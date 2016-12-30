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Fransa'da yılbaşı için güvenlik alarmı
Fransa'da yılbaşı için güvenlik alarmı

Fransa'da yeni yıl kutlamaları nedeniyle olağanüstü güvenlik önlemleri alınırken, 100 binden fazla polis, jandarma ve asker muhtemel terör saldırısını önleme ve asayişin sağlanması için seferber edilecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fransa'da yeni yıl kutlamaları ve tatil döneminde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı güvenlik güçleri alarma geçirildi. 100 binden fazla polis, jandarma ve asker, yılbaşı kutlamaları ve hazırlıkları boyunca tüm ülkede seferber edilerek muhtemel terör saldırılarını önlemekle görevlendirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni yıl kutlamaları nedeniyle ortaya çıkabilecek olumsuzluklara karşı başta Paris olmak üzere çok sayıda şehirde özel güvenlik önlemlerinin alındığı kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının devam ettiği hatırlatılarak, terör riskine karşı ve toplumsal düzeni sağlamak için bir yıldan beri devam eden uygulamaların sürdüğü ve yeni önlemlerin alındığı belirtildi. Güvenlik kaynakları, şimdiye kadar yeni yıl kutlamaları sırasında araç yakma, kavga, sarhoş halde araç kullanma ve havai fişeklerden dolayı ortaya çıkan sorunların yaşandığını, bu sorunlara son dönemde terör saldırıları riskinin de eklendiği uyarısında bulundu.

ŞANZELİZE MEYDANI'NA 600 BİN KİŞİ BEKLENİYOR

Paris Valiliği, ülkede yeni yıl kutlamalarının merkezi haline gelen Şanzelize Meydanı'na yılbaşı akşamı 600 bin kişinin beklendiğini belirterek, geçen yıl terör saldırıları nedeniyle iptal edilen gösterilerin yeniden başlatılacağını açıkladı. Ses ve ışık gösterilerine sahne olacak meydanda 3 kilometre çapında güvenlik bariyeri oluşturularak araç trafiğine kapatılacak. İki bin güvenlik görevlisinin sevk edileceği kutlama bölgesine giren herkes aramadan geçirilecek ve giriş-çıkışlar kontrollü olarak sağlanacak. Gösterileri ve kutlama bölgelerinde alkol kullanımı ve satışı da valilik kararları ile düzenlemeye tabi tutuldu.



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Fransa'da yeni hükümet kuruldu

Paris'te Suudi prensin konvoyu soyuldu
Paris'te Suudi prensin konvoyu soyuldu

Fransa, BMGK'yı acil toplantıya çağırdı
Fransa BMGK'yı acil toplantıya çağırdı

Fransa İsrail'i görmedi, IŞİD'i BM'ye taşıyor
Fransa İsrail'i görmedi IŞİD'i BM'ye taşıyor

Paris'te ‘kurtlarla’ dans
Paris'te kurtlarla dans

Demokrat Fransa'dan 'İsrail protestosu'na yasak
Demokrat Fransa'dan 'İsrail protestosu'na yasak

Fransa'da aşırı ırkçı adaya nefret suçundan hapis
Fransa'da aşırı ırkçı adaya nefret suçundan hapis

Fransa sert bir kemer sıkma planını kabul etti
Fransa sert bir kemer sıkma planını kabul etti

Fransa’da işyrrlerinde şarap yasaklanıyor
Fransa da işyrrlerinde şarap yasaklanıyor

İstifa eden Büyükelçi, ülkesini mahkemeye verdi
İstifa eden Büyükelçi ülkesini mahkemeye verdi

Fransa’da savaş uçağı düştü
Fransa da savaş uçağı düştü

Türk bayrağı ile Tunus bayrağını karıştırdılar
Türk bayrağı ile Tunus bayrağını karıştırdılar

