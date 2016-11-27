AltÄ± ilde elektrik kesintisi

Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye, KilisÂ veÂ Gaziantep'in bazÄ± ilÃ§elerinde, 2 Ocak'ta, belirlenen saatler arasÄ±nda elektrik kesintisine gidilecek.
Toroslar Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m AÅž'den yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 2 Ocak gÃ¼nÃ¼ Adana'nÄ±n YÃ¼reÄŸir ilÃ§esi PTT Evleri Mahallesi Kozan Caddesi, 75. YÄ±l Cumhuriyet Caddesi ile 3583, 3584 ve 3585 sokaklara 09.00-12.00, Seyhan ilÃ§esi DÃ¶ÅŸeme Mahallesi Turhan Cemal Beriker BulvarÄ± ile 60018, 60020, 60022 ve 60024 sokaklara 12.30-15.30, Ceyhan ilÃ§esi Gazi Osman PaÅŸa Mahallesi'ne 08.30-17.00, SarÄ±sakal Mahallesi'ne ise 08.45-17.00 saatlerinde enerji verilemeyecek.
Gaziantepâ€™in OÄŸuzeli ilÃ§esi Bulduk, GÃ¼llÃ¼k, SubaÅŸÄ±, Cumhuriyet ve HÃ¼rriyet mahallelerine 09.00-13.00, Åžahinbey ilÃ§esi YeÅŸilkent, OsmanlÄ±, BayramlÄ± mahalleleri ile Barak Ä°Ã§me Su Grubu ve OÄŸuzeli iÃ§me su trafosuna 09.00-11.00, YukarÄ±beylerbeyi mahallesi ile YukarÄ±beylerbeyi yolu Ã¼zeri iÅŸletmelere ve Tam Sofra Yemekâ€™e 09.00-14.00, SarÄ±baÅŸak Mahallesi'ne 09.00-14.00, Åžehitkamil ilÃ§esi Sinan, TÃ¼rkyurdu, GÃ¼nbulur ve Ä°brahimÅŸehir mahalleleri ile Barak Ä°Ã§me Su Grubu ve OÄŸuzeli iÃ§me su trafosuna 09.00-11.00, Ä°slahiye ilÃ§esi GÃ¼ngÃ¶ren ve Ã‡Ä±narlÄ± mahallelerine 09.00-16.00, OÄŸuzeli ilÃ§esi Dibecik Mahallesi'ne 09.00-13.00 saatlerinde elektrik kesintisi yapÄ±lacak.
Mersinâ€™in Mezitli ilÃ§esi Eski Mezitli Mahallesi Eski KÃ¶y Caddesi ile 61452, 61421, 61444, 61425, 61430 ve 61442 sokaklara; Kuyuluk Mahallesi FÄ±ndÄ±kpÄ±narÄ± Caddesi ile 36131, 36132, 36121, 36122, 36137, 36120, 36126, 36115, 36113, 36104, 36110, 36111 ve 36139 sokaklara; Merkez Mahallesi Gazi Mustafa Kemal BulvarÄ±, FÄ±ndÄ±kpÄ±narÄ± Caddesi ile 52040, 52038, 52001, 52007, 52028, 52031, 52030 ve 52025 sokaklara; Mut ilÃ§esi KadÄ±kÃ¶y Mahallesi'ne; Silifke ilÃ§esi Keben, OrtaÃ¶ren, Sabak ve Karakaya mahallelerine; Toroslar ilÃ§esi ResulkÃ¶y Mahallesi'ne; DÃ¼ÄŸdÃ¼Ã¶ren Mahallesi'ne 09.00 - 17.00 saatlerinde enerji verilemeyecek.
Hatayâ€™Ä±n ReyhanlÄ± ilÃ§esi YeniÅŸehir, BahÃ§elievler, BaÄŸlar, Yeni, DeÄŸirmenkarÅŸÄ±, Cumhuriyet (Merkez), Mustafa Kemal, Adabucak, KurtuluÅŸ, BayÄ±r, FidanlÄ±k, PÄ±narbaÅŸÄ± ve YeÅŸilova mahallelerine 09.00-17.00, YayladaÄŸÄ± Ä°lÃ§esi Ã‡abala, KÄ±zÄ±lÃ§at, AÅŸaÄŸÄ±pulluyazÄ± ve YukarÄ±pulluyazÄ± mahallelerine 09.00-17.00, Antakya ilÃ§esi HacÄ± Ã–mer Alpagot, Sofular ve OrhanlÄ± mahallelerine 09.00-15.00, Ä°skenderun ilÃ§esi Yunus Emre Mahallesi 309/13 SokaÄŸa 08.30-17.30, CÄ±rtÄ±man Mahallesi'nde ise 09.00-17.00 saatlerinde enerji kesintisine gidilecek.
Osmaniyeâ€™nin Hasanbeyli ilÃ§esi Kalecik kÃ¶yÃ¼ne 09.00-17.00, Merkez ilÃ§esi Esenevler ve Rahime Hatun mahallelerine 09.00-14.00 saatlerinde bakÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle enerji saÄŸlanamayacak.
Kilisâ€™in Merkez ve Polateli ilÃ§esi ve ilÃ§elere baÄŸlÄ± tÃ¼m kÃ¶yler ile Jandarmaya 10.00-12.00 saatlerinde elektrik verilemeyecek.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Suriye'deki ateÅŸkes konusunda, "DÃ¼n itibarÄ±yla da mutabakat saÄŸladÄ±k. GÃ¶rÃ¼yorsunuz ihlal etmek isteyenler var. Bunu kÄ±skanÄ±p ateÅŸi kÃ¶rÃ¼klemek isten gruplar, Ã¼lkeler var" dedi
Sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± ve Cumhuriyet gazetesinde yazdÄ±ÄŸÄ± bazÄ± yazÄ±larda "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapma" suÃ§unu iÅŸlediÄŸi iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ahmet ÅžÄ±k tutuklandÄ±
FETÃ–'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 45 eski TRT Ã§alÄ±ÅŸanÄ±ndan 29'u tutuklandÄ±
Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye, Kilis ve Gaziantep'in bazÄ± ilÃ§elerinde, 2 Ocak gÃ¼nÃ¼ elektrik verilemeyecek
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