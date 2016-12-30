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Ortadoğu'da Google’da en çok arananlar açıklandı
Ortadoğu'da Google’da en çok arananlar açıklandı

Arama motoru Google’da bu yıl Suudi Arabistan'da en çok iş bulma ve iş kurma projesi, Mısır’da lise sınav sonuçları, Birleşik Arap Emirlikleri’nde ise Avrupa Futbol Şampiyonası kelimeleri arandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Arama motoru Google’da bu yıl Suudi Arabistan'da en çok iş bulma ve iş kurma projesi, Mısır’da lise sınav sonuçları, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) ise Avrupa Futbol Şampiyonası kelimeleri arandı.

Arama motoru Google, her yıl olduğu gibi bu yıl da ülkelere göre arama trendleri listesini açıkladı.

Google arama trendleri listesinde Arap ülkeleri arasında Suudi Arabistan, Mısır ve BAE yer aldı.

Aramalar farklı kategoriler üzerinden değerlendirilerek en çok arama sayısına göre listelendi.

Arama kategorileri arasında yılın en önemli küresel olayları, en çok aranan kelimeleri ve en çok öne çıkan tanınmış kişiler yer aldı.

SUUDİ ARABİSTANLILAR EN ÇOK 'TAKAT' KELİMESİNİ ARADI

Buna göre, Suudi Arabistanlılar 2016 yılında en çok gençlere ve girişimcilere iş kurma ve iş bulma projesi olan “Takat” kelimesini aradı.

Bunun ardından sırasıyla 2016 Rio Olimpiyat Oyunları, Pokemon Go oyunu, Macid el-İsa’nın “Barbs” adlı şarkısı, “Şebab Al Bomb 5” adlı televizyon dizisi, dolar fiyatı, Kuzey Şimşek askeri tatbikatı, idam edilen Şii din adamı Nimr Nimr’in adı, “Kör Aşk” dizisi ve Donald Trump aranan kelimeler oldu.

MISIR

Mısır’da ise üniversiteye giriş için gerekli lise sınav sonuçları, dolar kuru, El-Ustura (Efsane) adlı dizi film, 2016 Rio Olimpiyatları ve Pokemon Go oyunu en çok aranan kelimeler listesinde yer aldı.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

Birleşik Arap Emirlikleri’nde en çok ilgi gören ve aranan kelimeler ise UEFA Euro 2016, Pokemon Go, Rio Olimpiyatları, Donald Trump ve Ramazan şeklinde sıralandı.



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