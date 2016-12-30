Fransa'da yılbaşı için güvenlik alarmı

Fransa'da yeni yıl kutlamaları ve tatil döneminde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı güvenlik güçleri alarma geçirildi. 100 binden fazla polis, jandarma ve asker, yılbaşı kutlamaları ve hazırlıkları boyunca tüm ülkede seferber edilerek muhtemel terör saldırılarını önlemekle görevlendirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni yıl kutlamaları nedeniyle ortaya çıkabilecek olumsuzluklara karşı başta Paris olmak üzere çok sayıda şehirde özel güvenlik önlemlerinin alındığı kaydedildi.
Bakanlık açıklamasında, olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının devam ettiği hatırlatılarak, terör riskine karşı ve toplumsal düzeni sağlamak için bir yıldan beri devam eden uygulamaların sürdüğü ve yeni önlemlerin alındığı belirtildi. Güvenlik kaynakları, şimdiye kadar yeni yıl kutlamaları sırasında araç yakma, kavga, sarhoş halde araç kullanma ve havai fişeklerden dolayı ortaya çıkan sorunların yaşandığını, bu sorunlara son dönemde terör saldırıları riskinin de eklendiği uyarısında bulundu.
Paris Valiliği, ülkede yeni yıl kutlamalarının merkezi haline gelen Şanzelize Meydanı'na yılbaşı akşamı 600 bin kişinin beklendiğini belirterek, geçen yıl terör saldırıları nedeniyle iptal edilen gösterilerin yeniden başlatılacağını açıkladı. Ses ve ışık gösterilerine sahne olacak meydanda 3 kilometre çapında güvenlik bariyeri oluşturularak araç trafiğine kapatılacak. İki bin güvenlik görevlisinin sevk edileceği kutlama bölgesine giren herkes aramadan geçirilecek ve giriş-çıkışlar kontrollü olarak sağlanacak. Gösterileri ve kutlama bölgelerinde alkol kullanımı ve satışı da valilik kararları ile düzenlemeye tabi tutuldu.
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