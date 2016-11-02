DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
21:27, 30 AralÄ±k 2016 Cuma
GÃ¼ncel
20:23, 30 AralÄ±k 2016 Cuma

  • PaylaÅŸ
Diyanet'ten yÄ±lbaÅŸÄ± uyarÄ±sÄ±
Diyanet'ten yÄ±lbaÅŸÄ± uyarÄ±sÄ±

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan ve bÃ¼tÃ¼n camilerde okutulan Cuma hutbesinde yÄ±lbaÅŸÄ± kutlamalarÄ±na iliÅŸkin uyarÄ± yapÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± ve TÃ¼rkiye genelindeki camilerde okunan hutbede "UnutmayalÄ±m ki Ã¶mÃ¼r sermayesinden geÃ§en bir yÄ±lÄ±n sonunda kendini ve yaratÄ±lÄ±sÂ¸ gayesini unutarak deÄŸerlerimizle Ã¶rtÃ¼ÅŸmeyen, insan hayatÄ±na katkÄ±sÄ± olmayan gayri meÅŸru tutum ve davranÄ±ÅŸlar sergilemek bir mÃ¼mine asla yakÄ±ÅŸmaz. " denildi. Hutbede, Ä°slam dininin peygamberinin "KÄ±yamet gÃ¼nÃ¼nde insanoÄŸlu ÅŸu beÅŸ ÅŸeyden hesaba Ã§ekilmedikÃ§e Rabbinin huzurundan bir yere kÄ±mÄ±ldayamaz" sÃ¶zleri yer aldÄ±. KÄ±yamet gÃ¼nÃ¼nde' insanlarÄ±n, Ã¶mrÃ¼nÃ¼, genÃ§liÄŸini nerede nasÄ±l geÃ§irdiÄŸi, kazancÄ±nÄ± nereden elde ettiÄŸi, nereye harcadÄ±ÄŸÄ±, ilmiyle amel edip etmediÄŸi gibi sorularla hesaba Ã§ekileceÄŸi belirtildi.

"Ä°LK SAATLERÄ°NÄ°N Ä°SRAFA DÃ–NÃœÅžTÃœRÃœLMESÄ° DÃœÅžÃœNDÃœRÃœCÃœDÃœR"

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan cuma hutbesinde ÅŸu ifadeler kullanÄ±ldÄ±: "UnutmayalÄ±m ki Ã¶mÃ¼r sermayesinden geÃ§en bir yÄ±lÄ±n sonunda kendini ve yaratÄ±lÄ±ÅŸ gayesini unutarak deÄŸerlerimizle Ã¶rtÃ¼ÅŸmeyen, insan hayatÄ±na katkÄ±sÄ± olmayan gayri meÅŸru tutum ve davranÄ±ÅŸlar sergilemek bir mÃ¼mine asla yakÄ±ÅŸmaz. Yeni bir yÄ±lÄ±n ilk saatlerinin baÅŸka kÃ¼ltÃ¼rlere, baÅŸka dÃ¼nyalara ait yÄ±lbaÅŸÄ± eÄŸlenceleriyle israfa dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmesi ne kadar da dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼rÃ¼cÃ¼dÃ¼r. Sevap- gÃ¼nah , hayÄ±r,ÅŸer konularÄ±nda muhasebe yapÄ±lmasÄ± gereken saatlerin, emek harcamadan zengin olmak arzusuyla kumar, piyango gibi ÅŸans oyunlarÄ±yla heba edilmesi ne kadar da Ã¼zÃ¼cÃ¼dÃ¼r."



Ä°lgili Konular Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yÄ±lbaÅŸÄ±
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

GÃ¼ncel Haberleri
Ã‡avuÅŸoÄŸlu MutabakatÄ± ihlal etmek isteyenler var
Ã‡avuÅŸoÄŸlu: MutabakatÄ± ihlal etmek isteyenler var

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Suriye'deki ateÅŸkes konusunda, "DÃ¼n itibarÄ±yla da mutabakat saÄŸladÄ±k. GÃ¶rÃ¼yorsunuz ihlal etmek isteyenler var. Bunu kÄ±skanÄ±p ateÅŸi kÃ¶rÃ¼klemek isten gruplar, Ã¼lkeler var" dedi
Gazeteci Ahmet ÅžÄ±k tutuklandÄ±
Gazeteci Ahmet ÅžÄ±k tutuklandÄ±

Sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± ve Cumhuriyet gazetesinde yazdÄ±ÄŸÄ± bazÄ± yazÄ±larda "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapma" suÃ§unu iÅŸlediÄŸi iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ahmet ÅžÄ±k tutuklandÄ±
Eski TRT Ã§alÄ±ÅŸanÄ± 29 kiÅŸi FETÃ–'den tutuklandÄ±
Eski TRT Ã§alÄ±ÅŸanÄ± 29 kiÅŸi FETÃ–'den tutuklandÄ±