Fransa, Suriye'de savaşan bir kişiyi sınırdışı etti
Fransa Suriye'de savaşan bir kişiyi sınırdışı etti

Fransa'da aşırı sağcı belediye başkanı cami projesini askıya aldı
Fransa'da aşırı sağcı belediye başkanı cami projesini askıya aldı

Suriye'de kaçırılan gazeteciler ülkelerine döndü
Suriye'de kaçırılan gazeteciler ülkelerine döndü

Fransızların yüzde 35'i ırkçı eğilim taşıyor
Fransızların yüzde 35'i ırkçı eğilim taşıyor

1968 hareketi lideri 'Kızıl Dany' siyaseti bıraktı
1968 hareketi lideri 'Kızıl Dany' siyaseti bıraktı

Fransa'da siyaset dünyasını şaşırtan anket
Fransa'da siyaset dünyasını şaşırtan anket

Fransa'da deprem
Fransa'da deprem

Fransa’da güven oylaması yarın
Fransa da güven oylaması yarın

Ruanda ve Fransa arasında soykırım gerginliği büyüyor
Ruanda ve Fransa arasında soykırım gerginliği büyüyor

Domuz etini zorunlu kılan Le Pen'e tepkiler artıyor
Domuz etini zorunlu kılan Le Pen'e tepkiler artıyor

Fransa'da yeni hükümet kuruldu
Fransa'da yeni hükümet kuruldu

Fransa Başbakanı Ayrault istifa etti
Fransa Başbakanı Ayrault istifa etti

Fransa'da seçimlere katılım çok düşük kaldı
Fransa'da seçimlere katılım çok düşük kaldı

Fransa'da 85 Suriyeli sığınmacı yakalandı
Fransa'da 85 Suriyeli sığınmacı yakalandı

Çin'den Fransa'ya 50 yıl aradan sonra ilk ziyaret
Çin'den Fransa'ya 50 yıl aradan sonra ilk ziyaret

Fransa'da sosyal medya sitelerine dava açıldı
Fransa'da sosyal medya sitelerine dava açıldı

Fransa seçimlerinde aşırı sağdan tarihi başarı
Fransa seçimlerinde aşırı sağdan tarihi başarı

Fransa sandık başında
Fransa sandık başında

Fransa, siyoniste 'siyonist' denmesini engelleme peşinde
Fransa siyoniste 'siyonist' denmesini engelleme peşinde

Paris dumanaltı oldu, otobüsler ücretsiz...
Paris dumanaltı oldu otobüsler ücretsiz

Fransa Başbakanı Sarkozy'nin dinlendiğini biliyormuş
Fransa Başbakanı Sarkozy'nin dinlendiğini biliyormuş

Fransa Rusya'ya gemi gönderecek
Fransa Rusya'ya gemi gönderecek

İngiltere, G8 Zirvesi hazırlık görüşmelerinden çekildi
İngiltere G8 Zirvesi hazırlık görüşmelerinden çekildi

Fransa'daki şehzade kabirlerinin durumu içler acısı
Fransa'daki şehzade kabirlerinin durumu içler acısı

Avrupa’da 11 milyon boş ev skandalı
Avrupa da 11 milyon boş ev skandalı

Fransa'da dokunulmazlığı kaldırılan senatör gözaltında
Fransa'da dokunulmazlığı kaldırılan senatör gözaltında

Fransa'dan 'hata' itirafı

Chirac hastaneye kaldırıldı
Chirac hastaneye kaldırıldı

Marsilya’da Roman kampında yangın
Marsilya da Roman kampında yangın

Fransız siyaset sisteminde önemli reform
Fransız siyaset sisteminde önemli reform

Fransa'nın sol gazetesi mali krizde
Fransa'nın sol gazetesi mali krizde

ABD ve Fransa, Mars'a birlikte gitmek istiyor
ABD ve Fransa Mars'a birlikte gitmek istiyor

