tavuk kotasÄ±nÄ± indirdi

Binlerce Rus Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± yÃ¼rÃ¼dÃ¼
Binlerce Rus Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± yÃ¼rÃ¼dÃ¼

Rusya\'da 16 yaÅŸÄ±nda bir Ermeni bÄ±Ã§aklandÄ±
Rusya 'da 16 yaÅŸÄ±nda bir Ermeni bÄ±Ã§aklandÄ±

BaÅŸkir halkÄ±, yayÄ±nevi mÃ¼dÃ¼rÃ¼ iÃ§in sokaÄŸa Ã§Ä±kÄ±yor
BaÅŸkir halkÄ± yayÄ±nevi mÃ¼dÃ¼rÃ¼ iÃ§in sokaÄŸa Ã§Ä±kÄ±yor

Rusya\'nÄ±n Ä°slami yayÄ±nevi mÃ¼dÃ¼rÃ¼ tutuklandÄ±






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