FETÃ–'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 45 eski TRT Ã§alÄ±ÅŸanÄ±ndan 29'u tutuklandÄ±
AltÄ± ilde elektrik kesintisi
AltÄ± ilde elektrik kesintisi

Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye, Kilis ve Gaziantep'in bazÄ± ilÃ§elerinde, 2 Ocak gÃ¼nÃ¼ elektrik verilemeyecek
Diyanet'ten yÄ±lbaÅŸÄ± uyarÄ±sÄ±
Diyanet'ten yÄ±lbaÅŸÄ± uyarÄ±sÄ±

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan ve bÃ¼tÃ¼n camilerde okutulan Cuma hutbesinde yÄ±lbaÅŸÄ± kutlamalarÄ±na iliÅŸkin uyarÄ± yapÄ±ldÄ±
Ä°stanbul'daki raylÄ± sistem hatlarÄ±na 'yÄ±lbaÅŸÄ±' ayarÄ±
Ä°stanbul'daki raylÄ± sistem hatlarÄ±na 'yÄ±lbaÅŸÄ±' ayarÄ±

YÄ±lÄ±n son gecesi iÃ§in Ä°stanbul'da tÃ¼m raylÄ± sistem hatlarÄ±nÄ±n saat 02.00'ye kadar uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Ä°badi ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°badi ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar El Ä°badi'nin telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, ikili iliÅŸkilerin yanÄ± sÄ±ra terÃ¶rle ortak mÃ¼cadele konusunun ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi
Ä°stanbul'daki planlÄ± elektrik kesintileri iptal
Ä°stanbul'daki planlÄ± elektrik kesintileri iptal

Ä°stanbul'un Avrupa yakasÄ±na elektrik daÄŸÄ±tan BEDAÅž, 30, 31 AralÄ±k ve 1 Ocak'taki planlÄ± elektrik kesintilerini iptal etti. Enerji BakanlÄ±ÄŸÄ±, "KÄ±sa sÃ¼rede Ä°stanbul'un tamamÄ±na elektrik verilmesi saÄŸlanacaktÄ±r" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Van'da yedi ilÃ§ede Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgeleri
Van'da yedi ilÃ§ede Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgeleri

Van'Ä±n BaÅŸkale, ErciÅŸ, Ã‡aldÄ±ran, Ã‡atak, GevaÅŸ, Ä°pekyolu ve GÃ¼rpÄ±nar ilÃ§elerinde bazÄ± alanlar 15 gÃ¼n sÃ¼reyle "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" ilan edildi
Dursun Ã‡iÃ§ek'e kumpas soruÅŸturmasÄ± tamamlandÄ±
Dursun Ã‡iÃ§ek'e kumpas soruÅŸturmasÄ± tamamlandÄ±

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, CHP Ä°stanbul Milletvekili emekli albay Dursun Ã‡iÃ§ek'e, Ergenekon davasÄ±nda delil kabul edilen, "Ä°rtica ile MÃ¼cadele Eylem PlanÄ±'' belgesinde Ä±slak imzasÄ± bulunduÄŸu iddiasÄ±yla "kumpas" kurulduÄŸuna iliÅŸkin yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma tamamlandÄ±.
Sultangazi'de PTT ÅŸubesi soygunu
Sultangazi'de PTT ÅŸubesi soygunu

Sultangazi'de PTT ÅŸubesinde gÃ¶revlileri silahla tehdit edip paralarÄ± alarak kaÃ§an kaÃ§an maskeli ÅŸahÄ±slardan biri yakalandÄ±, Ã§alÄ±nan para ele geÃ§irildi
Ä°SKÄ°'den don uyarÄ±sÄ±
Ä°SKÄ°'den don uyarÄ±sÄ±

Ä°SKÄ°, "Su sayaÃ§ ve tesisatlarÄ±, donma tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalabilir" uyarÄ±sÄ±nda bulundu
Yemen'den 160 hasta tedavi iÃ§in TÃ¼rkiye'ye geliyor
Yemen'den 160 hasta tedavi iÃ§in TÃ¼rkiye'ye geliyor

160 Yemenli hasta tedavi iÃ§in TÃ¼rkiye'ye gelmek Ã¼zere Aden HavalimanÄ±'na ulaÅŸtÄ±
SavcÄ± Darbeden iki ay Ã¶nce 'dedikodusu' baÅŸlamÄ±ÅŸ
SavcÄ±: Darbeden iki ay Ã¶nce 'dedikodusu' baÅŸlamÄ±ÅŸ

