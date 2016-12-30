Eski TRT Ã§alÄ±ÅŸanÄ± 29 kiÅŸi FETÃ–'den tutuklandÄ±

TarÄ±m sigortalarÄ±nÄ±n kapsamÄ± geniÅŸliyor

Bitkisel ve hayvansal Ã¼retimde kayÄ±plara neden olan doÄŸal risklerin Ã¶nlenmesi amacÄ±yla TarÄ±m SigortalarÄ± Havuzu (TARSÄ°M) tarafÄ±ndan sigorta kapsamÄ±na alÄ±nacak riskler, Ã¼rÃ¼nler, 2017 yÄ±lÄ±nda hem kapsam hem de oransal olarak deÄŸiÅŸiyor