Suriye'de ateÅŸkes mutabakatÄ± BMGK'da

Rusya'nÄ±n,Â BirleÅŸmiÅŸ MilletlerÂ (BM) Daimi Temsilcisi Vitaly Churkin, Suriye'deki ateÅŸkes mutabakatÄ±nÄ± BM GÃ¼venlik Konseyi'ne (BMGK) sunduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Churkin,Â BMGK'daki Suriye toplantÄ±sÄ± Ã¶ncesi gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, konseyden Ã¼lke genelinde dÃ¼n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren ateÅŸkesi desteklemelerini isteyeceklerini ifade etti.
BMGK, ateÅŸkesin yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesinin ardÄ±ndanÂ SuriyeÂ konusunu gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere bugÃ¼n toplanÄ±yor.
MutabakatÄ±n desteklenmesini talep eden kararÄ±n yarÄ±n BMGK'da oylanmasÄ± bekleniyor.
TÃ¼rkiye ve Rusya Federasyonu'nun garantÃ¶r sÄ±fatÄ±yla destek verdiÄŸi, BMGK tarafÄ±ndan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olarak kabul edilen gruplarÄ±n kapsam dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ateÅŸkesin uygulama sÃ¼reci yerel saatle bugÃ¼n 00.00'da (TSÄ° 01.00) baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.
Arama motoru Googleâ€™da bu yÄ±l Suudi Arabistan'da en Ã§ok iÅŸ bulma ve iÅŸ kurma projesi, MÄ±sÄ±râ€™da lise sÄ±nav sonuÃ§larÄ±, BirleÅŸik Arap Emirlikleriâ€™nde ise Avrupa Futbol ÅžampiyonasÄ± kelimeleri arandÄ±
Bosna Hersek Anayasa Mahkemesinin yasaÄŸÄ±na raÄŸmen 9 Ocak'Ä±n SÄ±rp Cumhuriyeti GÃ¼nÃ¼ olarak kutlanmasÄ± iÃ§in eylÃ¼l ayÄ±nda referandum dÃ¼zenleyen Dodik, ÅŸÃ¼pheli sÄ±fatÄ±yla savcÄ±lÄ±kta ifade verdi
Fransa'da yeni yÄ±l kutlamalarÄ± nedeniyle olaÄŸanÃ¼stÃ¼ gÃ¼venlik Ã¶nlemleri alÄ±nÄ±rken, 100 binden fazla polis, jandarma ve asker muhtemel terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± Ã¶nleme ve asayiÅŸin saÄŸlanmasÄ± iÃ§in seferber edilecek
Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±nda BeÅŸar Esad rejimi gÃ¼Ã§leri ile muhalifler arasÄ±nda gece yarÄ±sÄ± yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren ateÅŸkes, rejim yanlÄ±sÄ± yabancÄ± silahlÄ± gruplarÄ±nÄ±n artan ihlallerine maruz kalÄ±yor
Suriye'de ateÅŸkes mutabakatÄ± BM GÃ¼venlik Konseyi'ne sunuldu. Rusya, ateÅŸkes mutabakatÄ±nÄ±n cumartesi gÃ¼nÃ¼ oylanmasÄ±nÄ± istedi.
Suriye'nin Ã§eÅŸitli kentlerinde cuma namazÄ± sonrasÄ± "Devrim bizi birleÅŸtiriyor" adÄ± altÄ±nda yÃ¶netim karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steriler dÃ¼zenlendi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyon gÃ¼Ã§lerinin uzun bir aradan sonra El Bab'da operasyona katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Suriye'de saÄŸlanan ateÅŸkesten Ã¶tÃ¼rÃ¼ tebrik dileklerini iletti
Uygur bÃ¶lgesinde bulunan Ã‡in KomÃ¼nist Parti ofisine silahlÄ± saldÄ±rÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve Ã§atÄ±ÅŸmada beÅŸ kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
Putin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "ABD'li diplomatlarÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etmeyeceÄŸiz. Washington'la ilgili adÄ±m atmadan Ã¶nce Trump'Ä±n ne yapacaÄŸÄ±na bekleyeceÄŸiz." dedi
Amerika'nÄ±n Guantanamo'da 13 yÄ±l boyunca iÅŸkenceyle gÃ¶zaltÄ±nda tuttuktan sonra serbest bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ yerleÅŸtirildiÄŸi Uruguay'da dÃ¼nya evine girdi.
Romanya CumhurbaÅŸkanÄ± Sosyal Demokrat Parti'nin Ã¶nerdiÄŸi Sorin Grindeanu'yu baÅŸbakan olarak gÃ¶revlendirdi
Ä°ngiltere, Kerryâ€™nin Netanyahu hÃ¼kÃ¼metine yÃ¶nelik "Ä°srail tarihinin en saÄŸcÄ± yÃ¶netimi" nitelemesini eleÅŸtirdi
Azerbaycan Milli Meclis BaÅŸkanÄ± Oktay Esedov, Ä°ranâ€™Ä±n hiÃ§bir zaman Azerbaycan'Ä±n iÃ§ iÅŸlerine karÄ±ÅŸamayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Irak'Ä±n Musul kentinde devam Ã§atÄ±ÅŸmalar sebebiyle bugÃ¼n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼ kadÄ±n ve Ã§ocuk yÃ¼zlerce sivilin kenti terk ettiÄŸi bildirildi
Gazprom, Moldova ile gaz sevkiyat sÃ¶zleÅŸmesini 31 AralÄ±k 2019'a kadar uzattÄ±