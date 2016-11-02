20:23, 30 AralÄ±k 2016 Cuma

Diyanet'ten yÄ±lbaÅŸÄ± uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± ve TÃ¼rkiye genelindeki camilerde okunan hutbede "UnutmayalÄ±m ki Ã¶mÃ¼r sermayesinden geÃ§en bir yÄ±lÄ±n sonunda kendini ve yaratÄ±lÄ±sÂ¸ gayesini unutarak deÄŸerlerimizle Ã¶rtÃ¼ÅŸmeyen, insan hayatÄ±na katkÄ±sÄ± olmayan gayri meÅŸru tutum ve davranÄ±ÅŸlar sergilemek bir mÃ¼mine asla yakÄ±ÅŸmaz. " denildi. Hutbede, Ä°slam dininin peygamberinin "KÄ±yamet gÃ¼nÃ¼nde insanoÄŸlu ÅŸu beÅŸ ÅŸeyden hesaba Ã§ekilmedikÃ§e Rabbinin huzurundan bir yere kÄ±mÄ±ldayamaz" sÃ¶zleri yer aldÄ±. KÄ±yamet gÃ¼nÃ¼nde' insanlarÄ±n, Ã¶mrÃ¼nÃ¼, genÃ§liÄŸini nerede nasÄ±l geÃ§irdiÄŸi, kazancÄ±nÄ± nereden elde ettiÄŸi, nereye harcadÄ±ÄŸÄ±, ilmiyle amel edip etmediÄŸi gibi sorularla hesaba Ã§ekileceÄŸi belirtildi.

"Ä°LK SAATLERÄ°NÄ°N Ä°SRAFA DÃ–NÃœÅžTÃœRÃœLMESÄ° DÃœÅžÃœNDÃœRÃœCÃœDÃœR"

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan cuma hutbesinde ÅŸu ifadeler kullanÄ±ldÄ±: "UnutmayalÄ±m ki Ã¶mÃ¼r sermayesinden geÃ§en bir yÄ±lÄ±n sonunda kendini ve yaratÄ±lÄ±ÅŸ gayesini unutarak deÄŸerlerimizle Ã¶rtÃ¼ÅŸmeyen, insan hayatÄ±na katkÄ±sÄ± olmayan gayri meÅŸru tutum ve davranÄ±ÅŸlar sergilemek bir mÃ¼mine asla yakÄ±ÅŸmaz. Yeni bir yÄ±lÄ±n ilk saatlerinin baÅŸka kÃ¼ltÃ¼rlere, baÅŸka dÃ¼nyalara ait yÄ±lbaÅŸÄ± eÄŸlenceleriyle israfa dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmesi ne kadar da dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼rÃ¼cÃ¼dÃ¼r. Sevap- gÃ¼nah , hayÄ±r,ÅŸer konularÄ±nda muhasebe yapÄ±lmasÄ± gereken saatlerin, emek harcamadan zengin olmak arzusuyla kumar, piyango gibi ÅŸans oyunlarÄ±yla heba edilmesi ne kadar da Ã¼zÃ¼cÃ¼dÃ¼r."