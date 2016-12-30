19:30, 30 AralÄ±k 2016 Cuma

Suriye'de ateÅŸkes mutabakatÄ± BMGK'da





Suriye'de ateÅŸkes mutabakatÄ± BM GÃ¼venlik Konseyi'ne sunuldu. Rusya, ateÅŸkes mutabakatÄ±nÄ±n cumartesi gÃ¼nÃ¼ oylanmasÄ±nÄ± istedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rusya'nÄ±n,Â BirleÅŸmiÅŸ MilletlerÂ (BM) Daimi Temsilcisi Vitaly Churkin, Suriye'deki ateÅŸkes mutabakatÄ±nÄ± BM GÃ¼venlik Konseyi'ne (BMGK) sunduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Churkin,Â BMGK'daki Suriye toplantÄ±sÄ± Ã¶ncesi gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, konseyden Ã¼lke genelinde dÃ¼n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren ateÅŸkesi desteklemelerini isteyeceklerini ifade etti. BMGK, ateÅŸkesin yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesinin ardÄ±ndanÂ SuriyeÂ konusunu gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere bugÃ¼n toplanÄ±yor. MutabakatÄ±n desteklenmesini talep eden kararÄ±n yarÄ±n BMGK'da oylanmasÄ± bekleniyor. TÃ¼rkiye ve Rusya Federasyonu'nun garantÃ¶r sÄ±fatÄ±yla destek verdiÄŸi, BMGK tarafÄ±ndan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olarak kabul edilen gruplarÄ±n kapsam dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ateÅŸkesin uygulama sÃ¼reci yerel saatle bugÃ¼n 00.00'da (TSÄ° 01.00) baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

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