Diyanet'ten yÄ±lbaÅŸÄ± uyarÄ±sÄ±

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± ve TÃ¼rkiye genelindeki camilerde okunan hutbede "UnutmayalÄ±m ki Ã¶mÃ¼r sermayesinden geÃ§en bir yÄ±lÄ±n sonunda kendini ve yaratÄ±lÄ±sÂ¸ gayesini unutarak deÄŸerlerimizle Ã¶rtÃ¼ÅŸmeyen, insan hayatÄ±na katkÄ±sÄ± olmayan gayri meÅŸru tutum ve davranÄ±ÅŸlar sergilemek bir mÃ¼mine asla yakÄ±ÅŸmaz. " denildi. Hutbede, Ä°slam dininin peygamberinin "KÄ±yamet gÃ¼nÃ¼nde insanoÄŸlu ÅŸu beÅŸ ÅŸeyden hesaba Ã§ekilmedikÃ§e Rabbinin huzurundan bir yere kÄ±mÄ±ldayamaz" sÃ¶zleri yer aldÄ±. KÄ±yamet gÃ¼nÃ¼nde' insanlarÄ±n, Ã¶mrÃ¼nÃ¼, genÃ§liÄŸini nerede nasÄ±l geÃ§irdiÄŸi, kazancÄ±nÄ± nereden elde ettiÄŸi, nereye harcadÄ±ÄŸÄ±, ilmiyle amel edip etmediÄŸi gibi sorularla hesaba Ã§ekileceÄŸi belirtildi.
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan cuma hutbesinde ÅŸu ifadeler kullanÄ±ldÄ±: "UnutmayalÄ±m ki Ã¶mÃ¼r sermayesinden geÃ§en bir yÄ±lÄ±n sonunda kendini ve yaratÄ±lÄ±ÅŸ gayesini unutarak deÄŸerlerimizle Ã¶rtÃ¼ÅŸmeyen, insan hayatÄ±na katkÄ±sÄ± olmayan gayri meÅŸru tutum ve davranÄ±ÅŸlar sergilemek bir mÃ¼mine asla yakÄ±ÅŸmaz. Yeni bir yÄ±lÄ±n ilk saatlerinin baÅŸka kÃ¼ltÃ¼rlere, baÅŸka dÃ¼nyalara ait yÄ±lbaÅŸÄ± eÄŸlenceleriyle israfa dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmesi ne kadar da dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼rÃ¼cÃ¼dÃ¼r. Sevap- gÃ¼nah , hayÄ±r,ÅŸer konularÄ±nda muhasebe yapÄ±lmasÄ± gereken saatlerin, emek harcamadan zengin olmak arzusuyla kumar, piyango gibi ÅŸans oyunlarÄ±yla heba edilmesi ne kadar da Ã¼zÃ¼cÃ¼dÃ¼r."
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Suriye'deki ateÅŸkes konusunda, "DÃ¼n itibarÄ±yla da mutabakat saÄŸladÄ±k. GÃ¶rÃ¼yorsunuz ihlal etmek isteyenler var. Bunu kÄ±skanÄ±p ateÅŸi kÃ¶rÃ¼klemek isten gruplar, Ã¼lkeler var" dedi
Sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± ve Cumhuriyet gazetesinde yazdÄ±ÄŸÄ± bazÄ± yazÄ±larda "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapma" suÃ§unu iÅŸlediÄŸi iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ahmet ÅžÄ±k tutuklandÄ±
FETÃ–'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 45 eski TRT Ã§alÄ±ÅŸanÄ±ndan 29'u tutuklandÄ±
Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye, Kilis ve Gaziantep'in bazÄ± ilÃ§elerinde, 2 Ocak gÃ¼nÃ¼ elektrik verilemeyecek
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan ve bÃ¼tÃ¼n camilerde okutulan Cuma hutbesinde yÄ±lbaÅŸÄ± kutlamalarÄ±na iliÅŸkin uyarÄ± yapÄ±ldÄ±
YÄ±lÄ±n son gecesi iÃ§in Ä°stanbul'da tÃ¼m raylÄ± sistem hatlarÄ±nÄ±n saat 02.00'ye kadar uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar El Ä°badi'nin telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, ikili iliÅŸkilerin yanÄ± sÄ±ra terÃ¶rle ortak mÃ¼cadele konusunun ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi
Ä°stanbul'un Avrupa yakasÄ±na elektrik daÄŸÄ±tan BEDAÅž, 30, 31 AralÄ±k ve 1 Ocak'taki planlÄ± elektrik kesintilerini iptal etti. Enerji BakanlÄ±ÄŸÄ±, "KÄ±sa sÃ¼rede Ä°stanbul'un tamamÄ±na elektrik verilmesi saÄŸlanacaktÄ±r" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Van'Ä±n BaÅŸkale, ErciÅŸ, Ã‡aldÄ±ran, Ã‡atak, GevaÅŸ, Ä°pekyolu ve GÃ¼rpÄ±nar ilÃ§elerinde bazÄ± alanlar 15 gÃ¼n sÃ¼reyle "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" ilan edildi
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, CHP Ä°stanbul Milletvekili emekli albay Dursun Ã‡iÃ§ek'e, Ergenekon davasÄ±nda delil kabul edilen, "Ä°rtica ile MÃ¼cadele Eylem PlanÄ±'' belgesinde Ä±slak imzasÄ± bulunduÄŸu iddiasÄ±yla "kumpas" kurulduÄŸuna iliÅŸkin yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma tamamlandÄ±.
Sultangazi'de PTT ÅŸubesinde gÃ¶revlileri silahla tehdit edip paralarÄ± alarak kaÃ§an kaÃ§an maskeli ÅŸahÄ±slardan biri yakalandÄ±, Ã§alÄ±nan para ele geÃ§irildi
Ä°SKÄ°, "Su sayaÃ§ ve tesisatlarÄ±, donma tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalabilir" uyarÄ±sÄ±nda bulundu
160 Yemenli hasta tedavi iÃ§in TÃ¼rkiye'ye gelmek Ã¼zere Aden HavalimanÄ±'na ulaÅŸtÄ±
EskiÅŸehir'de FETÃ–'ye yÃ¶nelik kabul edilen iddianamede, ÅŸÃ¼phelilerin darbe giriÅŸiminden iki ay Ã¶nce haberdar olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor
Bitkisel ve hayvansal Ã¼retimde kayÄ±plara neden olan doÄŸal risklerin Ã¶nlenmesi amacÄ±yla TarÄ±m SigortalarÄ± Havuzu (TARSÄ°M) tarafÄ±ndan sigorta kapsamÄ±na alÄ±nacak riskler, Ã¼rÃ¼nler, 2017 yÄ±lÄ±nda hem kapsam hem de oransal olarak deÄŸiÅŸiyor
20 ilde 94 derneÄŸin faaliyeti Ã§eÅŸitli yasadÄ±ÅŸÄ± Ã¶rgÃ¼tlerle baÄŸlantÄ± gerekÃ§esiyle durduruldu