Fransız komedyen gözaltına alındı
Fransız komedyen gözaltına alındı

Fransa’da polisler isyanda
Fransa da polisler isyanda

Hollande: Dini nefrete tolerans yok
Hollande Dini nefrete tolerans yok

Fransa, Kazak işadamını iade edecek
Fransa Kazak işadamını iade edecek

Fransa’da ırkçı belediye başkanına tepki
Fransa da ırkçı belediye başkanına tepki

'Muhammed Merah köstebekti' iddiası
Muhammed Merah köstebekti' iddiası

Sarkozy için kritik televizyon düellosu
Sarkozy için kritik televizyon düellosu

Fransa'da Kaddafi polemiği
Fransa'da Kaddafi polemiği

Fransa'dan Kardavi'ye yasak
Fransa'dan Kardavi'ye yasak

Operasyon bitti, soru işaretleri büyüyor
Operasyon bitti soru işaretleri büyüyor

Fransa'da Ermenilere vaat yarışı
Fransa'da Ermenilere vaat yarışı

Ermeni diasporasına sabırsızlık fırçası
Ermeni diasporasına sabırsızlık fırçası

Paris’te hava kirliliği, araçlara trafik yasağı
Paris te hava kirliliği araçlara trafik yasağı

Eyfel'de şüpheli paket paniği
Eyfel'de şüpheli paket paniği

Paris'te eski araçlara trafik yasağı
Paris'te eski araçlara trafik yasağı

Paris'te altı liseye bomba tahliyesi
Paris'te altı liseye bomba tahliyesi

Paris saldırganı isimsiz mezara defnedildi
Paris saldırganı isimsiz mezara defnedildi

OHAL gölgesinde Paris İklim Zirvesi
OHAL gölgesinde Paris İklim Zirvesi

Fransızlar, Paris saldırısını anlatan film yapmışlar
Fransızlar Paris saldırısını anlatan film yapmışlar

Paris'in faturası mültecilere kesiliyor
Paris'in faturası mültecilere kesiliyor

Paris'te beş saldırganın kimliği belirlendi
Paris'te beş saldırganın kimliği belirlendi

Türkiye Fransa'yı iki kez uyarmış
Türkiye Fransa'yı iki kez uyarmış

Paris'in planlayıcı zanlısı Belçika'da gözaltında
Paris'in planlayıcı zanlısı Belçika'da gözaltında

Paris saldırısı ve siyasî girdap
Paris saldırısı ve siyas girdap

Avrupa'daki Müslümanlar tedirgin
Avrupa'daki Müslümanlar tedirgin

Erdoğan, Hollande ile telefonda görüştü
Erdoğan Hollande ile telefonda görüştü

Sarkozy'den 'topyekün savaş' çağrısı
Sarkozy'den 'topyekün savaş' çağrısı

Fransa'da hayat durma noktasına geldi
Fransa'da hayat durma noktasına geldi

Paris polisi: 127 ölü, 180 yaralı
Paris polisi 127 ölü 180 yaralı

Paris'teki saldırıların ilk dakikaları | VIDEO
Paris'teki saldırıların ilk dakikaları VIDEO

Paris saldırılarının şahitleri anlatıyor...
Paris saldırılarının şahitleri anlatıyor

Liderlerden 'Paris saldırılarına' tepki
Liderlerden 'Paris saldırılarına' tepki

Paris'e 42 yıl sonra yeni gökdelen
Paris'e 42 yıl sonra yeni gökdelen

Boyuna bakma, o bir usta
Boyuna bakma o bir usta

Paris'te polisiye film ve çatışma sahneleri çekimi yasaklandı
Paris'te polisiye film ve çatışma sahneleri çekimi yasaklandı

Paris'te diplomasi trafiği
Paris'te diplomasi trafiği

Paris esnafına kibarlık rehberi
Paris esnafına kibarlık rehberi

Paris'in ressamlar tepesi
Paris'in ressamlar tepesi






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