EskiÅŸehir'de FETÃ–'ye yÃ¶nelik kabul edilen iddianamede, ÅŸÃ¼phelilerin darbe giriÅŸiminden iki ay Ã¶nce haberdar olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor
TarÄ±m sigortalarÄ±nÄ±n kapsamÄ± geniÅŸliyor
TarÄ±m sigortalarÄ±nÄ±n kapsamÄ± geniÅŸliyor

Bitkisel ve hayvansal Ã¼retimde kayÄ±plara neden olan doÄŸal risklerin Ã¶nlenmesi amacÄ±yla TarÄ±m SigortalarÄ± Havuzu (TARSÄ°M) tarafÄ±ndan sigorta kapsamÄ±na alÄ±nacak riskler, Ã¼rÃ¼nler, 2017 yÄ±lÄ±nda hem kapsam hem de oransal olarak deÄŸiÅŸiyor
94 derneÄŸin faaliyetleri durduruldu
94 derneÄŸin faaliyetleri durduruldu

20 ilde 94 derneÄŸin faaliyeti Ã§eÅŸitli yasadÄ±ÅŸÄ± Ã¶rgÃ¼tlerle baÄŸlantÄ± gerekÃ§esiyle durduruldu

Haberler

Fransa'da yÄ±lbaÅŸÄ± iÃ§in gÃ¼venlik alarmÄ±
Fransa'da yÄ±lbaÅŸÄ± iÃ§in gÃ¼venlik alarmÄ±

Ä°stanbul'daki raylÄ± sistem hatlarÄ±na 'yÄ±lbaÅŸÄ±' ayarÄ±
Ä°stanbul'daki raylÄ± sistem hatlarÄ±na 'yÄ±lbaÅŸÄ±' ayarÄ±

YÄ±lbaÅŸÄ± tatili iki gÃ¼ne uzatÄ±ldÄ±
YÄ±lbaÅŸÄ± tatili iki gÃ¼ne uzatÄ±ldÄ±

Ã‡in'de, 'batÄ± adeti' Noel kutlamasÄ±na yasaklama
Ã‡in'de 'batÄ± adeti' Noel kutlamasÄ±na yasaklama

Bu gece HicrÃ® yÄ±lbaÅŸÄ±
Bu gece HicrÃ yÄ±lbaÅŸÄ±

Diyanet'ten "MÄ°T" iddialarÄ±na yalanlama
Diyanet'ten quot MÄ°T quot iddialarÄ±na yalanlama

9'uncu Avrasya Ä°slam ÅžurasÄ± baÅŸlÄ±yor
9'uncu Avrasya Ä°slam ÅžurasÄ± baÅŸlÄ±yor

Diyanet cemaatlerle bir araya geliyor
Diyanet cemaatlerle bir araya geliyor

Diyanet'in 'Reyyan Anaokulu' aÃ§Ä±ldÄ±
Diyanet'in 'Reyyan Anaokulu' aÃ§Ä±ldÄ±

Diyanet ilk kez anaokulu aÃ§Ä±yor
Diyanet ilk kez anaokulu aÃ§Ä±yor

TÄ°B'den Diyanet'te inceleme

Mehmet GÃ¶rmez'den 'Cemevi' uyarÄ±sÄ±
Mehmet GÃ¶rmez'den 'Cemevi' uyarÄ±sÄ±

Diyanet'in baÅŸÄ±na Mehmet GÃ¶rmez yeniden atandÄ±
Diyanet'in baÅŸÄ±na Mehmet GÃ¶rmez yeniden atandÄ±

Diyanet'ten 24 saat Kur'an basacak
Diyanet'ten 24 saat Kur'an basacak

Diyanet'ten namaz vakti uyarÄ±sÄ±
Diyanet'ten namaz vakti uyarÄ±sÄ±

Cenazelerde alkÄ±ÅŸa Diyanet'ten uyarÄ±
Cenazelerde alkÄ±ÅŸa Diyanet'ten uyarÄ±

Malatya'da STK'lardan Diyanet'e destek
Malatya'da STK'lardan Diyanet'e destek

Diyanet de hedef alÄ±nmÄ±ÅŸ...
Diyanet de hedef alÄ±nmÄ±ÅŸ

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± makam aracÄ±nÄ± iade ediyor
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± makam aracÄ±nÄ± iade ediyor

Diyanet 1 milyon liralÄ±k araÃ§ haberini yalanladÄ±
Diyanet 1 milyon liralÄ±k araÃ§ haberini yalanladÄ±

5. Din ÅžurasÄ± yarÄ±n baÅŸlÄ±yor

Cuma Hutbesi'nde 'Maden faciasÄ±' konusu iÅŸlenecek
Cuma Hutbesi'nde 'Maden faciasÄ±' konusu iÅŸlenecek

Diyanetâ€™ten KÄ±rgÄ±zlara devasa cami






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 