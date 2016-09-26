20:33, 30 AralÄ±k 2016 Cuma

SÄ±rp lider Dodik savcÄ±lÄ±kta ifade verdi





Bosna Hersek Anayasa Mahkemesinin yasaÄŸÄ±na raÄŸmen 9 Ocak'Ä±n SÄ±rp Cumhuriyeti GÃ¼nÃ¼ olarak kutlanmasÄ± iÃ§in eylÃ¼l ayÄ±nda referandum dÃ¼zenleyen Dodik, ÅŸÃ¼pheli sÄ±fatÄ±yla savcÄ±lÄ±kta ifade verdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan SÄ±rp Cumhuriyeti'nin (RS) BaÅŸkanÄ±Â Milorad Dodik,Â Bosna HersekÂ Anayasa Mahkemesinin "Anayasaya aykÄ±rÄ±dÄ±r" kararÄ±na raÄŸmen 9 Ocak'Ä±n SÄ±rp Cumhuriyeti GÃ¼nÃ¼ olarak kutlanmasÄ± iÃ§in referandum dÃ¼zenlediÄŸi gerekÃ§esiyle "ÅŸÃ¼pheli" sÄ±fatÄ±yla ifade verdi. Daha Ã¶nce referandumla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatan Bosna Hersek SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda ÅŸÃ¼pheli sÄ±fatÄ±yla ifade veren Dodik, "Anayasa Mahkemesinin kararlarÄ±na karÅŸÄ± gelmekle" suÃ§lanÄ±yor. SavcÄ±lÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Dodik'in ifadesinin alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan referandumla ilgili soruÅŸturmanÄ±n sÃ¼receÄŸi kaydedildi. Anayasa Mahkemesinin kararÄ±na raÄŸmen, SÄ±rp Cumhuriyeti sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde 25 EylÃ¼l'de yapÄ±lan referandumda, oy kullanan vatandaÅŸlarÄ±n yÃ¼zde 99,81'i "9 Ocak'Ä±n SÄ±rp Cumhuriyeti GÃ¼nÃ¼ olarak kutlanmasÄ±nÄ± destekliyor musunuz?" sorusuna "Evet" yanÄ±tÄ±nÄ± vermiÅŸti. Bosna Hersek SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± referandumun hemen akabinde konuyla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatmÄ±ÅŸ, Dodik'i de "ÅŸÃ¼pheli" olarak ifade vermeye Ã§aÄŸÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

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